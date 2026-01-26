Ciencia

El consumo excesivo de alcohol aumenta el riesgo de cáncer de colon

Un estudio evaluó a 88.000 adultos estadounidenses durante dos décadas y encontró una asociación entre la ingesta elevada a lo largo de la vida y la aparición de tumores rectales

Investigadores analizaron datos de más de 88.000 adultos estadounidenses sin antecedentes de cáncer durante dos décadas de seguimiento (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un consumo elevado y constante de alcohol a lo largo de la vida se asocia con un aumento importante del riesgo de cáncer colorrectal, según un estudio liderado por el Instituto Nacional del Cáncer de Estados Unidos (NCI),

El estudio, publicado en la revista Cancer, analizó a 88.092 adultos estadounidenses sin antecedentes de cáncer, participantes en el ensayo de detección de cáncer de próstata, pulmón, colorrectal y ovario (PLCO). Durante dos décadas de seguimiento, se identificaron 1.679 casos de cáncer colorrectal.

Los resultados muestran que quienes mantuvieron un consumo medio de 14 o más bebidas por semana durante toda la vida tuvieron un 25% más de riesgo de enfermedad oncológica colorrectal y hasta 95% más riesgo de cáncer rectal, en comparación con quienes consumían en promedio menos de una bebida semanal.

Además, el riesgo alcanzó un 91% superior para los que mantuvieron un consumo elevado y constante en la adultez frente a quienes tuvieron un consumo ligero y prolongado.

El consumo promedio de alcohol a lo largo de la vida se calculó como el promedio de bebidas por semana desde los 18 años hasta el inicio del estudio. Los patrones de ingesta de alcohol se definieron por la frecuencia pasada y actual.

Cómo prevenir el cáncer de colon

Los expertos destacan la importancia de la concienciación, el diagnóstico precoz y los estilos de vida saludables para reducir la incidencia y mortalidad del cáncer colorrectal (GVA)

Como publicó Infobae la semana pasada, la Sociedad Estadounidense del Cáncer (ACS) informó que el cáncer colorrectal se convirtió en la principal causa de muerte oncológica en personas menores de 50 años en Estados Unidos, superando al cáncer de mama, cerebro y pulmón en este grupo etario. El fenómeno preocupa a la comunidad médica, ya que tres de cada cuatro casos se detectan en etapas avanzadas.

En América Latina, el cáncer de colon es el tercer tipo de cáncer más frecuente tanto en hombres como en mujeres.

En Argentina se diagnostican en promedio más de 40 casos por día y es el segundo cáncer en incidencia y mortalidad. Sin embargo, solo tres de cada diez personas entre 50 y 75 años se realizan los estudios preventivos de cáncer de colon.

El cáncer colorrectal es la principal causa de muerte oncológica en menores de 50 años en Estados Unidos, superando otros tipos de cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los síntomas suelen ser inespecíficos y aparecen en etapas avanzadas, por lo que se recomiendan los chequeos preventivos aunque no haya señales evidentes. El diagnóstico temprano eleva las probabilidades de curación a más del 90%.

El doctor Carlos Silva, director médico de Liga Argentina de Lucha Contra el Cáncer (LALCEC), señaló a Infobae: “La prevención primaria del cáncer de colon incluye adoptar una alimentación saludable, que incorpore frutas y verduras, no fumar, moderar la ingesta de alcohol y hacer actividad física regularmente”. Sobre la prevención secundaria, agregó: “Nos permite salvar más vidas incluso que con la mamografía”.

“Es fundamental desmitificar las percepciones erróneas sobre el cáncer de colon. La educación y la concienciación, junto con la adopción de un estilo de vida saludable, son pilares esenciales para reducir la incidencia y mortalidad asociadas a esta enfermedad”, señaló el gastroenterólogo Luis Caro, presidente de la Fundación de Gastroenterología, Endoscopía Diagnóstica y Terapéutica (GEDyT).

Limitar el consumo de alcohol disminuye el riesgo de cáncer colorrectal

Limitar el consumo de alcohol y mantener una alimentación saludable son medidas clave recomendadas por especialistas para prevenir el cáncer colorrectal (Freepik)

El trabajo revela que los exbebedores no presentan un aumento del riesgo de cáncer colorrectal y tienen menos posibilidades de desarrollar adenomas (tumores colorrectales no cancerosos que pueden progresar a cáncer) que los bebedores actuales con consumo ligero.

Los autores sugieren que dejar de beber alcohol puede reducir el riesgo tanto de cáncer como de adenomas. Sin embargo, advierten que la información disponible sobre las personas que dejaron el consumo era limitada.

Sobre los posibles mecanismos, las fuentes indican que algunas hipótesis señalan a los carcinógenos derivados del metabolismo del alcohol y a cambios en la flora intestinal como responsables del efecto, aunque subrayan la necesidad de más estudios para clarificar estos procesos.

La coautora principal, Erikka Loftfield, del NCI, recalcó que este análisis es uno de los primeros en examinar cómo el consumo de alcohol a lo largo de la vida se relaciona con el riesgo de adenomas y de cáncer colorrectal, una perspectiva menos investigada hasta el momento.

Loftfield advirtió que las asociaciones encontradas pueden variar en función del tipo y la localización del tumor.

Las personas que consumen 14 o más bebidas alcohólicas por semana mantienen un riesgo significativ amente mayor de cáncer colorrectal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre las limitaciones, los investigadores mencionan las diferencias en la forma en que los participantes informaron su consumo semanal de alcohol y la baja presencia de exbebedores en la muestra. Los autores insisten en la necesidad de continuar la investigación para confirmar los resultados y comprender en profundidad los factores de riesgo.

Por otra parte, el estudio identificó que un consumo moderado —entre 7 y menos de 14 bebidas por semana— no sólo no incrementa el riesgo frente al consumo ligero, sino que podría asociarse a una probabilidad ligeramente menor de padecer cáncer colorrectal, especialmente en el colon distal, un matiz que requiere mayor validación, según destacan los autores en Cancer.

Los datos apuntan a que quienes dejan de consumir alcohol pueden igualar su riesgo al de los que han mantenido un consumo moderado, lo que representa una noticia alentadora para la prevención del cáncer colorrectal, según el equipo liderado por Loftfield.

