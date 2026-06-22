República Dominicana

República Dominicana inaugura la primera unidad gratuita de cirugía intrauterina

El Servicio Nacional de Salud abrió en la Ciudad Sanitaria Doctor Luis Eduardo Aybar un espacio para realizar intervenciones fetales, con diagnóstico prenatal avanzado y terapias especializadas, orientado a embarazos de alto riesgo

Guardar
Google icon
República Dominicana inauguró la primera unidad de cirugía intrauterina gratuita para fortalecer la atención materno-infantil. Quirófano. SANTYPAN/ ISCTOK
República Dominicana inauguró la primera unidad de cirugía intrauterina gratuita para fortalecer la atención materno-infantil. Quirófano. SANTYPAN/ ISCTOK

República Dominicana ha dado un paso importante en la atención materno-infantil con la apertura de la primera unidad de cirugía intrauterina gratuita. El Servicio Nacional de Salud (SNS) inauguró la Unidad de Medicina Materno Fetal y Terapia Fetal en la Ciudad Sanitaria Doctor Luis Eduardo Aybar, un centro pionero que permitirá realizar intervenciones a bebés dentro del útero para corregir condiciones que podrían amenazar su vida antes de nacer.

La nueva unidad, ubicada en el Hospital Materno Infantil Doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, representa un avance en la atención de embarazos de alto riesgo en el país. Este espacio incorpora servicios de diagnóstico prenatal avanzado, seguimiento multidisciplinario y terapias fetales especializadas. Hasta ahora, estos procedimientos solo estaban disponibles en centros privados de alto costo en el país o en el extranjero, lo que limitaba el acceso para muchas familias dominicanas.

PUBLICIDAD

La nueva unidad del Hospital Materno Infantil Doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón atenderá embarazos de alto riesgo con diagnóstico prenatal avanzado y terapias fetales especializadas. (Foto cortesía Servicio Nacional de Salud (SNS))
La nueva unidad del Hospital Materno Infantil Doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón atenderá embarazos de alto riesgo con diagnóstico prenatal avanzado y terapias fetales especializadas. (Foto cortesía Servicio Nacional de Salud (SNS))

Durante la ceremonia de inauguración, el director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, señaló que se trata de una unidad única dentro de la Red Pública de Salud y en gran parte de la región. Explicó que cuenta con el equipamiento necesario para realizar procedimientos de terapia fetal y cirugías intrauterinas, lo que abre nuevas oportunidades de vida a cientos de bebés. “Esta unidad permitirá realizar cirugías intrauterinas, una innovación que representa un paso trascendental para nuestro país. Ofrece una oportunidad a las familias y a las madres cuyos bebés presentan algún tipo de malformación o lesión durante el embarazo, permitiendo intervenir quirúrgicamente sin necesidad de interrumpir la gestación”, afirmó.

El doctor Landrón detalló que estas intervenciones incrementan de forma significativa las probabilidades de supervivencia de los fetos y permiten corregir de manera temprana diversas condiciones médicas, mejorando el pronóstico y la calidad de vida desde antes del nacimiento. Además, garantizó el respaldo institucional necesario para asegurar que la unidad mantenga y fortalezca sus servicios. “Ninguna familia ni ningún embarazo está exento de enfrentar situaciones de esta naturaleza. Por eso, nos comprometemos a brindar todo el apoyo necesario para que esta unidad beneficie a quienes requieran estos servicios”, expresó.

PUBLICIDAD

La unidad de medicina materno fetal tratará alteraciones anatómicas fetales, embarazos múltiples complicados, anemia fetal e infecciones congénitas. (Foto cortesía Servicio Nacional de Salud (SNS))
La unidad de medicina materno fetal tratará alteraciones anatómicas fetales, embarazos múltiples complicados, anemia fetal e infecciones congénitas. (Foto cortesía Servicio Nacional de Salud (SNS))

El especialista en Medicina Materno Fetal y Cirugía Fetal, doctor Ramiro Jesús Díaz, quien estará a cargo de la nueva área, sostuvo que la apertura de la unidad marca uno de los avances más importantes de la medicina dominicana en los últimos años. Según Díaz, ahora los dominicanos tendrán acceso a procedimientos que antes requerían traslados internacionales y elevados costos. Recordó que muchos pacientes debían viajar al extranjero para recibir estos tratamientos, con gastos que oscilaban entre los 50,000 y 80,000 dólares, mientras que ahora podrán acceder a estas cirugías de manera gratuita dentro de la Red Pública de Salud.

Las autoridades informaron que la unidad brindará atención integral desde el diagnóstico hasta el seguimiento posterior al nacimiento, involucrando a un equipo multidisciplinario altamente capacitado. Además, contará con el respaldo de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar y otros centros de referencia nacional. La nueva área está preparada para tratar alteraciones anatómicas fetales, embarazos múltiples complicados, anemia fetal, infecciones congénitas y otras patologías complejas. Los pacientes podrán ser referidos desde las primeras semanas de gestación para recibir evaluación y tratamiento especializado según cada caso.

