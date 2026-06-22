El auge de apuestas online entre menores preocupa a los especialistas

El inicio en las apuestas online entre adolescentes suele darse a los 13 años, coincidiendo con el uso de billeteras virtuales

En una entrevista en Infobae en Vivo la experta en crianza digital Lucía Fainboim analizó cómo las billeteras virtuales han naturalizado la apuesta entre niños y adolescentes, potenciado por la fiebre mundialista y la omnipresencia publicitaria.

Fainboim alertó que la mayoría de los chicos ya convive con la lógica de la apuesta digital, incluso en ámbitos escolares, y que la prevención debe ser colectiva, sin demonizar el deporte.

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Durante su paso por el estudio de Infobae a las Nueve, donde dialogó con Gonzalo Sánchez, Cecilia Boufflet, Tatiana Schapiro y Ramón Indart, Fainboim describió el fenómeno: “Lo que estamos viendo es que hoy un chico que no apuesta es una excepción”.

Explicó que la popularidad de las billeteras virtuales, a las que muchos niños acceden desde los 10 años, facilitó que las apuestas se convierta en un hábito cotidiano, al punto de replicarse en juegos informales dentro del aula o en la vida diaria.

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Ocho de cada diez adolescentes accedieron o conocen a alguien que haya apostado online, según datos recientes de Unicef en Argentina (Imagen ilustrativa Infobae)

El impacto de las billeteras virtuales en la naturalización de la apuesta

La especialista remarcó que “algo que ya venía naturalizándose con mucha fuerza, se naturalizó mucho más en los chicos más chiquitos a partir de la inclusión de las apuestas en las billeteras virtuales”.

Detalló que muchas aplicaciones permiten a menores operar cuentas con aval familiar, y esa familiaridad tecnológica baja la edad de ingreso al mundo de las apuestas: “Estamos escuchando situaciones en el aula donde los chicos naturalizan la apuesta al punto de apostar cuántos van a reprobar, cuándo la docente va a retar a alguien”.

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Fainboim advirtió que la publicidad dirigida a través de redes sociales, camisetas de fútbol y figuras deportivas refuerza la percepción de normalidad: “Vos ves a la plaza, los chicos de cuatro o cinco años tienen la remera de sus ídolos. Cuando entran a redes sociales hay un bombardeo de influencers que también les dicen: ‘Apostá, es fácil, te dejo un link’”.

Lucía Fainboim, especialista en ciudadanía digital, analizó en Infobae a las Nueve el impacto de las apuestas digitales en menores

Reconoció que aunque muchas aplicaciones sumaron controles biométricos o límites para menores, los adolescentes migran a sitios ilegales ante la restricción.

La experta sugirió que la respuesta no puede recaer sólo en las familias: “No podemos tampoco pretender que las familias luchen contra estos molinos de viento, que es publicidad, influencers”. Propuso que la prevención comience antes de habilitar cuentas virtuales a menores: “Como familias antes deberíamos debatirnos si este chico está listo para manejar dinero digital. Yo creo que no. A los diez u once años, podríamos esperar un poco más”.

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La especialista enfatizó la importancia del debate colectivo: “El esfuerzo que habría que hacer para que no entren es muy grande y no lo está haciendo nadie”. Recomendó retrasar el acceso a dinero digital y reforzar la educación financiera básica: “Creo que una de las experiencias que deberíamos motivar mucho más antes de darle una billetera virtual es el manejo del dinero físico. Los chicos aprenden por experiencia”.

La entrevista completa

LUCIA FAINBOIM, especialista en ciudadanía y crianza digital

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• De 7 a 9: Infobae al Amanecer: Nacho Giron, Luciana Rubinska y Belén Escobar

• De 9 a 12: Infobae a las Nueve: Gonzalo Sánchez, Tatiana Schapiro, Ramón Indart y Cecilia Boufflet

• De 12 a 15: Infobae al Mediodia: Maru Duffard, Andrei Serbin Pont, Jimena Grandinetti, Fede Mayol y Facundo Kablan

• De 15 a 18: Infobae a la Tarde: Manu Jove, Maia Jastreblansky y Paula Guardia Bourdin; rotan en la semana Marcos Shaw, Lara López Calvo y Tomás Trapé

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• De 18 a 21: Infobae al Regreso: Gonzalo Aziz, Diego Iglesias, Malena de los Ríos y Matías Barbería; rotan en la semana Gustavo Lazzari, Martín Tetaz y Mica Mendelevich

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