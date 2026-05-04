Ciencia

Avance en CAR T: cómo funciona la terapia que promete eliminar el cáncer de sangre sin quimioterapia

Un estudio publicado en Cell demostró que dosis muy bajas de células inmunes modificadas fueron suficientes para lograr remisiones completas en pacientes con tumores hematológicos que ya habían agotado otras alternativas de tratamiento

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Tres escáneres PET de cuerpo completo muestran una figura humana con áreas rojas y verdes que disminuyen de "Pre" a "Día 94", sobre fondo negro
Estudios PET/CT evidencian la resolución de lesiones en hueso causadas por leucemia de células B (indicadas con flechas amarillas) luego del tratamiento con células CAR T especializadas. (Crédito: NIH)

La inmunoterapia vuelve a ofrecer señales alentadoras en la lucha contra el cáncer. Científicos del Leibniz Institute for Immunotherapy lograron que pacientes con tumores hematológicos —es decir, cánceres que afectan a la sangre y al sistema linfático— alcanzaran remisiones completas utilizando una cantidad muy reducida de células modificadas y sin recurrir a quimioterapia previa.

El hallazgo, publicado en la revista Cell, marca un posible cambio en la forma de diseñar estos tratamientos, especialmente en casos donde las alternativas ya se agotaron.

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El avance se basa en una versión optimizada de las terapias CAR T, una estrategia que utiliza células del propio sistema inmunológico del paciente, modificadas en laboratorio para reconocer y atacar células tumorales.

Imagen microscópica de una célula grisácea con proyecciones y una esfera roja brillante, rodeada por pequeñas esferas amarillas radiantes.
Investigadores logran remisión total en cáncer hematológico con inmunoterapia CAR T optimizada y dosis bajas de células (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este caso, los investigadores emplearon un tipo particular de células T con características similares a las de las células madre, conocidas como TSCM. Estas tienen la capacidad de mantenerse activas durante largos períodos y multiplicarse sin perder su función, algo clave para sostener la respuesta contra el cáncer.

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Un tipo de célula con mayor “memoria” y duración

Las células CAR T tradicionales se obtienen a partir de linfocitos T —glóbulos blancos que cumplen un rol central en la defensa del organismo— y se modifican para que detecten una proteína específica presente en las células tumorales. Una vez reintroducidas en el cuerpo, actúan como “misiles guiados” que buscan y destruyen el cáncer.

Sin embargo, uno de los principales desafíos ha sido lograr que estas células sobrevivan el tiempo suficiente y mantengan su actividad. En muchos casos, su efecto disminuye con el tiempo o generan reacciones adversas importantes.

Infografía sobre terapia CAR TSCM para cáncer hematológico. Ilustra célula cancerosa bajo mira y paneles con claves del procedimiento y beneficios de dosis ultra bajas.
El nuevo enfoque demuestra menor incidencia del síndrome de liberación de citocinas, común en inmunoterapias contra el cáncer (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las células TSCM, en cambio, representan una fracción muy pequeña pero especialmente valiosa del sistema inmunológico. Su principal ventaja es que combinan dos propiedades clave: pueden renovarse a sí mismas —como las células madre— y conservar memoria inmunológica, lo que les permite responder de forma sostenida ante una amenaza.

Los investigadores desarrollaron un producto homogéneo, es decir, con características más uniformes que las terapias convencionales, enriquecido con este tipo de células. El objetivo fue reducir la variabilidad en los resultados y mejorar tanto la eficacia como la seguridad.

Resultados clínicos y perfil de seguridad con dosis ultra-bajas

El estudio, publicado en la revista científica Cell, corresponde a una fase I, una etapa inicial que busca evaluar seguridad y primeras señales de eficacia en humanos. Participaron pacientes con neoplasias B-CD19+, un tipo de cáncer de la sangre que había reaparecido incluso después de un trasplante.

Una de las particularidades más relevantes es que los pacientes no recibieron quimioterapia antes de la infusión, un paso que suele ser necesario en este tipo de tratamientos para preparar el organismo. Esto permitió observar el efecto directo de la terapia celular sin interferencias.

