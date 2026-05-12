Hantavirus en Argentina: los últimos datos oficiales y cómo avanza la investigación del brote en el crucero

La trazabilidad epidemiológica no determina aún el origen del contagio en el crucero, ya que el caso índice no visitó áreas endémicas durante el periodo de exposición al virus /REUTERS/Borja Suarez/File Photo

La Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene confirmados once casos de hantavirus relacionados con el brote registrado en el crucero MV Hondius que zarpó desde Ushuaia, Argentina, e informó del fallecimiento de tres personas, según la última actualización.

Desde la entidad internacional se advierte que la cifra de contagios podría aumentar en las próximas semanas, ya que el periodo de incubación del virus sigue activo.

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En Argentina, el Ministerio de Salud divulgó los últimos datos sobre la investigación del brote y la incidencia de la enfermedad.

En relación a la situación en el crucero, expusieron: “Las pruebas de PCR y secuenciación genómica realizadas en laboratorios de referencia de Sudáfrica y Suiza confirmaron que los casos corresponden a la cepa Andes, con presencia en el sur de Argentina y Chile”.

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La cepa viral encontrada a bordo del MV Hondius presenta un alto grado de parentesco con variantes de hantavirus detectadas en Neuquén en 2018, según determinó el instituto ANLIS Malbrán. No obstante, la trazabilidad epidemiológica no ha podido establecer aún el origen del contagio: el caso índice, que sirvió como testigo para la cadena de transmisión, no estuvo presente en áreas reconocidas como endémicas durante el posible período de exposición.

Los equipos técnicos argentinos, en cooperación con organismos internacionales y autoridades sanitarias provinciales, mantienen vigente una investigación integral sobre los posibles reservorios y rutas de transmisión.

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Las autoridades aún desconocen el origen preciso del contagio, mientras la cepa Andes del virus fue identificada a través de secuenciación genómica (Imagen Ilustrativa Infobae)

El brote en el crucero MV Hondius: detalles del caso y respuesta en Argentina

El crucero MV Hondius, con presencia de 147 pasajeros y tripulantes de 23 nacionalidades, zarpó de Ushuaia el 1 de abril de 2026 tras arribar desde Montevideo el 16 de noviembre de 2025. El 2 de mayo, Países Bajos notificó al Centro Nacional de Enlace de Argentina la aparición de una enfermedad respiratoria aguda grave en el buque, que pronto fue identificada como un brote de hantavirosis. Según el reporte del Boletín Epidemiológico Nacional, hasta la semana epidemiológica 17 se reconocieron ocho casos: seis confirmados —por pruebas de PCR y secuenciación genómica— y dos probables. De los afectados, tres fallecieron.

La caracterización clínica de los episodios incluye detalles precisos: el caso índice, un hombre adulto, inició síntomas el 6 de abril y murió a bordo cinco días después; su acompañante, una mujer adulta, desembarcó enferma en Santa Elena y falleció en Johannesburgo el 26 de abril, con confirmación virológica por PCR unos días más tarde; un tercer paciente, hombre adulto, evacuado desde la Isla Ascensión, permanece internado en cuidados intensivos en Sudáfrica tras confirmación de hantavirus Andes el 2 de mayo.

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El resto de los casos comprenden a una mujer adulta que murió el 2 de mayo y dio positivo para virus Andes en análisis post mortem, un médico y un guía del barco trasladados a Países Bajos en aislamiento y buen estado clínico, otro hombre hospitalizado en Suiza con resultado positivo para la misma cepa y un último caso dado como probable, aislado tras desarrollar síntomas en Tristan da Cunha.

La temporada 2025-2026 registra la mayor incidencia de hantavirosis en Argentina, con 102 casos confirmados entre julio de 2025 y abril de 2026, superando el umbral histórico nacional (Imagen Ilustrativa Infobae)

En respuesta, el Ministerio de Salud de la Nación estableció una doble estrategia: fortaleció la cooperación internacional mediante el envío de insumos y apoyo técnico a los países receptores de los pacientes y, en paralelo, desplegó protocolos estrictos de epidemiología y vigilancia junto con las provincias patagónicas. El ministerio implementó reuniones con referentes de salud de todo el país para actualizar la definición de casos, compartir informes sobre evolución y coordinar las investigaciones de campo. Equipos técnicos de ANLIS Malbrán ya programan operativos destinados a capturar roedores en los territorios relacionados con el recorrido del crucero, con el objetivo de detectar portadores naturales y delimitar el riesgo real de transmisión local.

