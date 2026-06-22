Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos registran a 770, 571 padres mayores de 15 años en Costa Rica

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 770, 571 hombres mayores de 15 años cumplen funciones de papá, ya sea como jefe de hogar, cónyuge o responsable de menores y otros familiares en casa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Día del Padre de 2026 llegó en Costa Rica acompañado de cifras que revelan la realidad social y laboral de los papás en el país. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), 770, 571 hombres mayores de 15 años cumplen funciones de papá, ya sea como jefe de hogar, cónyuge o responsable de menores y otros familiares en casa.

Las distintas del INEC divulgadas por motivo de la celebración del Día del Padre en Costa Rica indican que el panorama familiar muestra que el 60.1 % de los papás están casados y un 30.2 % vive en unión libre. Por otro lado, el 13.9 % de los padres pertenece a hogares en situación de pobreza, mientras que el 86.1 % está fuera de esa condición.

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Un padre cansado pero dedicado sostiene a su bebé mientras intenta leer, rodeado de objetos infantiles y figuras fantasmales que representan las expectativas y desafíos de la paternidad en un hogar contemporáneo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las generaciones se reflejan en la distribución de edades: el 22.5 % de quienes dijeron ser padres es menor de 40 años, el 57.6 % tiene entre 40 y 64 años y el 19.9 % es mayor de 65. Lo que hace concluir que la paternidad es joven en el país centroamericano.

En el ámbito laboral, la tasa de ocupación de los padres alcanza el 75,7 %, con una tasa de desempleo del 3.1 %. El 66.9 % trabaja como asalariado, mientras que el 32.9 % es independiente y el 39 % se desempeña en el empleo informal.

Las generaciones se reflejan en la distribución de edades: el 22.5 % de quienes dijeron ser padres es menor de 40 años, el 57.6 % tiene entre 40 y 64 años y el 19.9 % es mayor de 65. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las actividades económicas más frecuentes incluyen el comercio y reparación (15.4 %), ocupaciones elementales como limpieza y peonaje (19.1 %), operadores de instalaciones y máquinas (23.8 %) y la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (15.3 %). El promedio de horas efectivas trabajadas semanalmente se sitúa en 46.5.

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Cada año, el Día del Padre marca una oportunidad para reflexionar sobre el papel y los desafíos de los hombres en la vida familiar y laboral. En 2025, los registros vitales señalan que se declararon 45, 384 nacimientos, de los cuales el 49.8 % corresponde a papás que se estrenan en la paternidad.

La evolución en la declaración de los padres evidencia cambios culturales: mientras en 2005 el 67.6 % de los nacimientos tenía papá declarado, en 2025 la cifra fue del 58.6 %. Esta tendencia refleja tanto transformaciones en la estructura familiar como en los procesos legales de reconocimiento.

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¿Qué se sabe sobre la situación de los papás en Costa Rica en 2026? Las estadísticas muestran que la mayoría de los padres participa activamente en el mercado laboral y que más de la mitad forman parte de una familia nuclear tradicional.

Un padre y su hijo caminan de la mano, representando el apoyo, el cuidado y la seguridad en la relación familiar, un tema relevante para la colección de moda familiar de H&M. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, la presencia de empleo informal y la reducción en el porcentaje de padres declarados en los nacimientos son señales de los retos pendientes.

Los datos oficiales invitan a mirar más allá de la celebración y poner en foco la diversidad de realidades que viven los hombres que son padres en el país. Desde el trabajo diario hasta la conformación de los hogares, la paternidad se expresa en cifras y en gestos cotidianos que definen el presente y el futuro de muchas familias costarricenses.

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