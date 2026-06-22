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El Salvador: el puerto de La Unión eleva 30% sus operaciones en el año y superó los 70 barcos atendidos en 2025

La terminal consolida su papel regional en vehículos, cemento y fertilizantes, mientras incorpora dos grúas y más de 20 equipos para ampliar su capacidad y recibir embarcaciones de mayor tamaño

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El Salvador apuesta por consolidarse como hub logístico regional con el crecimiento del puerto de La Unión y la modernización del puerto de Acajutla. (Foto cortesía)
El Salvador apuesta por consolidarse como hub logístico regional con el crecimiento del puerto de La Unión y la modernización del puerto de Acajutla. (Foto cortesía)

El Salvador apuesta por consolidarse como un hub logístico regional, con el puerto de La Unión viviendo una etapa de crecimiento acelerado y el puerto de Acajutla avanzando en un proceso de modernización e inversión sin precedentes.Luis Canto, gerente general de la Unión Portuaria del Pacífico, destacó en entrevista con Diálogo que La Unión recibió más de 70 barcos el año pasado y en lo que va de este año registra un incremento del 30 % en operaciones, reflejo del interés creciente de nuevas empresas y del avance en infraestructura especializada.

La consolidación de La Unión como punto estratégico para el movimiento de vehículos, cemento y fertilizantes está acompañada de inversiones en equipamiento y en el fortalecimiento del capital humano local, en un contexto de transformación logística para el país.

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El directivo explicó que La Unión se ha convertido en un centro de distribución de vehículos no solo para el mercado salvadoreño, sino también para países vecinos. La llegada de cemento y fertilizantes alimenta la actividad agrícola de la región oriental.

El puerto de La Unión recibió más de 70 barcos el año pasado y este año registra un aumento del 30 % en operaciones. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El puerto de La Unión recibió más de 70 barcos el año pasado y este año registra un aumento del 30 % en operaciones. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

“Hay interés exponencial de nuevas empresas que quieren instalarse y operar desde La Unión”, afirmó Canto, resaltando el dinamismo empresarial que impulsa la demanda logística.

El puerto está en proceso de recibir dos grúas nuevas y más de veinte equipos, entre tolvas, cucharas, retroexcavadoras y cargadoras frontales. Actualmente, el calado permitido es de 8.7 metros, pero se prevé ampliarlo a 10.5 metros en los próximos meses, lo que permitirá la llegada de barcos de mayor tamaño y abrirá nuevas oportunidades económicas para la zona.

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Canto también mencionó la creación de alianzas con universidades locales para incorporar jóvenes profesionales al sector portuario y logístico, fortaleciendo el capital humano y generando empleo calificado en la región.

Modernización e inversión en Acajutla: salto en infraestructura portuaria

El proceso de modernización portuaria avanza en varias fases, con una inversión total que supera los $1,600 millones, destinada principalmente al puerto de Acajutla. La primera etapa contempla la construcción de un muelle de 610 metros de largo en Acajutla, equipado con grúas de última generación y tecnologías semiautomatizadas.

Estas obras, ya aprobadas por el Gobierno, iniciarán antes de fin de año e involucran a empresas internacionales especializadas.

“Queremos convertir al puerto de Acajutla en uno de los más avanzados de Centroamérica y la costa del Pacífico”, subrayó el gerente general.

Canto detalló que la meta es eliminar cuellos de botella y garantizar operaciones ágiles, con capacidad para atender hasta cinco barcos en simultáneo y optimizar los tiempos de carga y descarga.

El puerto de Acajutla busca eliminar cuellos de botella, atender hasta cinco barcos en simultáneo y mejorar la carga y descarga. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El puerto de Acajutla busca eliminar cuellos de botella, atender hasta cinco barcos en simultáneo y mejorar la carga y descarga. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

El gerente presentó cifras que evidencian el impacto de las mejoras en infraestructura y gestión. El movimiento de contenedores creció más de un 10 % el año pasado y ya supera el 30 % en el presente.

La carga general —materiales de construcción y productos básicos— aumentó un 40 % en 2025 y este año ya está 50 % por encima, lo que duplica las cifras de 2024.

En el rubro de exportación de azúcar, Canto destacó que se atendió a más de 35 barcos casi sin demoras, lo que representa un récord para el sector y mejores ingresos de divisas para el país.

El aumento en la eficiencia operativa permite que los barcos lleguen más cargados y se despachen en menor tiempo, eliminando la congestión portuaria. Este avance acelera los ciclos de exportación e importación, beneficiando a la economía nacional.

Desafíos logísticos y condiciones para la inversión

Pese a los avances, Luis Canto reconoció que permanecen retos importantes, especialmente en la infraestructura complementaria como carreteras, parques industriales y servicios logísticos.

El Salvador enfrenta desafíos en carreteras, parques industriales y servicios logísticos para consolidarse como plataforma logística del Pacífico. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)
El Salvador enfrenta desafíos en carreteras, parques industriales y servicios logísticos para consolidarse como plataforma logística del Pacífico. (Foto: Secretaría de Prensa de la Presidencia)

“Necesitamos que toda la infraestructura acompañe al puerto, porque el puerto solo no se mueve”, advirtió el gerente.

La coordinación mensual o bimensual con ministerios y gremios empresariales ha permitido identificar problemas y resolverlos de manera conjunta.

Canto insistió en que el desarrollo de rutas terrestres y la ampliación de parques industriales deben continuar para consolidar a El Salvador como plataforma logística del Pacífico.

En cuanto al futuro, el gerente apuntó que la instalación de un centro logístico en Acajutla ya permite controlar operaciones locales y también la gestión de puertos en Ecuador y España, situando al país en el mapa regional. Destacó además el compromiso y la preparación del capital humano salvadoreño: “La gente de El Salvador tiene garra, tiene ganas y hay profesionales preparados. Por eso estamos haciendo de El Salvador un centro logístico regional”.

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