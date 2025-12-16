Ciencia

La fermentación láctica revoluciona las algas y las posiciona como favoritas en la alimentación saludable

Un nuevo método aplicado en productos untables elimina el característico gusto marino y logra que este ingrediente obtenga una mayor aceptación entre quienes buscan opciones innovadoras y beneficiosas para la dieta diaria

Guardar
Un enfoque innovador busca transformar
Un enfoque innovador busca transformar la percepción de los alimentos con algas en Occidente a través de métodos que mejoran su sabor y textura (Imagen Ilustrativa Infobae)

La fermentación con bacterias lácticas se presenta como una estrategia eficaz para aumentar la aceptación de alimentos elaborados con algas marinas en Occidente.

Un estudio reciente realizado por el Departamento de Ciencia de los Alimentos de la University of Copenhagen, publicado en Future Foods, demuestra que este proceso reduce de forma significativa los sabores y olores marinos indeseados en productos como el queso crema y la crema de baobab, incrementando la preferencia del consumidor respecto a las versiones con algas sin fermentar.

Aunque las algas marinas, especialmente las variedades pardas como Alaria esculenta, poseen un alto valor nutricional y potencial para una alimentación sostenible, su consumo es bajo en Europa y América.

Su característico sabor y olor —descrito como “a marisco” o “a puerto”— resulta poco atractivo para muchos. Mientras en países como Japón, Corea del Sur y China integran las algas en la dieta cotidiana, en Occidente su presencia sigue siendo marginal.

Esta especie parda, habitual en
Esta especie parda, habitual en el Atlántico Norte, es destacada por su valor nutricional y su potencial como ingrediente sostenible en la alimentación humana (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impacto de la fermentación sobre las propiedades sensoriales

El equipo de investigación, junto con instituciones de Suecia y Noruega, diseñó un experimento para analizar el efecto de la fermentación con Lactiplantibacillus plantarum sobre las propiedades sensoriales de Alaria esculenta. Se elaboraron queso crema y crema de baobab enriquecidos con 10% o 15% de alga en tres formas: sin tratar (fresca y congelada), fermentada y acidificada con ácido láctico.

Las algas fueron inoculadas con la bacteria seleccionada y el proceso se mantuvo bajo condiciones anaeróbicas durante 96 horas a 37 ℃. Una muestra acidificada permitió comparar los efectos con la simple reducción del pH. Los productos resultantes pasaron controles de seguridad microbiológica y se analizaron en pH, actividad de agua, humedad, color y textura.

Los análisis sensoriales realizados por un panel entrenado mostraron que los productos con alga fermentada presentaron una notable disminución de sabores y olores marinos frente a las versiones sin fermentar. En el queso crema, la fermentación redujo la intensidad de matices a marisco y puerto, aportando mayor frescura y equilibrio al sabor. Además, la textura resultó más firme y menos líquida, similar a la de los productos sin alga, lo que contribuyó a una mejor aceptación.

En el caso de la crema de baobab, la base vegetal atenuó parcialmente el sabor del alga, aunque la fermentación también redujo la percepción de notas marinas, especialmente a concentraciones más bajas. El color se oscureció ligeramente en ambos productos tras añadir alga, pero las diferencias entre tratamientos apenas se percibieron a simple vista y no influyeron en la preferencia de los consumidores.

El uso de bacterias lácticas
El uso de bacterias lácticas permite modificar profundamente las características sensoriales de las algas, dando lugar a productos más aceptables para consumidores de diferentes culturas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Pruebas de consumo y preferencias del público

La University of Copenhagen realizó una prueba de consumo en un festival gastronómico en Dinamarca, donde participaron 160 adultos —mayoría mayores de 45 años y con bajo consumo previo de algas—. Los asistentes evaluaron dos variantes de queso crema: una con 10% de alga sin fermentar y otra con 10% de alga fermentada.

El queso crema con alga fermentada obtuvo una puntuación media de 7,2 sobre 9, mientras la versión sin fermentar alcanzó 6,1. El 91% de los participantes valoró positivamente la versión fermentada, frente al 68% que prefirió la no fermentada.

Los comentarios destacados incluyeron el sabor más equilibrado, suave y cremoso, así como la ausencia de similitudes “a pescado” o “a mar” en el producto fermentado. Por el contrario, la muestra sin fermentar fue criticada por su sabor intenso y olor a pescado.

Ante la pregunta sobre la influencia del conocimiento nutricional en la decisión de compra, la mayoría de los consumidores priorizó el sabor frente a los posibles beneficios de la fermentación. Solo el 38% afirmó que preferiría comprar el producto si supiera que contiene alga fermentada, mientras que el 74% eligió el que más le gustó, sin tener en cuenta el tratamiento.

