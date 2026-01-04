La sorprendente apuesta por trasplantes de cabeza: el plan que capta la atención de Silicon Valley

Proyectos de trasplante de cabeza desafían los límites médicos y abren debates sobre la redefinición de la identidad humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

El concepto de trasplante de cabeza, promovido por el neurocirujano italiano Sergio Canavero, ha vuelto a captar la atención en Silicon Valley, según reportó MIT Technology Review. Su propuesta plantea transferir el cerebro de una persona con una enfermedad grave a un cuerpo más joven y saludable.

Aunque esta posibilidad genera escepticismo en la comunidad científica, inversores y empresas tecnológicas exploran los límites de la biología para ampliar la vida humana.

Canavero alcanzó notoriedad internacional en 2017, cuando anunció que un equipo en China, bajo su supervisión, había realizado un procedimiento experimental de intercambio de cabezas entre cadáveres.

Este anuncio generó amplia cobertura mediática, pero no logró convencer a los expertos sobre la viabilidad en seres humanos vivos. Algunos medios, como Chicago Tribune, lo catalogaron como el “P.T. Barnum de los trasplantes” por su enfoque polémico y mediático.

El neurocirujano italiano ha dedicado su carrera a investigar métodos radicales para prolongar la vida y cuestionar las fronteras éticas de la medicina (REUTERS)

Obstáculos científicos, éticos y profesionales

El desarrollo profesional de Canavero sufrió un giro tras la publicación de sus ideas quirúrgicas. Perdió su puesto en el Hospital Molinette de Turín, donde había trabajado 22 años. Esta desvinculación lo alejó del sistema de salud convencional y dificultó la materialización de sus iniciativas.

Sostiene que no existe otra alternativa práctica frente al envejecimiento y que las grandes compañías tecnológicas no han logrado avances radicales en rejuvenecimiento. En palabras recogidas por MIT Technology Review, considera que la única opción es el reemplazo corporal total.

Canavero, que domina expresiones en inglés debido a su afición a los cómics estadounidenses desde niño, atribuye a este interés su particular forma de comunicarse.

Según el medio, actualmente se desempeña como investigador independiente y asesora a empresarios que exploran la posibilidad de desarrollar clones humanos sin cerebro para obtener órganos compatibles genéticamente y así evitar el rechazo inmunológico. Además, indica que hay profesionales de universidades reconocidas involucrados en este tipo de investigaciones.

La integración de herramientas como cirugía robótica de alta precisión y úteros artificiales supone una complejidad significativa y demandaría una fuerte inversión. El neurocirujano reconoce que no dispone de los recursos económicos necesarios, pero considera que existen fondos disponibles y anima a empresarios millonarios a participar en una iniciativa que, según él, podría ofrecerles longevidad.

La creación de organismos sin cerebro como posible fuente de órganos compatibles plantea interrogantes éticos y técnicos en la ciencia contemporánea (Imagen Ilustrativa Infobae)

Expectativas, escepticismo y el futuro de la medicina regenerativa

Luego de un periodo de menor atención, la discusión sobre trasplantes de cabeza volvió entre quienes buscan extender la vida y en startups tecnológicas de Silicon Valley. Según MIT Technology Review, algunas empresas abordan el tema de manera reservada, con la intención de abrir nuevas vías en la medicina regenerativa mediante soluciones radicales al envejecimiento.

Pese al renovado interés, la comunidad científica mantiene una postura escéptica respecto a la posibilidad de rejuvenecer mediante procedimientos como el trasplante de cabeza. Canavero argumenta que la ausencia de alternativas eficaces para tratar el envejecimiento justifica la exploración de métodos disruptivos y que la colaboración entre la industria tecnológica y la inversión privada podría marcar un giro radical en la historia de la medicina regenerativa.

Para Canavero, cambiar el cuerpo completo es una estrategia inédita en la lucha contra las limitaciones biológicas humanas. El debate continúa abierto en los planos ético y científico, con grandes dificultades para alcanzar los objetivos propuestos.

El propio Canavero admite que el camino hacia la aplicación en humanos vivos está lleno de retos y que la técnica permanece en fase experimental, sin pruebas concluyentes sobre su efectividad ni sobre el impacto potencial en la medicina y la sociedad.