Imagen de una mujer embarazada de perfil con un efecto transparente en el abdomen revelando un feto y su cerebro iluminado.
Una mujer embarazada muestra un feto en desarrollo dentro de su vientre, con una visualización destacada del cerebro fetal y sus conexiones neuronales en un entorno médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta unidad inicia actividades equipada con tecnología de última generación en ultrasonografía, procedimientos mínimamente invasivos y acceso a estudios avanzados como resonancia magnética fetal, lo que permitirá diagnósticos más precisos y mejores resultados clínicos. El equipo está conformado por especialistas en medicina materno fetal, cirugía fetal, obstetricia de alto riesgo, neonatología, cirugía pediátrica, cardiología pediátrica, genética médica, radiología pediátrica, anestesiología obstétrica, psicología perinatal y personal de enfermería especializado.

Temas Relacionados

República DominicanaSistema Nacional de SaludEmbarazoMaternidadcirugía intrauterinaAlteraciones anatómicas fetalesEmbarazos múltiplesAnemia fetalInfecciones congénitas

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Nasry Asfura felicita a Abelardo de la Espriella por su triunfo y apuesta por fortalecer la relación entre Honduras y Colombia

Según la canciller de Honduras El presidente hondureño Nasry “Tito” Asfura mantuvo una conversación privada con el hoy nuevo presidente de Colombia.

Nasry Asfura felicita a Abelardo de la Espriella por su triunfo y apuesta por fortalecer la relación entre Honduras y Colombia

Guatemala: El Ministerio de Salud reporta que el brote de COVID-19 en el San Juan de Dios sube a 132 casos

La cartera sanitaria informó que los contagios en el principal hospital público del país se duplicaron desde el 16 de junio y se asocian a Ómicron, con mayoría de cuadros leves

Guatemala: El Ministerio de Salud reporta que el brote de COVID-19 en el San Juan de Dios sube a 132 casos

El Salvador registra variaciones en la demanda de mano de obra para la construcción

El análisis del sociólogo Mauricio Rodríguez señala que la actividad constructora en el país ha implicado la incorporación de trabajadores nacionales y extranjeros, en un contexto de nuevas inversiones y transformación del entorno urbano

El Salvador registra variaciones en la demanda de mano de obra para la construcción

Futuro minero en Panamá: un fallo de la Corte Suprema de Justicia versus una auditoría ambiental

El país “no puede seguir aplazando las conversaciones difíciles. Debemos definir, con seriedad y visión de futuro”, afirma la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa

Futuro minero en Panamá: un fallo de la Corte Suprema de Justicia versus una auditoría ambiental

Gobierno de Guatemala fija el techo del presupuesto 2027 en unos 23,813 millones USD en la propuesta que presentará ante el Congreso

La cartera expuso que el plan incorpora asignaciones estratégicas por Q19,100 millones (alrededor de 2,506 millones de dólares) y proyecta un desbalance de 3.7% del PIB, en un contexto de riesgos asociados a la volatilidad del petróleo, el fenómeno de El Niño y choques climáticos

Gobierno de Guatemala fija el techo del presupuesto 2027 en unos 23,813 millones USD en la propuesta que presentará ante el Congreso

TECNO

Ver Las Guerreras K-pop en XUPER TV o Cuevana es peligroso para tus datos y para el dispositivo

Ver Las Guerreras K-pop en XUPER TV o Cuevana es peligroso para tus datos y para el dispositivo

Alerta en Steam: descargar fondos de pantalla animados podría dejarte sin cuenta

Así puedes saber si tu televisor tiene HDMI ARC y aprovecharlo para barra de sonido o cine en casa

Plomeros y carpinteros, los oficios que serán más necesarios que nunca en la era de la IA: CEO de Nvidia

iPhone plegable, gafas con IA y AirPods con cámara: la revolución que prepara Apple

ENTRETENIMIENTO

‘Te Encontraré’: Harlan Coben y Robert Hull revelan los secretos detrás del nuevo éxito de Netflix

‘Te Encontraré’: Harlan Coben y Robert Hull revelan los secretos detrás del nuevo éxito de Netflix

Nicole Kidman manda un mensaje a Keith Urban por el día del padre a seis meses de su divorcio

Tras reconciliarse con sus hijos, Britney Spears asegura que aún quiere tener otro bebé

El equipo de Oliver Tree revela cómo cumplirá el último deseo del cantante

Chris Evert y Martina Navratilova abren la puerta más íntima de su nueva película con imágenes de sus tratamientos

MUNDO

Quién es Andy Burnham, el favorito para suceder a Keir Starmer como primer ministro británico

Quién es Andy Burnham, el favorito para suceder a Keir Starmer como primer ministro británico

Raz Zimmt: “Irán logró sobrevivir a la guerra, no la ganó”

Estados Unidos suspendió temporalmente las sanciones al petróleo de Irán y el precio del crudo vuelve a caer

Países Bajos busca opciones creativas para enfrentar el calor extremo

La economía de Rusia enfrenta un daño irreversible por la invasión a Ucrania: “Se está canibalizando a sí misma”