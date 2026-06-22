Economía

El Mundial llega a las fábricas: cómo harán las automotrices para seguir produciendo durante el partido

Pantallas gigantes, salidas anticipadas y cambios de horario. Las principales terminales del país adaptaron la rutina de sus fábricas para que sus empleados puedan ver a la Selección durante la jornada laboral

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Vista trasera de una multitud de personas sentadas en sillas dentro de una carpa, observando pantallas grandes iluminadas en la parte delantera
Los colaboradores de Toyota Argentina en la planta de Zárate tienen tres carpas en distintos sectores para ver el partido cerca de su lugar de trabajo.

Este lunes es un día laboral que estará atravesado por el partido de la Selección Nacional en la Copa del Mundo de fútbol de Estados Unidos, ya que el encuentro, pactado para las 14, queda en medio de la franja horaria convencional en la mayoría de las actividades.

Las fábricas de autos que, a diferencia de un comercio, no dependen de la entrada de clientes a los locales sino de una producción en serie, se verán afectadas por el segundo compromiso del seleccionado nacional.

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Las dos que mayor impacto tendrán son Toyota y Ford, justamente las que tienen una producción de vehículos con alta demanda del exterior, y con su capacidad a pleno actualmente.

Toyota, que tiene tres turnos de producción, decidió montar tres grandes carpas en distintas zonas de la planta de Zárate, en la que los operarios podrán hacer una pausa en el trabajo sobre las líneas de ensamble y disfrutar del partido. Además, el cambio de turno se da justo en medio del encuentro, por lo que afectará a dos turnos, el de la mañana y el de la tarde. Los turnos de Toyota comienzan a las 6 de la mañana el primero, a las 14:39 el segundo, y el tercero a las 23.13.

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Trabajadores en cascos blancos ensamblan una pickup plateada en la línea de producción de una fábrica de automóviles con luces y maquinaria industrial
Toyota y Ford son las plantas que tienen mayor demanda de unidades para exportación. Ambas plantas tomaron diferentes caminos para que los operarios puedan ver el Mundial. (Infobae)

“Más o menos será un día de producción el que perderemos entre todos los partidos (contando que Argentina avance en las siguientes instancias). O sea que serán cerca de 1.000 unidades que no se fabricarán durante el Mundial. La recuperaremos trabajando dos sábados adicionales. De hecho, ya estamos evaluando trabajar al menos un turno en la parada técnica de invierno también, en julio, posmundial”, dijo el director de planta de Toyota, Sebastián Bonica.

Ford, con un esquema de dos turnos de producción, tomó la decisión de adelantar la salida del turno mañana una hora y retrasar dos horas el ingreso de los operarios que trabajan en la producción vespertina, de modo tal que cada uno pueda estar en el lugar de preferencia para ver el partido. De todos modos, para aquellos que se queden en la planta o que entren al horario habitual, hay distintas pantallas en áreas como estampado, montaje y administración, incluso también en la escuela Henry Ford y en depósito.

Además, hay un menú especial en los comedores de las tres zonas principales y todas las zonas comunes están decoradas con los colores de Argentina. En cuanto a la planificación de la producción de las unidades que se dejen de fabricar durante esas horas de pausa, la compañía ya tenía previsto un esquema que contempla la recuperación para no perder el volumen de pick ups que salgan de punta de línea.

Stellantis tiene dos plantas y ambas tienen un esquema similar adaptado a la dinámica de cada una. En Palomar, donde se trabaja un turno, el horario de salida será una hora antes, a las 13, para que cada colaborador pueda llegar a su casa o a donde quiera vivir las instancias del encuentro con Austria.

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Aunque las fábricas están automatrizadas, un 40% de la producción de vehículos se hace con personas.

En el caso de la planta de Ferreyra, Córdoba, donde hay dos turnos, se tomó la decisión de adelantar también a las 13 la salida del turno mañana y retrasar el inicio del turno tarde para después de finalizado el partido.

En ambas plantas se armaron los espacios de descanso con decoración alusiva al mundial y se colocaron mesas de metegol para acompañar el clima festivo del Mundial de Fútbol.

Renault y Volkswagen, en cambio, no tienen alteraciones en su esquema de producción de este lunes 22 de junio, ya que ambas plantas están viviendo los procesos de adecuación a los nuevos modelos que llegarán en los próximos meses y un ritmo de fabricación de los modelos actuales de menor velocidad por ese mismo cambio de matriz productiva.

En el caso de Renault, solo se fabrica el furgón Kangoo mientras se continúa con la preproducción de la pick up Niágara que se lanzará a fin de año. Volkswagen, en tanto, está en plena transformación de sus líneas para producir desde el año que viene la nueva Amarok mientras sigue fabricando la versión actual en un volumen menor de unidades.

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