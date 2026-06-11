Ciencia

Cuántos latidos por minuto indican un corazón saludable en reposo y qué puede alterar ese valor

Edad, rutina, medicamentos y estrés influyen en el pulso basal; conocer los factores detrás de las variaciones ayuda a interpretar mejor este indicador y a decidir cuándo consultar al médico

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Primer plano de un reloj inteligente en una muñeca, mostrando en pantalla 'HR 72 bpm' y 'HRV 55ms' con un icono de corazón y una onda verde.
La frecuencia cardíaca en reposo varía según la edad, el sexo, la condición física, los medicamentos, la genética y las enfermedades cardiovasculares - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La frecuencia cardíaca en reposo (FCR) es uno de los indicadores más simples para observar cómo está funcionando el sistema cardiovascular cuando el cuerpo no está bajo demanda física. Se mide en latidos por minuto (lpm) y, en adultos, suele ubicarse en un rango considerado normal de 60 a 100 lpm, aunque ese número puede variar de forma marcada según edad, condición física, medicamentos, estrés, sueño y enfermedades intercurrentes.

El punto clave es que “normal” no equivale a “igual para todos”. En personas con buen nivel de entrenamiento aeróbico, la FCR puede ser más baja sin que eso represente un problema. En cambio, una FCR que se mantiene alta de manera consistente en reposo puede ser una señal útil para consultar, especialmente si se acompaña de síntomas.

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Además, la FCR no solo se interpreta como un número aislado. También importa la tendencia: un cambio sostenido respecto del valor habitual de cada persona (por ejemplo, subidas persistentes durante varias semanas) puede indicar fatiga, estrés, sobreentrenamiento, falta de sueño, infección o un desajuste en hábitos que conviene revisar con un profesional.

¿Cuál es la frecuencia cardíaca normal en reposo?

Infografía sobre la frecuencia cardíaca en reposo. Muestra un torso humano con un corazón brillante, un ECG, y secciones sobre factores que la alteran y recomendaciones clínicas.
La tendencia de la frecuencia cardíaca en reposo resulta más útil que un valor aislado, porque una suba sostenida puede asociarse con fatiga, estrés, falta de sueño, infección o sobreentrenamiento - Imagen Ilustrativa Infobae

La frecuencia cardíaca en reposo (FCR) representa el número de veces que el corazón late por minuto cuando una persona se encuentra en calma absoluta, sin realizar actividad física ni experimentar estrés. Según datos recientes de la Mayo Clinic, la FCR de un adulto sano suele oscilar entre 60 y 100 latidos por minuto (lpm). Sin embargo, el rango óptimo puede variar por condiciones individuales y por la metodología empleada para la medición, como advierte la plataforma MedicineNet.

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La variabilidad de la frecuencia cardíaca en reposo se encuentra influida por factores como la edad, el sexo, el nivel de condición física, el uso de medicamentos, la genética y la presencia de enfermedades cardiovasculares. Por ejemplo, atletas o personas con un alto nivel de actividad física pueden presentar valores considerablemente inferiores, situándose entre 40 y 60 lpm, sin que esto constituya una anomalía, según la American Heart Association.

Diversos estudios, incluidos los análisis del proyecto NHANES y plataformas de monitoreo continuo como Fitbit y WHOOP, han demostrado que la FCR tiende a mantenerse estable en adultos jóvenes y de mediana edad, con ligeros incrementos en la adultez media y una disminución en la vejez. Un dato relevante, recogido por Track Our Hearts, subraya que los hombres suelen registrar valores ligeramente inferiores a los de las mujeres, debido a diferencias fisiológicas como el tamaño cardíaco y el volumen sanguíneo.

La interpretación de un valor de FCR debe considerar el contexto en que se mide. El denominado “efecto de bata blanca” puede elevar artificialmente la FCR en entornos clínicos, mientras que las mediciones domiciliarias o mediante dispositivos portátiles ofrecen resultados más representativos del estado real de reposo. De acuerdo con Mayo Clinic, una FCR persistentemente por encima de 100 lpm (taquicardia) o por debajo de 60 lpm (bradicardia) en personas no deportistas puede requerir evaluación médica, ya que podría indicar trastornos subyacentes.

¿Depende la frecuencia cardíaca en reposo de cada persona?

(Imagen Ilustrativa Infobae)
La interpretación de un valor de FCR debe considerar el contexto en que se mide. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La evidencia científica señala que la frecuencia cardíaca en reposo es un parámetro altamente individual. Según el análisis longitudinal publicado en Frontiers in Cardiovascular Medicine, un 74% de los individuos mantiene su FCR dentro de un rango de ±12 lpm respecto a la medición inicial durante varios años, lo que confirma la existencia de una “huella” personal. Esta estabilidad del dato sugiere que comparar la FCR de una persona consigo misma a lo largo del tiempo resulta más útil que hacerlo respecto a la media poblacional.

Los estudios poblacionales de gran escala, como los coordinados por plataformas de salud digital y las investigaciones nacionales de largo plazo, evidencian que la edad, el género y la condición física modifican el valor de referencia personal. En mujeres adultas, el promedio tiende a ubicarse en torno a los 74 latidos por minuto, mientras que en hombres ronda los 70 lpm, una diferencia atribuida a factores hormonales y estructurales, tal como se detalla en Frontiers in Cardiovascular Medicine y en los reportes de WHOOP.

El nivel de entrenamiento físico y la presencia de enfermedades crónicas también influyen decisivamente. Individuos con alta capacidad aeróbica presentan una reducción sostenida de la FCR, que puede situarse hasta 20 lpm por debajo del promedio de sus pares sedentarios. Por su parte, la existencia de factores de riesgo cardiovascular, como hipertensión, diabetes o tabaquismo, se asocia a valores persistentemente elevados, circunstancia que incrementa el riesgo de desarrollar insuficiencia cardíaca, según expertos.

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