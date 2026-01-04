Ciencia

La sorprendente apuesta por trasplantes de cabeza: el plan que capta la atención de Silicon Valley

El neurocirujano Sergio Canavero vuelve a la escena impulsando la idea de transferir cerebros a cuerpos jóvenes, mientras startups secretas y millonarios exploran los límites de la extensión de la vida humana

Guardar
Proyectos de trasplante de cabeza
Proyectos de trasplante de cabeza desafían los límites médicos y abren debates sobre la redefinición de la identidad humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concepto de trasplante de cabeza, promovido por el neurocirujano italiano Sergio Canavero, ha vuelto a captar la atención en Silicon Valley, según reportó MIT Technology Review. Su propuesta plantea transferir el cerebro de una persona con una enfermedad grave a un cuerpo más joven y saludable.

Aunque esta posibilidad genera escepticismo en la comunidad científica, inversores y empresas tecnológicas exploran los límites de la biología para ampliar la vida humana.

Canavero alcanzó notoriedad internacional en 2017, cuando anunció que un equipo en China, bajo su supervisión, había realizado un procedimiento experimental de intercambio de cabezas entre cadáveres.

Este anuncio generó amplia cobertura mediática, pero no logró convencer a los expertos sobre la viabilidad en seres humanos vivos. Algunos medios, como Chicago Tribune, lo catalogaron como el “P.T. Barnum de los trasplantes” por su enfoque polémico y mediático.

El neurocirujano italiano ha dedicado
El neurocirujano italiano ha dedicado su carrera a investigar métodos radicales para prolongar la vida y cuestionar las fronteras éticas de la medicina (REUTERS)

Obstáculos científicos, éticos y profesionales

El desarrollo profesional de Canavero sufrió un giro tras la publicación de sus ideas quirúrgicas. Perdió su puesto en el Hospital Molinette de Turín, donde había trabajado 22 años. Esta desvinculación lo alejó del sistema de salud convencional y dificultó la materialización de sus iniciativas.

Sostiene que no existe otra alternativa práctica frente al envejecimiento y que las grandes compañías tecnológicas no han logrado avances radicales en rejuvenecimiento. En palabras recogidas por MIT Technology Review, considera que la única opción es el reemplazo corporal total.

Canavero, que domina expresiones en inglés debido a su afición a los cómics estadounidenses desde niño, atribuye a este interés su particular forma de comunicarse.

Según el medio, actualmente se desempeña como investigador independiente y asesora a empresarios que exploran la posibilidad de desarrollar clones humanos sin cerebro para obtener órganos compatibles genéticamente y así evitar el rechazo inmunológico. Además, indica que hay profesionales de universidades reconocidas involucrados en este tipo de investigaciones.

La integración de herramientas como cirugía robótica de alta precisión y úteros artificiales supone una complejidad significativa y demandaría una fuerte inversión. El neurocirujano reconoce que no dispone de los recursos económicos necesarios, pero considera que existen fondos disponibles y anima a empresarios millonarios a participar en una iniciativa que, según él, podría ofrecerles longevidad.

La creación de organismos sin
La creación de organismos sin cerebro como posible fuente de órganos compatibles plantea interrogantes éticos y técnicos en la ciencia contemporánea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expectativas, escepticismo y el futuro de la medicina regenerativa

Luego de un periodo de menor atención, la discusión sobre trasplantes de cabeza volvió entre quienes buscan extender la vida y en startups tecnológicas de Silicon Valley. Según MIT Technology Review, algunas empresas abordan el tema de manera reservada, con la intención de abrir nuevas vías en la medicina regenerativa mediante soluciones radicales al envejecimiento.

Pese al renovado interés, la comunidad científica mantiene una postura escéptica respecto a la posibilidad de rejuvenecer mediante procedimientos como el trasplante de cabeza. Canavero argumenta que la ausencia de alternativas eficaces para tratar el envejecimiento justifica la exploración de métodos disruptivos y que la colaboración entre la industria tecnológica y la inversión privada podría marcar un giro radical en la historia de la medicina regenerativa.

