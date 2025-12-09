La velocidad de caminata predice la recuperación tras una cirugía de cadera, según estudios

La velocidad de caminata previa a la cirugía de cadera predice una recuperación más rápida y mayor satisfacción a largo plazo (Imagen Ilustrativa Infobae)

La velocidad de caminata antes de una cirugía de cadera se consolidó como el mejor indicador para anticipar una recuperación postoperatoria exitosa y una mayor satisfacción a largo plazo, de acuerdo con un estudio reciente de la Universidad de Kyushu en Japón.

Dicha investigación, publicada en el Journal of Bone & Joint Surgery y difundida por el Daily Mail, señaló que quienes logran caminar a un ritmo de al menos un metro por segundo antes de la operación presentan mejores resultados quirúrgicos y tienden a olvidar la presencia de la prótesis en su vida cotidiana.

Pacientes que caminan a un ritmo de al menos un metro por segundo antes de la operación logran mejores resultados postoperatorios (Freepik)

Importancia de la velocidad de caminata

El equipo liderado por el Dr. Yuki Nakao evaluó a pacientes con osteoartritis, una enfermedad que afecta a millones de personas y que suele requerir el reemplazo total de cadera. El hallazgo principal, reportado por el Daily Mail, es claro: la velocidad de caminata previa a la intervención quirúrgica supera a otros factores como la edad, el dolor o la fuerza muscular en su capacidad para predecir una recuperación óptima.

Aquellos que alcanzaron o superaron el umbral de un metro por segundo antes de la cirugía fueron casi seis veces más propensos a integrarse en el grupo de “excelente resultado”, caracterizado por bajo dolor, alta funcionalidad y escasa conciencia de la articulación artificial en la vida diaria.

El análisis también identificó que una velocidad de 0,7 metros por segundo se asocia con un alivio aceptable del dolor y una función adecuada, pero es el ritmo de un metro por segundo el que marca la diferencia en la calidad de vida tras la operación.

Cómo se realizó el estudio y a quiénes se evaluó

La investigación, detallada por el Daily Mail, incluyó a 483 pacientes con osteoartritis sometidos a reemplazo total de cadera entre 2012 y 2018.

Antes de la cirugía, fisioterapeutas midieron de manera rutinaria el dolor, el rango de movimiento de la cadera, la fuerza de las extremidades inferiores y la velocidad de marcha en una distancia de 10 metros, bajo condiciones estandarizadas. En agosto de 2023, los investigadores enviaron cuestionarios a todos los participantes, de los cuales 274 respondieron.

Para evaluar los resultados, se emplearon herramientas validadas como el Oxford Hip Score, que mide el dolor y la función de la cadera, y el Forgotten Joint Score-12, que cuantifica el grado en que los pacientes olvidan la presencia de la prótesis. Un modelo estadístico y un algoritmo de aprendizaje automático permitieron identificar que la velocidad de caminata era el único factor significativo para predecir la pertenencia al grupo de mejor recuperación.

El estudio destacó que la velocidad de marcha supera a la edad y el dolor como predictor de éxito tras el reemplazo de cadera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Factores que influyen en la velocidad de caminata y cómo mejorarlos

El análisis del equipo japonés, recogido por el Daily Mail, reveló que la velocidad de marcha es un reflejo integral de la salud del paciente, ya que involucra fuerza muscular, equilibrio, tolerancia al dolor y condición cardiovascular.

Los investigadores identificaron que una mayor flexibilidad de la cadera, músculos más fuertes y niveles de dolor más bajos se asocian de manera independiente con una marcha más rápida. Estos factores, al ser modificables, abren la puerta a intervenciones preoperatorias dirigidas a mejorar la velocidad de caminata y, por ende, los resultados quirúrgicos.

El Dr. Nakao subrayó la utilidad práctica de esta medición. “Su simplicidad la convierte en una herramienta que los clínicos pueden incorporar fácilmente en la evaluación preoperatoria de rutina”, afirmó en declaraciones para el Daily Mail.

Mejorar la flexibilidad, la fuerza muscular y el control del dolor antes de la cirugía puede aumentar la velocidad de caminata y optimizar la recuperación (Pexels)

Beneficios de caminar antes y después de la cirugía

La importancia de la movilidad temprana también fue respaldada por estudios realizados en Italia. En 2020, investigadores italianos analizaron si caminar una corta distancia el mismo día de la cirugía aceleraba la recuperación funcional.

Los resultados, compartidos por el Daily Mail, mostraron que los pacientes que caminaron la mañana de la operación alcanzaron un nivel crucial de independencia funcional cuatro días antes que aquellos que comenzaron a movilizarse al día siguiente.

Esta ventaja fue especialmente notoria en tareas de autocuidado, como alimentarse, asearse y vestirse, donde el grupo de caminata temprana mantuvo una semana de adelanto respecto al resto.

Además, no se observaron efectos adversos asociados a la movilización precoz: los pacientes no experimentaron mayor dolor, limitación funcional ni disminución de la calidad de vida por caminar antes de la intervención.

Caminar el mismo día de la cirugía acelera la independencia funcional sin aumentar el dolor ni afectar la calidad de vida tras el reemplazo de cadera (Imagen Ilustrativa Infobae)

Implicaciones prácticas para pacientes y médicos

Los hallazgos de la Universidad de Kyushu, sugirieron que la medición de la velocidad de caminata debería integrarse como un parámetro esencial en la evaluación preoperatoria de quienes se preparan para un reemplazo de cadera.

Para los pacientes, trabajar en la flexibilidad, la fuerza muscular y el control del dolor antes de la cirugía puede marcar la diferencia en la recuperación y la satisfacción a largo plazo. Para los profesionales de la salud, la velocidad de marcha se presenta como una herramienta sencilla, objetiva y eficaz para identificar a quienes podrían beneficiarse de intervenciones adicionales.

El equipo de investigación espera que la aplicación de este conocimiento en la práctica clínica ayude a mejorar la recuperación y los resultados de quienes se someten a una cirugía de reemplazo de cadera.