Científica con bata blanca, gorro y gafas de seguridad mira por un microscopio en un laboratorio moderno. Dos pantallas muestran gráficos de remisión de cáncer y restauración inmunológica.
Pacientes tratados no recibieron quimioterapia previa, lo que permitió evaluar el efecto directo de la terapia celular CAR T (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los resultados fueron contundentes: se lograron remisiones completas con dosis tan bajas como 250.000 células por kilogramo de peso corporal, una cifra significativamente menor a la utilizada en terapias similares.

Además, los efectos secundarios fueron considerablemente más leves. En particular, se redujo de forma notable el síndrome de liberación de citocinas, una reacción inflamatoria que puede aparecer cuando las células inmunes se activan masivamente y que, en casos severos, puede ser peligrosa.

Mecanismo de acción: persistencia, vigilancia y menor toxicidad

Otro aspecto destacado fue el comportamiento de estas células dentro del organismo. A través de técnicas avanzadas de laboratorio, como la citometría de flujo —que permite analizar características de las células—, los científicos pudieron seguir su evolución en el tiempo.

Imagen biomédica de células CAR-T azules atacando linfocitos B con marcadores rojos. Se observan otras células inmunes y material de laboratorio borroso al fondo.
La remisión completa se alcanzó con tan solo 250.000 células por kilo de peso, una dosis significativamente menor a la habitual (Imagen Ilustrativa Infobae)

Observaron que las células no se activan todas al mismo tiempo, sino que lo hacen de manera progresiva. Esto permite que una parte de ellas permanezca en un estado “de reserva”, lista para intervenir si el tumor reaparece. En otras palabras, el tratamiento no solo ataca el cáncer, sino que deja una especie de “vigilancia” a largo plazo.

Este mecanismo podría explicar por qué se logra una respuesta sostenida sin necesidad de una expansión masiva inmediata, lo que a su vez reduce el riesgo de efectos adversos.

Diferencias clave con los enfoques actuales

Las terapias CAR-T tradicionales suelen enfrentar dos grandes limitaciones: la duración de la respuesta y la toxicidad. La nueva estrategia parece abordar ambos problemas.

Por un lado, cada célula infundida muestra una mayor capacidad de expansión y permanencia en la sangre. Por el otro, esa actividad no se traduce en una reacción inflamatoria descontrolada, lo que mejora el perfil de seguridad.

médico analizando con tecnología futurista un estudio de un paciente - (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los efectos secundarios, como el síndrome de liberación de citocinas, resultaron notablemente más leves en comparación con otras terapias CAR T (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este equilibrio entre eficacia y tolerabilidad es uno de los objetivos más buscados en oncología, ya que permite tratar a pacientes más vulnerables o con menos margen para soportar efectos secundarios intensos.

Próximos pasos y desafíos

Aunque los resultados son prometedores, los propios investigadores advierten que se trata de un estudio con un número reducido de participantes. Será necesario confirmar estos hallazgos en ensayos más amplios y compararlos con otras terapias disponibles.

En los casos en que el tratamiento no funcionó, se identificaron posibles causas, como la baja presencia de la proteína objetivo en las células tumorales o mecanismos del propio organismo que limitan la respuesta inmune.

cáncer, oncología, tumores, patologías oncológicas - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La activación progresiva de células TSCM permitió un control inmunológico prolongado y redujo el riesgo de toxicidad severa (Imagen Ilustrativa Infobae)

A futuro, se evalúan mejoras técnicas, como el desarrollo de versiones completamente humanas del receptor CAR —para evitar que el sistema inmunológico lo rechace— y la combinación con otros tipos de células que podrían potenciar el efecto.

Impacto potencial y proyección hacia nuevas inmunoterapias

Más allá de sus limitaciones actuales, este enfoque abre una puerta interesante para el tratamiento del cáncer. La posibilidad de utilizar menos células, evitar la quimioterapia previa y reducir la toxicidad podría ampliar el acceso a este tipo de terapias.

Además, la biología de las células TSCM sugiere que este modelo podría adaptarse a otros contextos, incluso fuera de los tumores hematológicos, donde mantener la actividad de las células inmunes sigue siendo un desafío.

El desarrollo de productos más definidos y predecibles marca una evolución en la forma de diseñar inmunoterapias. Si estos resultados se confirman, podrían sentar las bases de una nueva generación de tratamientos más precisos, duraderos y seguros.

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