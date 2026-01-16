Ciencia

Descubren cómo un tipo de grasa influye en la salud de las arterias y la presión arterial

Investigadores de la Rockefeller University identificaron un mecanismo biológico que explica por qué la pérdida de grasa beige vuelve menos flexibles los vasos sanguíneos y eleva el riesgo cardiovascular, abriendo nuevas vías para tratamientos más específicos

Guardar
Investigadores identifican la relación molecular
Investigadores identifican la relación molecular entre la grasa beige y la aparición de hipertensión arterial, clave para nuevos tratamientos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La presión alta es uno de los principales factores de riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares. Aunque suele relacionarse con el sobrepeso, la alimentación o la falta de actividad física, los científicos vienen demostrando que no toda la grasa del cuerpo cumple la misma función. Algunos tejidos, lejos de ser solo una reserva de energía, influyen directamente en el funcionamiento de los órganos.

Un estudio de la Rockefeller University mostró que, cuando se pierde un tipo particular de grasa —conocida como grasa beige—, los vasos sanguíneos comienzan a funcionar peor, se vuelven menos flexibles y la presión arterial tiende a subir. Comprender este proceso ayuda a explicar por qué ciertos cambios en el organismo aumentan el riesgo cardiovascular y abre la puerta a tratamientos más específicos. Los hallazgos fueron publicados en la revista Science.

Un tipo de grasa que cumple un rol protector

El cuerpo humano posee tres grandes tipos de grasa. La grasa blanca almacena energía; la grasa parda ayuda a producir calor; y la grasa beige combina funciones de ambas. Esta última se ubica cerca de algunos vasos sanguíneos y actúa como una capa protectora: ayuda a que las arterias se mantengan flexibles y a que la sangre circule sin ejercer demasiada presión.

Durante mucho tiempo se sabía que la obesidad se asocia a problemas del corazón y de la circulación, pero no estaba claro qué tipo de grasa intervenía directamente en ese proceso. Para Paul Cohen, director del laboratorio de Metabolismo Molecular, la clave no está solo en la cantidad de grasa, sino también en su tipo y en el lugar donde se acumula.

La eliminación de la grasa
La eliminación de la grasa beige provoca un endurecimiento de las arterias y eleva el riesgo de presión alta en modelos animales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para estudiar este fenómeno con mayor precisión, los investigadores trabajaron con modelos animales modificados genéticamente. En estos ratones se eliminó un gen llamado PRDM16, que permite que ciertas células funcionen como grasa beige. Al perder esa identidad, las células comenzaron a comportarse como grasa blanca.

Este cambio generó una reacción en cadena. Las células empezaron a producir angiotensinógeno, una sustancia que participa en la formación de una hormona que hace que los vasos se contraigan y que la presión aumente. Como consecuencia, los animales desarrollaron valores más altos y un endurecimiento progresivo de las paredes de las arterias, lo que dificulta la circulación normal de la sangre.

“Nos sorprendió observar una transformación tan marcada en el tejido que rodea los vasos”, explicó Mascha Koenen, investigadora del equipo.

La enzima que desencadena el daño

Al profundizar los análisis, el grupo identificó a una enzima llamada QSOX1 como una pieza clave del proceso. Una enzima es una proteína que acelera reacciones químicas en el cuerpo. En condiciones normales, su presencia se mantiene controlada.

Cuando la grasa beige desaparece, la producción de QSOX1 aumenta. Este exceso favorece la formación de tejido más rígido alrededor de los vasos sanguíneos, lo que reduce su capacidad de expandirse y contraerse. En términos simples, las arterias pierden flexibilidad y la sangre necesita más fuerza para circular, lo que eleva la presión.

El hallazgo abre posibilidades para
El hallazgo abre posibilidades para terapias innovadoras que intervengan directamente en el daño vascular desde una perspectiva personalizada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para confirmar este mecanismo, los científicos llevaron a cabo pruebas adicionales en las que bloquearon tanto el gen relacionado con la grasa beige como el que produce QSOX1. En esos casos, aunque los animales no tenían grasa beige, no desarrollaron daño vascular, lo que confirmó el papel central de esta enzima.

El estudio también analizó datos de personas con variantes genéticas vinculadas al gen PRDM16. En esos grupos se observaron tendencias a valores más altos de presión, lo que sugiere que este fenómeno podría tener impacto en humanos.