Para Canavero, cambiar el cuerpo completo es una estrategia inédita en la lucha contra las limitaciones biológicas humanas. El debate continúa abierto en los planos ético y científico, con grandes dificultades para alcanzar los objetivos propuestos.

El propio Canavero admite que el camino hacia la aplicación en humanos vivos está lleno de retos y que la técnica permanece en fase experimental, sin pruebas concluyentes sobre su efectividad ni sobre el impacto potencial en la medicina y la sociedad.

Temas Relacionados

Sergio CanaveroMIT Technology ReviewSilicon ValleyTrasplanteTrasplante De CabezaCabezaVidaStartupTecnologíaEnvejecimientoMedicina RegenerativaCuerpo HumanoInmortalidad CientíficaLongevidadBiotecnologíaClonesCerebroNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El sorprendente vínculo entre el chicle, la alerta mental y una costumbre ancestral

Se trata de un hábito cotidiano con raíces milenarias, pero la ciencia aún busca entender por qué millones de personas lo eligen cada día y qué efecto real tiene en la mente y el bienestar, publicó National Geographic

El sorprendente vínculo entre el

Mitos sobre la vista: qué hábitos realmente dañan los ojos y cuáles recomienda la ciencia

Especialistas citados por The New York Times advierten que muchas creencias sobre el cuidado de la visión carecen de respaldo científico y pueden tener consecuencias negativas si no se contrastan con recomendaciones médicas actualizadas

Mitos sobre la vista: qué

Pantallas en vacaciones: las claves que convierten el tiempo digital en aliado para la salud mental de los jóvenes

Más allá de mitos y temores, los expertos destacan que la calidad de la experiencia digital y el acompañamiento adulto son factores determinantes para el desarrollo emocional y social de los adolescentes

Pantallas en vacaciones: las claves

Qué dice la ciencia sobre los verdaderos beneficios del jugo de naranja natural y cuál es la dosis recomendada

Expertos coinciden en que la bebida de frutas natural es beneficiosa al incorporarse en la dieta semanal, pero advierten que en exceso puede ser perjudicial

Qué dice la ciencia sobre

Por qué algunas personas no logran responder a los tratamientos oncológicos

Estudios de la Cleveland Clinic identifican el papel del microbioma tumoral y su impacto en la efectividad de las terapias innovadoras, abriendo posibilidades para intervenciones más adaptadas a cada paciente y mejores resultados en el abordaje del cáncer

Por qué algunas personas no
DEPORTES
Histórica actuación de Nicolás Laprovittola

Histórica actuación de Nicolás Laprovittola en el triunfo del Barcelona en el clásico frente al Real Madrid de Facundo Campazzo

Cómo impactó al deporte venezolano la captura del ex dictador Nicolás Maduro

Crece la expectativa por el nuevo Alpine que manejará Colapinto en la F1: “Luz al final del túnel”

La millonaria oferta que planea una figura del fútbol para comprar un reconocido club de Europa

La furiosa crítica de una figura del tenis contra la número 1 del mundo Aryna Sabalenka tras su papel en la “Batalla de los Sexos”

TELESHOW
El verano de Julieta Cardinali

El verano de Julieta Cardinali con su hija Charo Calamaro en Punta del Este: el asombroso parecido entre ambas

Las fotos inéditas de Cami Mayan durante los veranos de su infancia: “Palpitando Pinamar”

El tierno “emprendimiento” de la hija de Benjamín Vicuña en medio de sus vacaciones en Punta del Este

Wanda Nara y Martín Migueles eligieron las compras familiares en Punta del Este: fotos exclusivas

Mirtha Legrand fue a ver el show de Fátima Florez en Mar del Plata y realizó su primera salida de la temporada

INFOBAE AMÉRICA

Björk llevará su universo más

Björk llevará su universo más alucinante a la Galería Nacional de Islandia con la exposición “Echolalia”

Delcy Rodríguez y los peligros de un madurismo sin Maduro

“‘La Gioconda’ americana” se despide de París

El resurgimiento del mercado del arte global: Christie’s y Sotheby’s anticipan un nuevo ciclo de expansión

Ucrania bajo fuego: Rusia intensificó su ofensiva con 2.000 drones y misiles en siete días