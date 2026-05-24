Ciencia

Qué dicen los estudios sobre disfunción eréctil en hombres jóvenes y cómo afecta la ansiedad sexual

La preocupación por el rendimiento durante el encuentro íntimo se vinculó en distintos estudios con dificultades de erección en varones, en un circuito donde la anticipación del “fracaso” aumenta la autovigilancia y reduce la respuesta

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Un hombre joven de torso desnudo, sentado en el borde de una cama en una habitación oscura, con una mano en la frente, mirando hacia abajo.
La bibliografía destaca la importancia de reducir la autoevaluación y enfocar en el vínculo para tratar ansiedad de desempeño sexual (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ansiedad sexual ya aparece como un factor que interfiere con la intimidad de varones jóvenes, asociado a expectativas de “rendimiento”, autovigilancia durante el encuentro y temor a “fallar”.

En la práctica clínica, ese patrón suele vincularse con ansiedad de desempeño, evitación de encuentros, dificultades de erección de origen psicógeno y un deterioro del deseo cuando el sexo se vive como evaluación y no como vínculo.

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Según Sexual Medicine Reviews (Oxford Academic), en el artículo “Sexual Performance Anxiety”, la ansiedad de desempeño sexual figura entre los motivos de consulta más frecuentes y se asocia a disfunción eréctil psicógena y eyaculación precoz.

El mismo trabajo describe un circuito típico: la anticipación del “fracaso” incrementa la ansiedad, la ansiedad interfiere con la respuesta sexual y esa experiencia refuerza el temor en encuentros posteriores. También menciona abordajes como terapia cognitivo-conductual y mindfulness como estrategias utilizadas en la práctica, con la salvedad de que faltan ensayos controlados específicos para este cuadro.

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Qué muestran los estudios sobre ansiedad de desempeño y disfunción eréctil en jóvenes

Un hombre de 45 años con barba canosa sentado frente a una mujer psicoterapeuta de 65 años vista de espaldas, en un consultorio moderno.
Un circuito de anticipación del fracaso agrava la ansiedad sexual, interfiriendo la respuesta sexual y aumentando el temor posterior (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una revisión sobre disfunción eréctil en varones “jóvenes y sanos” sostuvo que, en menores de 40 años, la disfunción eréctil se atribuye con frecuencia a factores psicológicos como ansiedad de desempeño, depresión, ansiedad general y problemas vinculares.

El artículo también describió un mecanismo cognitivo relevante: cuando el foco se desplaza hacia “controlar” la respuesta corporal y evaluar si el desempeño “alcanza”, la atención se aleja de los estímulos eróticos y de la conexión con la pareja, lo que puede agravar el problema, según Translational Andrology and Urology.

En una muestra de hombres de 18 a 35 años, un estudio transversal informó que 21,48% de los participantes sexualmente activos tuvo algún grado de disfunción eréctil según el IIEF-5. El trabajo también reportó una asociación entre mayor puntaje de consumo problemático de pornografía en línea y mayor probabilidad de disfunción eréctil, con control de covariables, de acuerdo con Journal of Medical Internet Research.

Por su diseño, ese tipo de estudio no permite atribuir causalidad, pero aporta un dato para entender cómo se combinan variables psicológicas, hábitos digitales y bienestar sexual.

En ese marco, especialistas en salud sexual suelen diferenciar entre dificultades situacionales y persistentes, y entre causas orgánicas y psicógenas. En jóvenes sin factores de riesgo cardiovasculares u hormonales, la dimensión emocional y cognitiva tiende a adquirir más peso, aunque el abordaje clínico requiere evaluación individual.

Pornografía, expectativas y ansiedad: qué dice la evidencia y dónde hay debate

Terapeuta de ricos genericas
Los especialistas recomiendan terapia cognitivo-conductual y mindfulness para abordar la ansiedad de desempeño sexual en hombres jóvenes (Freepik)

Una revisión sistemática publicada en 2026 evaluó si el consumo de pornografía se asocia con disfunciones sexuales masculinas y describió resultados mixtos: algunos estudios hallaron asociaciones, otros no, y algunos incluso reportaron efectos beneficiosos.

El trabajo concluyó que la “frecuencia” de consumo no parece predecir por sí sola disfunciones tanto como el uso problemático, y planteó que el vínculo podría estar mediado por variables como inseguridades, insatisfacción corporal y expectativas irreales sobre el sexo, según Advances in Experimental Medicine and Biology.

En esa misma línea, un estudio en hombres de 18 a 44 años indicó que el uso de pornografía por sí solo no se asoció con disfunción eréctil o eyaculación precoz, pero sí observó relaciones con peor funcionamiento sexual cuando los participantes reportaban adicción percibida a la pornografía, más que el volumen de consumo, según The Journal of Sexual Medicine.

Ese punto refuerza una distinción clave en la literatura: no todo consumo tiene el mismo impacto potencial, y la autopercepción de control —o pérdida de control— puede ser un indicador relevante.

En conjunto, los estudios describen un escenario en el que la ansiedad de desempeño actúa como un factor que puede desencadenar, mantener o agravar síntomas, y donde el peso de las expectativas —propias o atribuidas al otro— resulta central.

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