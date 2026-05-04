Ciencia

Cómo se recupera el cerebro tras quedar aturdido por un ruido intenso

El trabajo del Instituto de Neurobiología de LMU reveló que, aunque la audición general disminuya tras una exposición fuerte al bullicio, el sistema nervioso restablece en 24 horas una señal clave para separar palabras y frases. El trabajo aporta nuevas claves sobre la adaptación al daño acústico

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Imagen de un cerebro humano hiperrealista con surcos brillantes, rodeado y atravesado por ondas luminosas azules y naranjas sobre un fondo oscuro.
Un estudio del Instituto de Neurobiología de LMU demostró que el cerebro recupera en 24 horas la señal clave para separar palabras tras una exposición a ruido intenso (Imagen Ilustrativa Infobae)

Después de una exposición intensa al ruido —como el tránsito urbano o un recital— muchas personas sienten que escuchan peor. Sin embargo, incluso en ese contexto, el cerebro conserva una capacidad sorprendente: puede reorganizarse en cuestión de horas para recuperar una función esencial para comprender el lenguaje.

Una investigación del Instituto de Neurobiología de LMU reveló que, en apenas 24 horas, el sistema auditivo logra restablecer una señal clave que permite distinguir cuándo termina un sonido. Este mecanismo resulta fundamental para entender el habla, ya que permite separar palabras y reconocer pausas dentro de una conversación.

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El hallazgo, publicado en The Journal of Physiology, aporta una nueva forma de entender cómo el cerebro enfrenta el daño provocado por la contaminación acústica, un problema cada vez más frecuente en entornos urbanos.

La señal de finalización y su función en la comprensión del habla

Cuando una persona escucha, no solo percibe sonidos de forma continua. El cerebro también detecta con precisión cuándo esos sonidos terminan. A esta respuesta se la conoce como “señal de finalización” u “offset”.

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En términos simples, funciona como una especie de puntuación en el lenguaje escrito. Así como los puntos y las comas ordenan un texto, esta señal permite separar sílabas, palabras y frases. Sin ella, el habla se percibiría como un flujo constante, difícil de interpretar.

Infografía visualiza un cerebro con conexiones neuronales y ondas de sonido, detallando la recuperación auditiva en 24 horas tras exposición a ruido.
El sistema nervioso es capaz de reorganizarse rápidamente para permitir la comprensión del lenguaje aun después del daño auditivo provocado por la contaminación acústica (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esta capacidad no depende únicamente del oído. Se genera en el sistema nervioso, a través de una respuesta eléctrica que mide la duración de los sonidos y sus pausas. Gracias a este proceso, es posible seguir una conversación incluso en ambientes con ruido de fondo.

La profesora Conny Kopp-Scheinpflug, responsable del estudio, explicó que comprender cómo se recupera esta función es clave, ya que la exposición al ruido es habitual y puede afectar la calidad de vida.

Mecanismos neuronales que restauran la percepción de pausas en el lenguaje

Para analizar este fenómeno, los investigadores trabajaron con un modelo experimental en ratones. Observaron qué ocurría en el cerebro después de una exposición a niveles de ruido que afectan la audición.

Los resultados mostraron que, inmediatamente después del daño, las neuronas encargadas de generar la señal de finalización dejan de responder correctamente. Es decir, el sistema pierde momentáneamente la capacidad de marcar el final de los sonidos.

Sin embargo, ese efecto no es permanente. En el transcurso de 24 horas, las neuronas vuelven a activarse y recuperan su función, al menos para sonidos intensos. Esto significa que, aunque la persona aún tenga dificultades para oír sonidos suaves, puede volver a distinguir el ritmo del habla.

Fotografía conceptual de un cerebro humano visto de lado, con líneas de luz azul y blanca que simulan ondas cerebrales y destellos naranjas de conexiones.
La investigación publicada en The Journal of Physiology describe cómo el cerebro reestablece la señal de finalización, fundamental para distinguir pausas en el habla (Imagen Ilustrativa Infobae)

En la misma línea, el doctor Mihai Stancu, integrante del equipo, señaló que esta recuperación permite mantener la estructura de una conversación, incluso cuando la audición no es completamente normal.

Por ejemplo, después de salir de un recital o de estar en una calle con mucho tráfico, una persona puede notar que le cuesta escuchar sonidos bajos o lejanos, pero aun así logra seguir lo que alguien le dice frente a ella, porque puede identificar cuándo terminan las palabras y cómo se organizan dentro de la frase.

El rol del “temporizador” del cerebro

La señal de finalización se produce en una región específica del cerebro llamada núcleo paraolivar superior, ubicada en el tronco encefálico. Esta zona actúa como un temporizador: solo se activa cuando un sonido termina.

Su función es esencial. Sin este mecanismo, el cerebro no podría organizar la información auditiva de manera clara. Las palabras se superpondrían y sería difícil reconocer el significado de lo que se escucha.

El estudio demostró que esta región tiene una gran capacidad de adaptación. Tras el daño, ajusta su funcionamiento para recuperar la señal perdida, priorizando la información más relevante para la comunicación.

Ilustración digital estilizada de un oído medio y un cerebro, conectados por líneas de luz que simbolizan la transmisión de información.
El núcleo paraolivar superior del tronco encefálico actúa como temporizador que reactiva la señal auditiva tras el impacto acústico, permitiendo reconocer palabras y frases (Imagen Ilustrativa Infobae)

La investigación identificó que esta recuperación se basa en un proceso conocido como “push-pull”. Se trata de un equilibrio entre dos tipos de señales que regulan la actividad de las neuronas.

Por un lado, las células nerviosas se vuelven más sensibles, lo que facilita su activación. Por otro, reciben señales que limitan esa activación, evitando respuestas desordenadas. Este doble ajuste permite que el sistema funcione con precisión, incluso en condiciones adversas.

El resultado es una compensación: el cerebro no recupera completamente la audición, pero sí restablece una función clave para entender el lenguaje. Es por eso que, después de un entorno ruidoso, una persona puede seguir una conversación aunque tenga dificultades para escuchar sonidos bajos.

Qué implica este hallazgo para la salud

El descubrimiento abre nuevas perspectivas para el estudio de la pérdida auditiva. A diferencia de los dispositivos externos, como los audífonos, este mecanismo muestra que el propio cerebro cuenta con estrategias para adaptarse al daño.

Comprender cómo funcionan estos ajustes podría ayudar a desarrollar tratamientos o tecnologías que imiten este proceso natural. En el futuro, esto podría traducirse en soluciones más eficaces para personas con problemas auditivos.

Aunque la audición general disminuye tras el ruido, el cerebro logra restablecer la función que permite seguir conversaciones en ambientes ruidosos (Imagen Ilustrativa Infobae)
Aunque la audición general disminuye tras el ruido, el cerebro logra restablecer la función que permite seguir conversaciones en ambientes ruidosos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, los investigadores advierten que esta capacidad de recuperación no implica que el sistema sea invulnerable. La exposición repetida al ruido puede generar daños acumulativos que no siempre se revierten.

El estudio muestra que el cerebro no es un receptor pasivo de sonidos, sino un sistema dinámico que interpreta, organiza y, cuando es necesario, se adapta para sostener una función esencial: la comunicación.

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