Qué podría cambiar en los tratamientos

Identificar un mecanismo concreto permite pensar en terapias más precisas. En lugar de enfocarse únicamente en bajar la presión con medicamentos, en el futuro podría ser posible intervenir sobre los procesos que dañan los vasos desde su origen.

Desde Rockefeller University señalan que este avance ayuda a entender mejor por qué el exceso de grasa aumenta el riesgo cardiovascular, no solo por la cantidad, sino por los cambios que produce en el funcionamiento de los tejidos.

Entender el papel de la
Entender el papel de la grasa beige y la enzima QSOX1 permitirá desarrollar tratamientos que prevengan la hipertensión desde su origen (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo planea investigar cómo QSOX1 modifica la estructura de las arterias y por qué algunas zonas del cuerpo resultan más vulnerables que otras. También evalúan si se pueden desarrollar fármacos capaces de regular esta enzima sin afectar otras funciones esenciales.

Este descubrimiento refuerza la idea de que la salud del sistema circulatorio está estrechamente vinculada al metabolismo. A largo plazo, podría contribuir al diseño de estrategias preventivas y terapéuticas más personalizadas para reducir el impacto de la hipertensión.

Temas Relacionados

Grasa beigeQSOX1HipertensiónRockefeller UniversityTejido adiposoEnfermedades cardiovascularesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo es la técnica natural que practica el DT Luis Enrique para combatir el estrés

Caminar descalzo sobre césped o tierra es parte de la rutina del entrenador español, actualmente en PSG de Francia, quien afirma que este hábito mejora su conexión con la naturaleza y su salud general

Cómo es la técnica natural

Mosca negra o barigüí: por qué muerde y cómo evitar infecciones

Este insecto habitual en áreas cercanas a ríos y arroyos puede causar lesiones en la piel y reacciones alérgicas si no se toman recaudos, según dijeron los especialistas a Infobae

Mosca negra o barigüí: por

Súper gripe H3N2 en Argentina: ya son 15 los casos del subclado K y la mayoría no estaba vacunado

La variante más contagiosa de la influenza A se detectó en 8 provincias y casi un tercio de los pacientes fue hospitalizado. La importancia de la inmunización y las medidas de cuidado

Súper gripe H3N2 en Argentina:

Así es el paso a paso para volver a hacer deporte después de un paro cardíaco

Científicas estadounidenses revisaron estudios sobre muerte súbita en atletas con actividad física intensa. En diálogo con Infobae, una de ellas detalló qué tener en cuenta para el regreso a la práctica deportiva

Así es el paso a

Cómo la realidad virtual abre nuevas opciones para el tratamiento del dolor crónico

Estudios científicos y experiencias clínicas indican que los entornos inmersivos pueden reducir la percepción del malestar, mejorar la movilidad y favorecer el bienestar emocional en personas con afecciones persistentes

Cómo la realidad virtual abre
DEPORTES
Los misteriosos detalles que rodean

Los misteriosos detalles que rodean a la muerte de un futbolista de 31 años en Rusia

El excampeón olímpico de natación, Yannick Agnel será juzgado en Francia por violación a una menor

Tras el título de Fórmula 1, McLaren confirmó que tendrá como piloto de reserva a un rookie que viene de ser campeón

Los All Blacks despidieron a su entrenador y crecen las dudas de cara al Mundial de Rugby

Cómo es la técnica natural que practica el DT Luis Enrique para combatir el estrés

TELESHOW
El día que Esther Goris

El día que Esther Goris rechazó a Robert De Niro: “¿Quién se cree que es?”

Hernán Drago habló de su rol en Bienvenidos a ganar y del futuro de Laurita Fernández: “En febrero conduzco yo”

Maxi López reveló la charla que tuvo con Flor de la V luego de la polémica: “Pido perdón si alguien se ofendió”

Salud, miedo y un milagro colectivo: cómo Soledad Bayona salvó la vida de su perro con ayuda de desconocidos

La fuerte indirecta de Wanda Nara a la China Suárez en MasterChef Celebrity: “Las amigas de mis enemigas”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador destinó más de

El Salvador destinó más de $100 millones a infraestructura vial en 2025 y prepara ampliaciones clave para 2026

Los beneficios comprobados de consumir semillas de calabaza

Qué es el Kundalini Yoga y cuáles son sus beneficios para el cuerpo y la mente

Calendario deportivo 2026: listado de los eventos que marcarán el año

Transparencia, técnica avanzada y respaldo ciudadano: la ambiciosa construcción del Fovial que transformará 12 kilómetros vitales para estudiantes y transportistas