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Distribución regional de los casos y situación sanitaria nacional

Sobre la incidencia de la enfermedad a nivel nacional, se especificó que en 2026 se registraron 42 contagios.

Además, indicaron en el Boletín: “A nivel nacional, la temporada 2025-2026 muestra una cantidad de casos que se ubica, durante casi todo el período analizado, por encima del umbral de brote, con un incremento sostenido de los casos acumulados a lo largo de la temporada. Se registra la incidencia nacional más alta del período analizado en comparación con las temporadas previas, con una tasa de 0,21 casos por 100.000 habitantes".

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El número total de casos confirmados alcanzó 102 entre principios de julio de 2025 y fines de abril de 2026.

El Boletín Epidemiológico Nacional resalta que el 54% de los casos corresponden a la región Centro, principalmente en Buenos Aires (43 casos). En el Noroeste, la incidencia es la más elevada, con una tasa de 0,60 casos por 100.000 habitantes y un total de 36 casos, de los cuales el 83% están radicados en Salta.

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Se han registrado casos acumulados superiores al umbral histórico casi toda la temporada, acompañado por un incremento sostenido desde la semana epidemiológica 27 de 2025. La tasa nacional supera ampliamente la de temporadas previas, con 0,21 casos por 100.000 habitantes. En Neuquén, Río Negro y Chubut apenas se notificaron 10 casos durante la temporada, mientras que Tierra del Fuego y Santa Cruz continúan sin notificaciones recientes.

La OMS confirma once casos positivos de hantavirosis en el crucero MV Hondius, con tres fallecidos y advertencia de nuevos contagios por periodo de incubación activo /REUTERS/Hannah McKay

Esta información coincide con detalles aportados desde el Ministerio de Salud de Tierra del Fuego. Juan Petrina, director de Epidemiología y Salud Ambiental provincial, comunicó que no existen registros de hantavirosis desde la inclusión obligatoria de la enfermedad en 1996. Santa Cruz, provincia vecina, no reporta casos desde hace siete años, lo cual sitúa a la zona sur como región de seguridad desde la perspectiva de vigilancia epidemiológica.

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Las autoridades fueguinas subrayan que, según sus investigaciones y las del Ministerio de Salud de la Nación, el período de incubación del virus Andes, que puede variar entre cuatro y 45 días (con promedio de dos semanas), hace improbable el contagio local en Tierra del Fuego. Según Petrina, “los tiempos no son compatibles con un contagio producido en Tierra del Fuego ni tampoco con contagios en tierra. Cuando la persona comenzó a cursar el período de transmisibilidad ya se encontraba a bordo del barco”, de acuerdo con el comunicado oficial.

Estrategias de control, asistencia y vigilancia

La cartera sanitaria nacional ha desplegado una serie de acciones específicas para abordar el brote, según el Boletín Epidemiológico Nacional y los distintos comunicados provinciales. En primer término, conduce reuniones virtuales para revisar lineamientos y actualizar definiciones de caso y contacto en colaboración con todas las jurisdicciones. Paralelamente, se han concertado operativos para fortalecer la capacidad de diagnóstico, capacitaciones y provisión de insumos en zonas como La Plata, Berisso y Ensenada —áreas de alta incidencia en Buenos Aires— y se avanzó con el desarrollo de planes de muestreo ambiental, por ejemplo en Olmos, para sostener una vigilancia sistemática de los reservorios roedores.

En el Noroeste, lugar del mayor índice de incidencia, se dispuso asistencia técnica específica a Salta, orientada al fortalecimiento del diagnóstico en la región de Orán. Además, se implementó una cooperación coordinada con el Ministerio de Seguridad, Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina, dirigida a capacitar al personal de seguridad en las fronteras de Salta para la prevención y detección temprana de casos.