Las evaluaciones en contexto real
Las evaluaciones en contexto real revelan una clara inclinación de los participantes hacia los alimentos con algas fermentadas, guiados principalmente por la experiencia sensorial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fermentación, innovación y sostenibilidad alimentaria

El estudio destaca que la fermentación con bacterias lácticas ofrece ventajas adicionales frente a la simple acidificación. No solo reduce sabores y olores indeseados, sino que mejora la textura y la estabilidad de los productos. La fermentación es una técnica tradicional de conservación que puede aportar beneficios probióticos y aumentar la seguridad alimentaria.

Los autores concluyen que la aceptación del consumidor resulta esencial para incorporar ingredientes sostenibles como las algas marinas a la dieta occidental.

La fermentación surge como herramienta prometedora para desarrollar nuevos alimentos funcionales a base de algas, capaces de satisfacer tanto las expectativas sensoriales como los objetivos de sostenibilidad de la industria alimentaria.

La investigación sostiene que la fermentación de algas con bacterias lácticas puede facilitar la creación de productos alimentarios más atractivos y funcionales, favoreciendo la integración de las algas marinas en la alimentación cotidiana.

Temas Relacionados

Queso CremaOccidenteQueso UntableAlgasFermentaciónBacteriasAlimentación SaludableBacterias LácticasAlgas MarinasDietaColorSaborAlimentosNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

El cometa 3I/ATLAS alcanzará su máxima proximidad a la Tierra esta semana

Se acerca a nuestro planeta y ofrecerá una oportunidad excepcional para observar un objeto formado fuera del Sistema Solar, con propiedades que intrigan a la astronomía moderna

El cometa 3I/ATLAS alcanzará su

Gripe H3N2: la variante que preocupa a Europa aún no se detectó en Argentina pero recomiendan cuidados a quienes viajan

Mientras el nuevo subclado K del virus de la influenza genera preocupación internacional por su alta transmisibilidad, el Boletín Epidemiológico Nacional señaló que el país continúa sin casos confirmados

Gripe H3N2: la variante que

Azúcar en sangre, dietas estrictas y noches inquietas: el estudio que revela cómo la alimentación impacta en el sueño profundo

Una investigación de la George Mason University explora la relación entre metabolismo y descanso. Los hallazgos desafían creencias sobre el control glucémico y la calidad del sueño. Nuevas preguntas surgen sobre el equilibrio alimenticio

Azúcar en sangre, dietas estrictas

Un estudio mostró cómo mitigar un raro efecto adverso de las vacunas ARN mensajero para el COVID-19

El trabajo, liderado por Stanford Medicine y financiado por los Institutos de Salud de EEUU, identificó el mecanismo inmunológico detrás de los casos poco frecuentes de miocarditis y propuso una vía concreta para reducir ese riesgo sin afectar la protección inmunitaria

Un estudio mostró cómo mitigar

La recomendación de evitar manteca y carne roja podría no ser para todos

Un estudio publicado en la revista Annals of Internal Medicine señaló que los beneficios, al menos durante cinco años, de reducir grasas saturadas solo se observan en quienes presentan un riesgo cardiovascular alto

La recomendación de evitar manteca
DEPORTES
Violenta pelea de padres en

Violenta pelea de padres en un partido de fútbol infantil en Lanús: expulsaron a los dos equipos tras los incidentes

FIFA entregó los primeros premios de la gala The Best y dio a conocer quién fue el mejor arquero del mundo

Pierre Gasly, íntimo: la muerte de su amigo piloto que lo marcó, la rivalidad con Ocon y el sueño de ser campeón de la F1 con Alpine

El hombre que atropelló a una multitud en los festejos de la Premier en Liverpool fue condenado a 21 años y medio de cárcel

Santiago Montiel ganó el premio Puskás en la gala de los The Best por su golazo de chilena para Independiente

TELESHOW
De romances mediáticos y su

De romances mediáticos y su carrera en los medios: la historia de Rocío Robles, la novia de Adrián Suar

La escapada romántica de Valentino López y Carola Sánchez Aloé: risas y complicidad en Mar del Plata

La felicidad de la ex Gran Hermano que fue mamá por primera vez: “Ojos de amor”

El sueño de Alan Lez se hizo realidad: el joven que superó sus miedos y hoy abrirá el show de Lali en Vélez

La China Suárez mostró el nuevo look de Rufina y asombró por el parecido entre ambas

INFOBAE AMÉRICA

Rusia rechazó una tregua de

Rusia rechazó una tregua de Navidad en Ucrania en medio de las negociaciones por el Donbás

“Streaming”, “Loguearse” y “Alfombra roja”: el diccionario de la lengua española incorpora nuevas palabras

Diputado boliviano presenta un proyecto de ley que tipifica el bloqueo de carreteras como delito

Rob Reiner dejó claro en qué creía, dentro y fuera de la pantalla

The Rolling Stones canceló sus planes de gira en 2026: los motivos de la decisión