La ciencia del tango: cómo esta danza revela la sincronización cerebral entre personas

El estudio sobre el tango argentino demuestra la sincronización cerebral en parejas que bailan coordinadamente (Créditos: The ATLAS Institute/CU Boulder)

Bailar en pareja no solo implica moverse al mismo ritmo: también puede significar que dos cerebros se acoplen en tiempo real. Un experimento realizado por la University of Colorado at Boulder mostró que, al bailar tango argentino, las ondas cerebrales de los participantes tienden a sincronizarse, reflejando una conexión que va más allá de lo visible.

El hallazgo surge de un estudio en el que investigadores utilizaron tecnología portátil para registrar la actividad cerebral y los movimientos de parejas de bailarines. Los resultados sugieren que la coordinación física y la comunicación no verbal se traducen en patrones neuronales compartidos, lo que abre nuevas líneas de investigación sobre cómo las personas colaboran sin necesidad de hablar.

PUBLICIDAD

El tango como escenario para estudiar la conexión humana

El tango argentino fue elegido como modelo de estudio por una razón clave: su carácter improvisado. A diferencia de otras danzas con pasos definidos, en el tango cada movimiento se construye en el momento, a partir de señales sutiles entre quien guía y quien sigue.

Esto lo convierte en un escenario ideal para observar la comunicación no verbal. Los bailarines deben interpretar indicaciones mínimas —como cambios de peso, presión o dirección— y responder en fracciones de segundo.

PUBLICIDAD

Investigadores de la University of Colorado at Boulder utilizaron sensores EEG y de movimiento para rastrear la actividad cerebral durante el baile de tango (Imagen Ilustrativa Infobae)

Thiago Roque, investigador principal del estudio en el Atlas Institute de la University of Colorado at Boulder, explicó que este tipo de interacción permite hacer visibles procesos que normalmente ocurren de manera inconsciente. Según señaló, al bailar no solo se coordinan los cuerpos, sino también la actividad cerebral.

Los resultados del trabajo fueron presentados en marzo durante la 20ª Conferencia Internacional sobre Interacción Tangible, Integrada y Corporal, celebrada en Chicago.

PUBLICIDAD

Cómo se midió la sincronización entre cerebros

Para comprobar este fenómeno, el equipo trabajó con cinco parejas de bailarines experimentados. Durante la prueba, los participantes utilizaron gorros de electroencefalograma (EEG), un dispositivo que registra la actividad eléctrica del cerebro mediante sensores colocados sobre la cabeza.

Además, se colocaron sensores en los tobillos para medir con precisión los movimientos. De esta forma, los investigadores pudieron comparar qué ocurría en el cerebro en relación con cada paso del baile.

PUBLICIDAD

Los investigadores emplearon tecnología portátil de electroencefalograma (EEG) y sensores de movimiento para monitorear la conexión neuronal durante el baile (Créditos: The ATLAS Institute/CU Boulder)

Los datos mostraron que ciertas ondas cerebrales —especialmente las asociadas a la atención y la relajación— tendían a coincidir entre los integrantes de la pareja cuando lograban una coordinación precisa.

En particular, se observó que cuando el líder iniciaba un movimiento y el seguidor respondía en menos de 200 milisegundos, ambos cerebros presentaban patrones similares casi al mismo tiempo. Es decir, sus señales eléctricas subían y bajaban de forma sincronizada.

PUBLICIDAD

Acoplamiento cerebral: qué ocurre cuando los cerebros se sincronizan

Este fenómeno se conoce como acoplamiento neuronal. En términos simples, implica que la actividad cerebral de dos personas se vuelve similar cuando interactúan de manera coordinada.

Hasta ahora, este tipo de sincronización se había observado principalmente en contextos musicales, como cuando varias personas tocan juntas. Sin embargo, este estudio muestra que también puede darse en el movimiento corporal compartido.

PUBLICIDAD

Por su parte, Ruojia Sun, coautora del trabajo y una de las participantes, describió el tango como una forma de conexión sin palabras. Según explicó, la sensación de sincronía aparece cuando ambos logran anticipar y acompañar los movimientos del otro de manera fluida.

La sincronización de ondas cerebrales se detectó especialmente durante los momentos de alta coordinación entre líder y seguidor en menos de 200 milisegundos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Uno de los desarrollos más innovadores del estudio fue un prototipo de dispositivo portátil con función de biofeedback. Se trata de un brazalete que detecta en tiempo real el nivel de sincronización entre los cerebros de los bailarines.

PUBLICIDAD

Cuando el sistema registra una mayor alineación, el dispositivo vibra. Esta respuesta permite a los usuarios percibir de manera directa un proceso que normalmente es invisible. Durante las pruebas, los participantes notaron que la vibración se intensificaba cuando estaban más coordinados. En cambio, cuando la conexión se perdía, la señal se volvía irregular o desaparecía.

El equipo planea ajustar el dispositivo para que funcione como una guía: en lugar de reforzar la sincronía, indicaría cuándo esta se rompe, facilitando el aprendizaje.

PUBLICIDAD

Biofeedback en tiempo real para mejorar la sincronización

Los investigadores consideran que esta tecnología podría extenderse a otros ámbitos donde la coordinación es clave. Entre ellos, mencionan el deporte en equipo, la música en conjunto o el entrenamiento en tareas colaborativas.

En estas actividades, comprender las intenciones de otros y anticipar sus acciones resulta fundamental. Poder medir esa sincronización en tiempo real podría ayudar a mejorar el rendimiento grupal.

Por ejemplo, en deportes como el fútbol o el ciclismo, donde la comunicación verbal es limitada, detectar el nivel de coordinación entre los integrantes podría aportar información valiosa para el entrenamiento.

El estudio también aporta una mirada más amplia sobre cómo las personas se conectan entre sí. Muchas de las interacciones cotidianas —desde una conversación hasta una actividad compartida— dependen de procesos que no se perciben de forma consciente.

El fenómeno de 'acoplamiento neuronal' revela cómo dos cerebros pueden alinearse tras compartir movimiento corporal preciso y señales sutiles en el tango (Imagen Ilustrativa Infobae)

La sincronización cerebral es uno de ellos. Aunque no se vea, influye en la fluidez de la comunicación y en la capacidad de actuar en conjunto.

Transformar esas señales en información medible representa un paso importante para comprender mejor el comportamiento humano. Según los investigadores, el objetivo a largo plazo es convertir estos procesos invisibles en herramientas útiles para el aprendizaje y la cooperación.

El tango, en este caso, no solo funciona como una expresión artística, sino también como una forma de explorar cómo dos personas pueden llegar a pensar —al menos por un instante— en la misma dirección.