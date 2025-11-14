La prehabilitación personalizada mejora los resultados de la cirugía, según un ensayo

JUEVES, 13 de noviembre de 2025 (HealthDay News) -- Es comprensible que las personas que se enfrentan a una cirugía mayor piensen que necesitan conservar su energía, tanto para el procedimiento como para la rehabilitación que seguirá.

Pero estarían mejor si se dedicaran a la "prehabilitación". Y un nuevo estudio encontró que la rehabilitación funciona mejor si un paciente recibe atención personalizada.

Los pacientes que recibieron un programa de rehabilitación personalizado con entrenamiento dos veces por semana terminaron mejor preparados para la cirugía que aquellos a los que se les ofreció un consejo estándar previo a la cirugía sin ninguna orientación directa, informaron los investigadores el 12 de noviembre en la revista JAMA Surgery.

Aquellos que recibieron entrenamiento personal mejoraron significativamente en cada prueba de aptitud física y mental antes de su procedimiento, encontraron los investigadores.

Los pacientes también experimentaron cambios en su sistema inmunológico que ayudaron a su recuperación posterior a la cirugía y terminaron con menos complicaciones importantes.

"Se puede pensar en la rehabilitación como una forma de entrenar, no solo la resiliencia física, sino también el estado inmunológico, neurocognitivo y psicológico, para prepararse realmente para este gran trauma de la cirugía", añadió en un comunicado de prensa el autor principal, el Dr. Brice Gaudilliere, profesor de anestesiología, perioperatoria y medicina del dolor de la Universidad de Stanford.

Comer bien, hacer ejercicio y dormir lo suficiente para mejorar la salud física y mental puede ayudar a una persona a soportar el extraordinario costo que la cirugía mayor tiene en el cuerpo humano, dijeron los investigadores.

"Nunca correrías un maratón sin entrenar para ello", señaló en un comunicado de prensa la autora principal, la Dra. Cindy Kin, profesora asociada de cirugía de la Universidad de Stanford.

Desafortunadamente, muchos pacientes no hacen cambios significativos en el estilo de vida antes de la cirugía, dijeron los investigadores.

"Aunque los médicos lo recomiendan, hacer que los pacientes lo hagan, y que cumplan y se adhieran a estos programas de prehabilitación, es bastante difícil", dijo Gaudilliere.

En el nuevo estudio, los investigadores compararon a 27 pacientes que se enfrentaban a una cirugía electiva mayor y que eligieron al azar recibir entrenamiento personalizado de rehabilitación con un grupo de control de 27 que no recibieron la ayuda adicional.

El grupo de control recibió orientación sobre ejercicios, recomendaciones nutricionales, consejos para reducir el estrés y acceso a una aplicación de entrenamiento cerebral.

Aquellos en el programa personalizado recibieron sesiones de entrenamiento remoto individuales dos veces por semana, una con un fisioterapeuta y la otra con un médico. El consejo fue similar al proporcionado al grupo de control, pero personalizado según las habilidades y el progreso de cada paciente.

Por ejemplo, los pacientes recibieron consejos nutricionales y recetas saludables basadas en fotos y videos de lo que tenían en su cocina.

Solo cuatro de los 27 pacientes en el programa personalizado sufrieron complicaciones posquirúrgicas, en comparación con 11 de los 27 pacientes que recibieron rehabilitación estándar, informaron los investigadores.

Encontraron el refuerzo inmunológico de la rehabilitación personalizada particularmente impresionante.

La rehabilitación pareció hacer que ciertas células inmunitarias fueran menos propensas a reaccionar de forma exagerada, y también redujo el nivel inicial de inflamación del paciente antes de la cirugía, encontró el estudio.

"A partir de estudios anteriores, sabemos que las personas que contraen una infección después de la cirugía son aquellas que tienen una respuesta inmune innata anormalmente alta antes de la cirugía, por lo que están en un estado demasiado inflamatorio", dijo Gaudilliere. Las células inmunitarias excesivamente amplificadas pueden, paradójicamente, dar lugar a una respuesta inmunitaria menos eficiente a los gérmenes.

El programa personalizado también pareció normalizar las respuestas inmunitarias en algunas células que se han vinculado con el deterioro cognitivo posquirúrgico, que afecta hasta a la mitad de los pacientes tras una cirugía mayor, señaló el investigador principal, el Dr. Franck Verdonk, ex investigador del laboratorio de Gaudilliere, en Stanford.

"Creo que es realmente impresionante como respuesta", dijo Verdonk en un comunicado de prensa. "No es tanto trabajo y tiene un gran impacto".

El siguiente paso será averiguar qué pacientes se beneficiarían más de la rehabilitación personalizada, dijeron los investigadores.

Mientras tanto, Kin sugiere que los pacientes que se preparan para la cirugía comiencen con un pequeño cambio de comportamiento: cualquier hábito nuevo que mejore su nutrición, ejercicio o sueño.

"Si tuviera que elegir una cosa, probablemente sería el ejercicio", dijo Kin.

Más información

El Hospital General de Massachusetts ofrece más información sobre la prehabilitación.

FUENTE: Universidad de Stanford, comunicado de prensa, 12 de noviembre de 2025