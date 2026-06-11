Descubren en San Pedro el hueso de un perezoso gigante de hace 200 mil años

El ejemplar de Lestodon armatus habitó la provincia de Buenos Aires hace unos 200 mil años - Museo paleontológico de San Pedro

El descubrimiento del primer hueso hioides de un perezoso gigante prehistórico en Argentina representa un hito en la paleontología sudamericana.

Un equipo del Museo Paleontológico “Fray Manuel de Torres” de San Pedro halló la pieza en el yacimiento Campo Spósito, en la provincia de Buenos Aires. El fósil, con una antigüedad estimada de 200.000 años, fue identificado como el aparato hioideo de un adulto de Lestodon armatus.

PUBLICIDAD

El hallazgo consiste en el primer hueso hioides atribuido a Lestodon armatus en territorio argentino, recuperado en el yacimiento Campo Spósito por un equipo del Museo Paleontológico de San Pedro junto a especialistas del Conicet y universidades nacionales.

Con 200.000 años de antigüedad y 16 centímetros de largo, la pieza aporta datos inéditos sobre la anatomía y funciones ligadas a la lengua en estos mamíferos extintos.

PUBLICIDAD

El hioides es un registro inédito y muy raro para la ciencia: estas piezas, claves para comprender la anatomía y los modos de vida de grandes mamíferos extinguidos, suelen perderse por su fragilidad y baja preservación en el registro fósil. Por eso, la recuperación en excelente estado abre una ventana excepcional para estudiar la fisiología y la evolución de los perezosos gigantes de Sudamérica.

La relevancia científica radicó, además, en el antecedente disponible: el único registro previo procedía de Uruguay y correspondía a un ejemplar juvenil más reciente, de acuerdo con lo indicado por el Museo Paleontológico de San Pedro.

PUBLICIDAD

Si bien se halló este hueso en otras ocasiones, de otros perezosos como Megaterio o Glosoterio, es la primera vez que se encuentra una pieza de estas características perteneciente a un ejemplar de Lestodon armatus, en territorio de Argentina - Museo paleontológico de San Pedro

La estructura hallada, de 16 centímetros de largo, está formada por pequeñas piezas óseas articuladas con el cráneo y cumple la función de sostener la lengua y facilitar procesos como la alimentación y la vocalización.

Según explicó el museo, este tipo de fósil es extremadamente raro en especies extintas porque los huesos hioides tienden a desintegrarse tras la muerte del animal. Por ese motivo, la preservación observada en el aparato hioideo recuperado resultó excepcional y permitirá examinar aspectos hasta ahora poco documentados de la anatomía de estos grandes mamíferos.

PUBLICIDAD

El hallazgo en Campo Spósito, cerca de San Pedro

El yacimiento Campo Spósito se ubica a unos 10 kilómetros de San Pedro y es de origen fluvial. En más de dos décadas de trabajo, el equipo del museo recuperó allí restos de al menos 20 especies que habitaron antiguos humedales vinculados a cauces de agua.

La excavación fue realizada por especialistas del Museo Paleontológico de San Pedro, miembros del Grupo Conservacionista de Fósiles, científicos del Conicet y de las universidades de La Plata y La Rioja. Además del hioides, se extrajeron piezas asociadas, como pelvis, húmeros, tibias, molares y arcos cigomáticos, lo que permitió asignar el fósil con certeza a un adulto de Lestodon armatus.

PUBLICIDAD

El estado de preservación fue destacado por los expertos porque el fragmento se recuperó junto a otros elementos del esqueleto. Ese contexto, según el equipo, facilitará reconstruir con precisión su morfología y estudiar el vínculo funcional entre el aparato hioideo y el resto del cuerpo.

En marzo, hallaron el fémur de un perezoso gigante en Santa Clara del Mar (Cortesía Museo Scaglia)

Qué se sabe de Lestodon armatus y del entorno fósil

El Lestodon armatus, catalogado como perezoso gigante terrestre, fue uno de los herbívoros más grandes del pleistoceno sudamericano. Pesaba 4 toneladas y alcanzaba cuatro metros de longitud, rivalizando en tamaño con el megaterio. Entre sus rasgos se mencionaron dientes caniniformes, afilados como colmillos, asociados a la defensa y al procesamiento de vegetación fibrosa en ambientes pantanosos y de orilla.

PUBLICIDAD

El registro obtenido en Campo Spósito complementó hallazgos anteriores en Uruguay, aunque el ejemplar argentino es casi siete veces más antiguo, según detalló el museo. De acuerdo con el investigador Luciano Brambilla, la evidencia científica vinculó a los lestodontes con ambientes ribereños.

El sitio también permitió estudiar la convivencia de otros grandes mamíferos extinguidos, como armadillos gigantes, macrauchenias, antiguos caballos y ciervos morenelaphus. Desde 2001, en el área se identificaron fósiles de al menos 75 especies diferentes.

PUBLICIDAD

El descubrimiento impulsó la colaboración de especialistas de distintas instituciones, incluidos científicos del Conicet y de universidades nacionales, que analizaron la singularidad y el valor del fósil, según informó el Museo Paleontológico de San Pedro. La pieza se integrará a la colección permanente del museo, destinada a la preservación de materiales representativos de la región y a actividades educativas.

El excelente estado de conservación del hioides y su asociación con otros restos esqueléticos facilitarán nuevas investigaciones anatómicas y evolutivas sobre los perezosos gigantes sudamericanos. Los especialistas indicaron que este registro permitirá profundizar el estudio de adaptaciones y transformaciones a lo largo del tiempo y funcionará como referencia para investigaciones futuras.

PUBLICIDAD

Dr. Alfredo Carlini (Laboratorio de Morfología Evolutiva y Desarrollo-FCNyM UNLP), Dra. Laura Cruz (MACN-CONICET), Dr. Germán Gasparini (Div. Paleontología de Vertebrados-MLP-CONICET), Dr. Francisco Prevosti (Universidad de La Rioja), Dr. Martín Zamorano (CONICET), Dr. Alberto Boscaini (CONICET), Dra. Brenda Ferrero (CICYTTP-CONICET), Dr. Ángel Miño Boilini (CECOAL-CONICET-UNNE) son reconocidos paleontólogos que participaron junto al Museo de San Pedro, en el análisis morfológico del hioides descubierto en Campo Spósito.