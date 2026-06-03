Crimen y Justicia

Presos de una cárcel bonaerense restauraron camas ortopédicas y fabricaron prótesis para un hospital público

Se trata de un grupo de detenidos de la Unidad N°48 de San Martín. Lo hicieron en el marco de un programa de reinserción social y servicio comunitario

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Camas ortopédicas y prótesis en una cárcel de San Martín
Internos de una cárcel de San Martín restauraron camas ortopédicas y fabricaron prótesis de mano

Internos de la Unidad 48 del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) restauraron cinco camas ortopédicas y fabricaron 15 prótesis de mano destinadas al Hospital General Manuel Belgrano de San Martín.

La actividad fue desarrollada bajo la órbita del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, en el marco de una iniciativa que une capacitación en oficios dentro de talleres productivos, servicio comunitario y reinserción social.

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Camas ortopédicas y prótesis en una cárcel de San Martín
El material está destinado al Hospital General Manuel Belgrano de San Martín

Según informaron fuentes oficiales, todos los insumos y materiales fueron aportados por el hospital público, mientras que la mano de obra y el trabajo técnico estuvieron a cargo de los detenidos que forman parte de los programas de capacitación e integran dos de las áreas disponibles: la de herrería, donde se restauraron integralmente las camas ortopédicas, y el taller de impresión 3D, en el que se confeccionaron las prótesis que serán utilizadas por pacientes del centro de salud.

La entrega del material se concretó este miércoles durante un acto oficial. El director del Hospital General Manuel Belgrano, Nicolás Rodríguez, participó en el evento y agradeció a los internos y a las autoridades penitenciarias por el compromiso demostrado.

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Camas ortopédicas y prótesis en una cárcel de San Martín
Todos los insumos y materiales fueron aportados por el hospital público

Por su parte, a través de un comunicado, desde el SPB remarcaron que esta iniciativa representa un ejemplo de articulación entre instituciones públicas, ya que los conocimientos adquiridos en contexto de encierro tienen un impacto positivo fuera de los muros de la cárcel.

Además, indicaron que las tareas realizadas por los detenidos forman parte de una política orientada a fortalecer los procesos de inclusión social y preparación para el regreso a la comunidad, mediante la formación en oficios y el desarrollo de prácticas profesionalizantes.

Camas ortopédicas y prótesis en una cárcel de San Martín
Los internos involucrados participan de talleres productivos

Estas experiencias “permiten adquirir conocimientos y habilidades en oficios con salida laboral y, al mismo tiempo, realizar una contribución concreta a la comunidad”, subrayaron las autoridades penitenciarias.

Acompañaron la actividad el jefe del Complejo Penitenciario San Martín, Darío Potes; el director de la Unidad 48, Alejandro Martínez; el subdirector de Régimen, Julián Cardozo; el subdirector de Seguridad, Leonardo Bacri; y el jefe de Talleres, Jonathan Linares.

Camas ortopédicas y prótesis en una cárcel de San Martín
Las autoridades penitenciarias resaltaron que estas iniciativas permiten a los detenidos adquirir conocimientos y habilidades en oficios con salida laboral, además de realizar una contribución concreta a la comunidad

También participaron del evento el jefe de Asistencia y Tratamiento, Omar Gauna; el jefe de Producción, Matías Baiardi; el jefe de Mantenimiento, Leandro Ocampo y la coordinadora de Oficios, Aldana Fernández.

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