República Dominicana inaugura la primera unidad gratuita de cirugía intrauterina

República Dominicana inauguró la primera unidad de cirugía intrauterina gratuita para fortalecer la atención materno-infantil. Quirófano. SANTYPAN/ ISCTOK

República Dominicana ha dado un paso importante en la atención materno-infantil con la apertura de la primera unidad de cirugía intrauterina gratuita. El Servicio Nacional de Salud (SNS) inauguró la Unidad de Medicina Materno Fetal y Terapia Fetal en la Ciudad Sanitaria Doctor Luis Eduardo Aybar, un centro pionero que permitirá realizar intervenciones a bebés dentro del útero para corregir condiciones que podrían amenazar su vida antes de nacer.

La nueva unidad, ubicada en el Hospital Materno Infantil Doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón, representa un avance en la atención de embarazos de alto riesgo en el país. Este espacio incorpora servicios de diagnóstico prenatal avanzado, seguimiento multidisciplinario y terapias fetales especializadas. Hasta ahora, estos procedimientos solo estaban disponibles en centros privados de alto costo en el país o en el extranjero, lo que limitaba el acceso para muchas familias dominicanas.

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La nueva unidad del Hospital Materno Infantil Doctor Julio Manuel Rodríguez Grullón atenderá embarazos de alto riesgo con diagnóstico prenatal avanzado y terapias fetales especializadas. (Foto cortesía Servicio Nacional de Salud (SNS))

Durante la ceremonia de inauguración, el director ejecutivo del SNS, doctor Julio Landrón, señaló que se trata de una unidad única dentro de la Red Pública de Salud y en gran parte de la región. Explicó que cuenta con el equipamiento necesario para realizar procedimientos de terapia fetal y cirugías intrauterinas, lo que abre nuevas oportunidades de vida a cientos de bebés. “Esta unidad permitirá realizar cirugías intrauterinas, una innovación que representa un paso trascendental para nuestro país. Ofrece una oportunidad a las familias y a las madres cuyos bebés presentan algún tipo de malformación o lesión durante el embarazo, permitiendo intervenir quirúrgicamente sin necesidad de interrumpir la gestación”, afirmó.

El doctor Landrón detalló que estas intervenciones incrementan de forma significativa las probabilidades de supervivencia de los fetos y permiten corregir de manera temprana diversas condiciones médicas, mejorando el pronóstico y la calidad de vida desde antes del nacimiento. Además, garantizó el respaldo institucional necesario para asegurar que la unidad mantenga y fortalezca sus servicios. “Ninguna familia ni ningún embarazo está exento de enfrentar situaciones de esta naturaleza. Por eso, nos comprometemos a brindar todo el apoyo necesario para que esta unidad beneficie a quienes requieran estos servicios”, expresó.

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La unidad de medicina materno fetal tratará alteraciones anatómicas fetales, embarazos múltiples complicados, anemia fetal e infecciones congénitas. (Foto cortesía Servicio Nacional de Salud (SNS))

El especialista en Medicina Materno Fetal y Cirugía Fetal, doctor Ramiro Jesús Díaz, quien estará a cargo de la nueva área, sostuvo que la apertura de la unidad marca uno de los avances más importantes de la medicina dominicana en los últimos años. Según Díaz, ahora los dominicanos tendrán acceso a procedimientos que antes requerían traslados internacionales y elevados costos. Recordó que muchos pacientes debían viajar al extranjero para recibir estos tratamientos, con gastos que oscilaban entre los 50,000 y 80,000 dólares, mientras que ahora podrán acceder a estas cirugías de manera gratuita dentro de la Red Pública de Salud.

Las autoridades informaron que la unidad brindará atención integral desde el diagnóstico hasta el seguimiento posterior al nacimiento, involucrando a un equipo multidisciplinario altamente capacitado. Además, contará con el respaldo de la Ciudad Sanitaria Luis Eduardo Aybar y otros centros de referencia nacional. La nueva área está preparada para tratar alteraciones anatómicas fetales, embarazos múltiples complicados, anemia fetal, infecciones congénitas y otras patologías complejas. Los pacientes podrán ser referidos desde las primeras semanas de gestación para recibir evaluación y tratamiento especializado según cada caso.

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Una mujer embarazada muestra un feto en desarrollo dentro de su vientre, con una visualización destacada del cerebro fetal y sus conexiones neuronales en un entorno médico. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta unidad inicia actividades equipada con tecnología de última generación en ultrasonografía, procedimientos mínimamente invasivos y acceso a estudios avanzados como resonancia magnética fetal, lo que permitirá diagnósticos más precisos y mejores resultados clínicos. El equipo está conformado por especialistas en medicina materno fetal, cirugía fetal, obstetricia de alto riesgo, neonatología, cirugía pediátrica, cardiología pediátrica, genética médica, radiología pediátrica, anestesiología obstétrica, psicología perinatal y personal de enfermería especializado.