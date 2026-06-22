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Los 11 partidos de Copa Mundial de la FIFA 2026 donde una estrella individual supera en valor a todo el equipo rival

Los datos recopilados por Forbes permiten comparar el peso económico de algunas de las principales figuras del torneo frente a selecciones con presupuestos significativamente menores

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Collage con tres futbolistas: Erling Haaland con camiseta de Noruega, Kylian Mbappé con camiseta de Francia y Lamine Yamal con camiseta de España
Las valoraciones de distintos jugadores en el fútbol internacional muestran una brecha creciente entre estrellas globales y planteles completos en la fase de grupos (REUTERS)

Las diferencias de valoración en el fútbol internacional exponen una brecha cada vez más visible entre estrellas globales y planteles completos.

En la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un solo jugador puede superar el valor de todo un equipo rival, según estimaciones de Forbes, que combina edad, rendimiento, proyección y situación contractual.

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Este escenario se repite en distintos cruces donde figuras de primer nivel concentran cotizaciones muy por encima del resto del plantel en el que participan o incluso del equipo contrario. La dinámica no siempre se traduce en resultados deportivos, aunque sí marca una tendencia estructural en la economía del fútbol.

Diferencias extremas en la fase de grupos

El caso más llamativo se dio en el enfrentamiento entre el noruego Erling Haaland y la selección de Irak. El delantero de 25 años alcanza un valor de USD 229 millones, mientras que el conjunto rival se sitúa en USD 24 millones, lo que establece una relación de 9,4 veces superior al valor total del plantel iraquí.

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Julián Álvarez supera el valor de mercado de Jordania con 115 millones de dólares frente a 23 millones en uno de los cruces de la fase de grupos (REUTERS)
Julián Álvarez supera el valor de mercado de Jordania con 115 millones de dólares frente a 23 millones en uno de los cruces de la fase de grupos (REUTERS)

Una situación similar aparecerá con el francés Kylian Mbappé, valorado en USD 206 millones frente nuevamente a Irak, con una diferencia de 8,5 veces.

El delantero argentino Julián Álvarez enfrentará a Jordania el sábado 27 de junio, en un cruce donde su cotización de USD 115 millones supera los USD 23 millones del rival, con una brecha de 4,9 veces.

En el caso de España, Lamine Yamal, atacante del FC Barcelona, aparece en dos encuentros. Ante Cabo Verde, su cotización se mantuvo alrededor de los USD 229 millones, por encima de los USD 62 millones del conjunto africano. En el duelo frente a Arabia Saudita, ese mismo valor supera los USD 47 millones del seleccionado asiático.

Brechas intermedias en otros cruces

El mediocampista inglés Jude Bellingham registra una cotización de USD 149 millones, en comparación con los USD 40 millones de la selección panameña. En el caso del brasileño Vinícius Júnior, la brecha se ubica en 2,5 veces mayor que el plantel completo de la selección de Haití. El jugador del Real Madrid está cotizado en unos USD 160 millones, mientras que la selección de Haití alcanza los USD 64 millones.

Jude Bellingham, Vinícius Júnior y Jérémy Doku integran el grupo de cruces con diferencias intermedias de valor de mercado en la fase de grupos (REUTERS)
Jude Bellingham, Vinícius Júnior y Jérémy Doku integran el grupo de cruces con diferencias intermedias de valor de mercado en la fase de grupos (REUTERS)

El belga Jérémy Doku aparece en dos encuentros con diferencias de valor de mercado que varían según el rival. Ante Irán, su cotización de USD 86 millones supera los USD 37 millones del conjunto asiático. Frente a Nueva Zelanda, el mismo valor individual se compara con un plantel estimado en USD 39 millones.

El portugués João Neves alcanza una cotización de USD 160 millones frente a los USD 98 millones de Uzbekistán. En el caso del defensor marroquí Achraf Hakimi, la diferencia resulta aún más ajustada: su valor de USD 92 millones supera los USD 64 millones de la selección haitiana.

11 partidos con mayor diferencia de valor

  • 15 de junio: Lamine Yamal (229M) vs Cabo Verde (62M). 3,7 veces superior al valor total del plantel africano.
  • 16 de junio: Erling Haaland (229M) vs Irak (24M). 9,4 veces superior al valor total del seleccionado iraquí.
  • 19 de junio: Vinícius Júnior (160M) vs Haití (64M). 2,5 veces superior al valor total del conjunto haitiano.
  • 21 de junio: Jérémy Doku (86M) vs Irán (37M). 2,3 veces superior al valor total del plantel iraní.
  • 21 de junio: Lamine Yamal (229M) vs Arabia Saudita (47M). 4,9 veces superior al valor total del seleccionado de Asia Occidental.
  • 22 de junio: Kylian Mbappé (206M) vs Irak (24M). 8,5 veces superior al valor total del conjunto asiático.
  • 23 de junio: João Neves (160M) vs Uzbekistán (98M). 1,6 veces superior al valor total del plantel uzbeco.
  • 24 de junio: Achraf Hakimi (92M) vs Haití (64M). 1,4 veces superior al valor total del seleccionado caribeño.
  • 26 de junio: Jérémy Doku (86M) vs Nueva Zelanda (39M). 2,2 veces superior al valor total del combinado neozelandés.
  • 27 de junio: Julián Álvarez (115M) vs Jordania (23M). 4,9 veces superior al valor total del conjunto jordano.
  • 27 de junio: Jude Bellingham (149M) vs Panamá (40M). 3,8 veces superior al valor total del seleccionado panameño.

Valor de mercado, ingresos y contrastes individuales

Las valoraciones de mercado no siempre reflejan los ingresos reales de los futbolistas. En ese sentido, el portugués Cristiano Ronaldo aparece como el jugador mejor pagado del torneo y también como el deportista con mayores ingresos del mundo en todas las disciplinas, con alrededor de USD 300 millones en los últimos 12 meses antes de impuestos y comisiones de agentes.

Fotografía dividida con Lionel Messi en camiseta de Argentina pateando un balón y Cristiano Ronaldo en camiseta de Portugal mirando hacia arriba
Cristiano Ronaldo y Lionel Messi encabezan el ranking de ingresos del Mundial, aunque sus valoraciones de mercado difieren de las de las figuras más cotizadas del torneo (REUTERS)

El argentino Lionel Messi, con ingresos estimados en USD 140 millones en el mismo período, ocupa el puesto 15 dentro de la selección argentina según las valoraciones Forbes.

Este contraste introduce una diferencia clave entre precio de mercado, rendimiento económico e ingresos individuales. En ese cruce de variables, futbolistas como Yamal y Haaland lideran la cotización de traspasos, mientras solo dos nombres concentran la condición de multimillonarios activos dentro del torneo.

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