Ciencia

Qué pasa si usás especias vencidas y cómo saber cuándo conviene tirarlas

Aunque pueden conservarse durante años, especialistas advierten que el tiempo deteriora su aroma, sabor y color. La humedad, el calor y una mala conservación también pueden favorecer la contaminación

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Vista aérea de dos tazones con especias sobre una superficie de madera clara. El tazón izquierdo tiene pimentón rojo, cúrcuma amarilla y orégano verde, y el derecho contiene especias marrones apelmazadas con cúrcuma.
El Food Safety and Inspection Service considera las especias alimentos shelf-stable, aunque la contaminación puede ocurrir por manipulación inadecuada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las especias no “vencen” como un lácteo, pero sí pierden potencia: con el tiempo, el aroma, el color y el sabor se degradan por oxidación y evaporación de compuestos volátiles, sobre todo si el frasco se expone a luz, calor, humedad o se abre con frecuencia. La diferencia clave es entre calidad (lo primero que cae) y seguridad (que suele mantenerse si no hay contaminación o moho).

Desde el enfoque de inocuidad, el Food Safety and Inspection Service del United States Department of Agriculture incluye a las especias entre los productos “shelf-stable” (de almacenamiento), es decir, alimentos que no requieren refrigeración antes de abrirse.

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En paralelo, la Food and Drug Administration recuerda que, aunque las especias son secas, pueden estar implicadas en riesgos microbiológicos si se contaminan durante producción o manipulación, por lo que el almacenamiento correcto y la higiene importan.

Qué ocurre cuando usás especias “viejas”: sabor, aroma y señales de descarte

Plano cenital de una mesa de madera clara con una amplia variedad de especias, hierbas frescas y semillas en cuencos, incluyendo cúrcuma, jengibre, canela, chiles, sésamo, azafrán, laurel y pimienta negra.
La FDA advierte que un almacenamiento incorrecto incrementa el riesgo microbiológico en especias, incluso si son productos secos (Imagen Ilustrativa Infobae)

El principal efecto de usar especias de hace años suele ser sensorial: menos aroma, menos sabor y, en algunos casos, pérdida de color (por ejemplo, en especias ricas en pigmentos). Guías de extensión universitaria como Iowa State University Extension and Outreach señalan que las hierbas y especias no se “arruinan” con facilidad, pero sí pierden potencia con el tiempo, por lo que el resultado en la comida puede volverse plano aunque el frasco “se vea” normal.

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La duración depende del formato. En términos generales, las especias enteras conservan mejor sus compuestos aromáticos que las molidas, porque tienen menos superficie expuesta al aire. También pierden más rápido los mezclados (blends), ya que cada componente envejece a un ritmo distinto y el conjunto queda limitado por el ingrediente más frágil.

Una regla práctica usada por divulgadores y fabricantes es el “test del olor”: si al frotar una pizca entre los dedos no aparece un aroma claro, la especia ya no cumple su función.

Hay señales que sí ameritan descarte inmediato: olor rancio o “a humedad”, presencia de grumos persistentes por humedad, o cualquier rastro de moho. En esos casos el problema deja de ser “sabor débil” y pasa a ser manejo y conservación.

Cómo conservarlas mejor y cuándo conviene reemplazarlas

Varias pilas de especias en polvo de colores vivos, hierbas frescas como albahaca y romero en cuencos, cabezas de ajo, cúrcuma y anís estrellado sobre una mesa de madera.
Para prolongar la vida útil de las especias, almacénalas en frascos herméticos, lejos de fuentes de calor, humedad y luz directa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para extender la vida útil, fuentes de extensión como Texas A&M AgriLife Extension recomiendan almacenar especias y hierbas secas en recipientes herméticos, en un lugar fresco, seco y oscuro, lejos de la cocina caliente, la hornalla y el vapor de las ollas.

Un error frecuente es “sazonar” sobre la olla humeante: la humedad entra al frasco, acelera la degradación y puede favorecer contaminación. La recomendación operativa es volcar primero en una cuchara y recién ahí añadir.

Los fabricantes también diferencian “fecha de mejor consumo” de una fecha estricta de seguridad. En su guía de cocina, McCormick sugiere que la vida útil típica es mayor en especias enteras (varios años) que en especias molidas (menos tiempo), y que el criterio final debe ser el rendimiento sensorial: si no aporta aroma ni sabor, conviene reemplazarla.

Si una especia lleva años en la alacena, lo más probable es que esté apagada y necesites usar más cantidad para un efecto menor. Si está bien conservada y no muestra signos de humedad o moho, el riesgo suele ser más de calidad que de seguridad.

Para cocinar mejor, la clave es comprar cantidades acordes al consumo, etiquetar con fecha de apertura y priorizar especias enteras cuando sea posible.

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