El Ministerio de Salud implementa operativos de vigilancia, capturas de roedores, capacitaciones y guías clínicas para fortalecer la detección precoz y la respuesta ante la hantavirosis en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los equipos técnicos nacionales, mencionados en el informe semanal, elaboran guías diagnósticas y algoritmos de atención que buscan estandarizar procedimientos en todo el sistema sanitario, elevar la calidad del diagnóstico, fortalecer la toma de muestras e integrar el componente ambiental en los estudios clínicos.

De manera complementaria, instituciones como el ANLIS Malbrán preparan el envío de delegaciones al sur argentino para intensificar las investigaciones en terreno, capturar y examinar roedores y, de ese modo, establecer la presencia o ausencia de reservorios infectados en las rutas y localidades asociadas con el brote internacional.

¿Qué es la hantavirosis? Epidemiología y riesgos en Argentina

La hantavirosis es una zoonosis emergente causada por virus del género Orthohantavirus. La enfermedad se adquiere principalmente por la inhalación de aerosoles cargados de partículas virales derivadas de heces, orina o saliva de roedores silvestres. En el continente americano, la forma clínica más habitual es el síndrome cardiopulmonar por hantavirus (SCPH), caracterizado por un inicio abrupto de fiebre, síntomas generales y digestivos, seguido de dificultad respiratoria e hipotensión. La letalidad de la enfermedad en Argentina, según el Boletín Epidemiológico Nacional, osciló entre el 10% y el 32% para el periodo 2019-2024.

El riesgo de exposición humana responde a la combinación de factores ambientales y sociales, tales como la distribución de reservorios en diferentes regiones —Noroeste (Salta, Jujuy, Tucumán), Noreste (Misiones, Formosa, Chaco), Centro (Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos) y Sur (Neuquén, Río Negro, Chubut)— y la mayor interacción humana con áreas rurales y silvestres, la alteración de hábitats, el desarrollo de urbanizaciones en zonas históricamente campestres y los impactos del cambio climático. Estos factores contribuyen a que, aunque la enfermedad puede presentarse durante todo el año, su frecuencia aumenta marcadamente entre octubre y mayo.

La información recuperada hasta la fecha muestra que, a pesar de los sistemas de notificación y control, la incidencia de casos se mantiene alta y tiende a expandirse más allá de las zonas clásicamente endémicas, en parte por factores ambientales y nuevas rutas de exposición derivadas de la movilidad humana.

El crucero MV Hondius /REUTERS/Pedro Nunes

Investigaciones en curso

La investigación sobre el brote a bordo del MV Hondius avanza en varias direcciones. Por un lado, los equipos argentinos de epidemiología, en conjunto con autoridades patagónicas y agencias internacionales, reconstruyen con detalle el itinerario seguido por los pasajeros infectados, en particular dos ciudadanos neerlandeses identificados como el caso índice y su pareja, desde su ingreso a la Argentina en noviembre de 2025, sus desplazamientos por Chile y Uruguay, hasta su embarque el 1 de abril. Las notificaciones sobre entradas y salidas de estos individuos ya han sido comunicadas formalmente a ambos países limítrofes, según consta en el Boletín Epidemiológico Nacional.

Por otra parte, se han contemplado acciones orientadas al estudio de reservorios: se planifican capturas de roedores y exámenes en todas las zonas vinculadas al itinerario del brote, a fin de identificar la posible presencia del virus en el ambiente. El resultado permitirá ajustar la clasificación de áreas en riesgo y los protocolos de respuesta ante futuros episodios de brote.

La cooperación internacional se refleja, además, en la asistencia técnica asegurada a centros hospitalarios de países que recibieron casos provenientes del MV Hondius (Sudáfrica, Países Bajos, Suiza), así como en el proceso abierto de intercambio de información genómica, material biológico y lineamientos clínicos. La vigilancia epidemiológica, fortalecida por reuniones periódicas y la revisión de directrices por parte del Ministerio de Salud argentino y la Dirección Nacional de Epidemiología, está dirigida a afinar la detección precoz y la contención de focos eventuales en cualquier jurisdicción.