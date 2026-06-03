Gabriel Hochbaum, vicepresidente de la Casa de Ana Frank para América Latina, anunció quiénes serán los premiados en los Premios Ana Frank 2026

Gabriel Hochbaum vicepresidente de la casa de Ana Frank para Latinoamérica entregando el Premio 2025 a las sobrevivientes del Holocausto: Talgham Noelyy, Gutkowski Hélène, Eppinger Marion y Rotenberg Rosa

El 8 de junio, el Centro Ana Frank Argentina para América Latina (CAFA) entregará por tercera vez los Premios Internacionales Ana Frank, en una ceremonia que tendrá lugar en el Teatro Alvear de Buenos Aires. Gabriel Hochbaum, vicepresidente de la institución, compartió la lista completa de los premiados de esta edición, que incluye figuras del ámbito judicial, político, cultural y empresario de Argentina y el mundo.

La fecha no es casual. El 12 de junio se conmemora el 97° aniversario del nacimiento de Ana Frank, la adolescente que entre los 13 y los 15 años redactó un diario íntimo mientras permanecía oculta con su familia durante la persecución nazi. Ese día fue declarado por la Ley 26.809 como Día de los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social y la Convivencia contra toda Forma de Violencia y Discriminación. La ceremonia será inaugurada por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y conducida por los periodistas Rolando Graña y Mariana Contartesi.

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Los Premios Ana Frank reconocen a medios de comunicación, gobiernos, organizaciones e individuos de los ámbitos de la cultura, los derechos humanos, la justicia y el sector empresario por su aporte a la convivencia en la diversidad, la construcción de una cultura de paz, la inclusión y la promoción de valores democráticos frente a toda forma de violencia y discriminación. La ceremonia también contará con la presencia del presidente de Uruguay, Yamandú Orsi, distinguido en la edición 2025 por su compromiso con la convivencia democrática.

Uno de los reconocimientos más notorios de esta edición recaerá sobre el Tribunal del Juicio a las Juntas Militares, integrado por León Carlos Arslanián, Andrés D’Alessio, Ricardo Gil Lavedra, Guillermo Ledesma, Jorge Torlasco y Jorge Valerga Aráoz. A 50 años del Golpe de Estado, el CAFA distingue a estos magistrados por su compromiso con la justicia en los crímenes de lesa humanidad y la defensa de la democracia. El ex presidente del Gobierno de España, Felipe González Márquez, también recibirá un premio por su aporte a la consolidación democrática, la integración europea y los procesos internacionales de paz.

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La noche incluirá un homenaje especial a Sara Rus, sobreviviente de la Shoá e integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, en reconocimiento al valor de su testimonio, su militancia por la memoria y la huella dejada en la institución. Otro homenaje destacado será el que recibirán Mujeres por la Paz y Mujeres del Sol, movimientos integrados por mujeres y madres israelíes y palestinas que trabajan por la construcción de la paz en Medio Oriente. Tres de sus integrantes visitaron Argentina y Uruguay en 2025 invitadas por el CAFA, con el objetivo de fortalecer espacios de diálogo entre comunidades.

León Arslanian presidió el tribunal del juicio a las Juntas Militares (Foto: Adrián Escandar)

En el campo de la cultura y el arte, la lista de premiados refleja la diversidad de expresiones que el CAFA busca reconocer. Moria Casán recibirá el galardón en su calidad de artista por su lucha por la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ desde el arte. Natalia Oreiro será distinguida por su trayectoria en la protección de los derechos de las mujeres y los derechos humanos a través del cine. Leonardo Sbaraglia recibirá el reconocimiento por su compromiso social a través del cine y el teatro, mientras que Claudia Piñeiro será premiada por dedicar su escritura a la promoción de la justicia, los derechos de las mujeres y la libertad de expresión.

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Víctor Ramón Heredia Cournou será reconocido por sus mensajes de paz y defensa de los derechos humanos a través de la música. En el cine, el director Benjamín Ávila recibirá el galardón por su compromiso con la memoria histórica y la protección de los derechos humanos, y la película La Mujer de la Fila también será distinguida en esta edición. El acto incluirá además un homenaje póstumo a Luis Alberto Spinetta, en reconocimiento a su aporte a la cultura y por haber convertido su arte y su música en una expresión de libertad que transmite memoria, conciencia y resistencia.

En el ámbito del periodismo, Ernesto Raúl Tenembaum recibirá el premio en su rol de comunicador por su compromiso con la verdad, la libertad de expresión y la defensa de los valores democráticos. Mariano Jabonero será distinguido por su compromiso con la educación, la ciencia y la cultura, en especial en contextos de alta vulnerabilidad. Ronald Leopold recibirá el galardón por su aporte a la transmisión del legado de Ana Frank y la promoción de una cultura de paz. Fabiana Loguzzo será reconocida por su labor con la memoria, la enseñanza del Holocausto y por haber impulsado desde el capítulo argentino que el país obtenga la presidencia de la Alianza Internacional para la Remembranza del Holocausto (IHRA) en 2026.

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El ex presidente de España Felipe González también será premiado (Foto: Alejandro Higuera López/Infobae)

Desde el sector empresario, María Cherñajovsky será premiada por su compromiso con la creación de proyectos solidarios y el acompañamiento al CAFA. También serán distinguidas Piera Fernández de Piccoli, por su compromiso con la participación juvenil, la educación y la universidad pública; Soledad Martínez, intendenta reconocida por la defensa de los derechos de las mujeres y el respaldo a los proyectos educativos de la institución; y Andrea Casamento, por su lucha por la protección de los derechos de las personas privadas de su libertad y sus familias. La Familia Grande Hogares de Cristo recibirá el galardón por dedicar su tarea pastoral al servicio de las juventudes vulneradas y la creación de espacios de inclusión. Daniela Luber, a través del Programa de Ayuda a Sobrevivientes de la Shoá de la Fundación Tzedaká, será premiada por dignificar la vida mediante el cuidado y el acompañamiento a los sobrevivientes.

La ceremonia también contempla la entrega del Premio Ana Frank de Jóvenes para Jóvenes, que reconoce proyectos liderados por adolescentes y jóvenes de entre 15 y 25 años con impacto positivo en materia de convivencia, inclusión y participación comunitaria en América Latina.

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Moria Casán será premiada por su lucha por la igualdad de género, los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+ desde el arte

El CAFA es representante para Latinoamérica de la Anne Frank House de Ámsterdam y fue inaugurado en Buenos Aires en 2009. Su edificio fue declarado sitio de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. En la edición 2025 de los premios fueron reconocidos, entre otros, el presidente Orosi, los expresidentes Luis Lacalle Pou y Julio María Sanguinetti, y Luis Scasso por su labor en el fortalecimiento de la educación, la ciencia y la cultura en Iberoamérica.