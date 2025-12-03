Ciencia

La obesidad aceleraría la progresión del Alzheimer, según un estudio científico

Investigadores han vinculado el exceso de peso con un aumento más rápido de biomarcadores cerebrales asociados a la enfermedad, lo que refuerza la importancia del control del peso en la prevención

Guardar
Un estudio vincula la obesidad
Un estudio vincula la obesidad con una progresión acelerada de la enfermedad de Alzheimer (Imagen Ilustrativa Infobae)

La obesidad se ha consolidado como uno de los principales desafíos para la salud pública mundial, asociada a enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2, hipertensión arterial y una reducción significativa de la calidad de vida. Además de estos riesgos ampliamente reconocidos, las personas con esta condición enfrentan una mayor probabilidad de desarrollar demencia, según advierte la Organización Mundial de la Salud (OMS).

No obstante, un reciente estudio científico estadounidense la ha vinculado con una progresión acelerada de la enfermedad de Alzheimer, aportando nueva evidencia sobre el impacto del exceso de peso en la salud cerebral.

Un equipo de investigadores de Estados Unidos, liderado por el doctor Cyrus Raji, profesor asociado de radiología y neurología, presentó los resultados de un estudio longitudinal de cinco años. El trabajo analizó a 407 participantes mediante escáneres cerebrales y muestras de sangre, enfocándose en la medición de la proteína p-tau217 en plasma, un biomarcador clave relacionado con la formación de placas amiloides, característica distintiva del Alzheimer.

Cuál es la relación de la obesidad con el Alzheimer

Los hallazgos del equipo demostraron que los biomarcadores sanguíneos asociados a la enfermedad de Alzheimer aumentaron entre un 29% y un 95% más rápido en personas con obesidad, en comparación con aquellas con peso saludable. Además, la investigación identificó un incremento un 24% más rápido de la proteína plasmática NfL y una acumulación un 3,7% más acelerada de placas amiloides en los participantes con obesidad.

El alzheimer es una patología
El alzheimer es una patología que afecta a millones de personas en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El experto destacó en diálogo con The Guardian la relevancia de estos resultados: “El hecho de que podamos rastrear la influencia predictiva de la obesidad en el aumento de los biomarcadores sanguíneos con mayor sensibilidad que la tomografía por emisión de positrones es lo que me sorprendió en este estudio”. Según el análisis inicial, los individuos con sobrepeso presentaban niveles más bajos de biomarcadores sanguíneos y placas amiloides.

Sin embargo, el experto Soheil Mohammadi, investigador asociado y autor principal del estudio, explicó a The Telegraph: “Creemos que la reducción de la proteína en individuos obesos se debió a la dilución debido al mayor volumen de sangre”.

Al evaluar los datos a lo largo del tiempo, los investigadores constataron que los participantes con obesidad experimentaron tasas significativamente más rápidas de desarrollo de placas amiloides y deterioro cognitivo, lo que refuerza la hipótesis de un vínculo directo entre el exceso de peso y la progresión del Alzheimer.

Recomendaciones y perspectivas profesionales

El doctor Raji subrayó a NBC News la importancia de estos hallazgos para el seguimiento clínico de la enfermedad: “Es maravilloso que tengamos estos biomarcadores sanguíneos para rastrear la patología molecular de la enfermedad de Alzheimer, y exploraciones de resonancia magnética para rastrear evidencia adicional de degeneración cerebral y respuesta a diversos tratamientos”. Según el especialista, las evaluaciones longitudinales que combinan la proteína p-tau217 e imágenes cerebrales podrían convertirse en la norma para monitorizar la eficacia de los tratamientos y medicamentos antiamiloides en el futuro.

El control del peso corporal
El control del peso corporal podría ser fundamental en la prevención y manejo del Alzheimer, según evidencia científica reciente. (Freepik)

La OMS reconoce la obesidad como un factor de riesgo para el Alzheimer y estima que 57 millones de personas padecen demencia a nivel global, siendo esta condición la forma más común, ya que es responsable de entre el 60% y el 70% de los casos. La evidencia aportada por este estudio sugiere que el control del peso corporal podría desempeñar un papel relevante en la prevención y el manejo de la enfermedad de Alzheimer, abriendo nuevas perspectivas para la investigación y el tratamiento de esta patología.

Un estudio compartido por Predimed-Plus recomienda a la dieta mediterránea para combatir el exceso de peso. Originalmente de la zona de Italia, Portugal y España, se caracteriza por el consumo de alimentos frescos, de temporada y mínimamente procesados, como pescado, mariscos, cereales de grano entero, lácteos, frutas, verduras del género brassica, castañas y aceite de oliva.

El avance científico presentado por el equipo estadounidense refuerza la importancia de la prevención y el control del peso como estrategias clave para enfrentar el Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas.

Temas Relacionados

ObesidadOrganización Mundial de la SaludBiomarcadores sanguíneosAlzheimerSobrepesoSaludNewsroom BUE

Últimas Noticias

El uso de la luz roja para mejorar el metabolismo y los efectos nocivos de los LED, explicado por neurocientíficos

Especialistas de renombre exploraron en un episodio del pódcast “Huberman Lab” sobre cómo la calidad lumínica afecta órganos y sistemas. En la charla recomendaron cambios en la arquitectura y consejos prácticos para hogares y escuelas

El uso de la luz

El exceso de grasa en el abdomen masculino se relaciona con mayor incidencia de enfermedades cardíacas

Nuevos hallazgos muestran que la acumulación en la zona media se asocia con cambios estructurales preocupantes en el músculo cardíaco, incluso antes de que aparezcan síntomas

El exceso de grasa en

Ni más ni menos dulces: reducir los postres no modifica el gusto ni mejora la salud metabólica en adultos, según un estudio

El análisis muestra que las elecciones alimentarias de los adultos tienden a mantenerse estables, lo que sugiere que la efectividad de limitar determinados sabores es menor a la esperada

Ni más ni menos dulces:

Las pesadillas frecuentes podrían revelar detalles sobre la salud del cerebro, según la ciencia

Investigadores analizaron a más de 3.000 adultos y hallaron que quienes sufrían sueños angustiosos semanalmente tenían mayor probabilidad de desarrollar demencia. Science Focus igualmente aclaró que todavía no se demostró una relación causal directa

Las pesadillas frecuentes podrían revelar

El origen del perfeccionismo: cómo se forma, por qué persiste en la adultez y estrategias para una vida menos autoexigente

En diálogo con el podcast Modern Wisdom, el psicólogo Paul Hewitt profundizó en las raíces emocionales que moldean este patrón de extrema obsesión, los mecanismos que lo mantienen vigente y las claves terapéuticas que permiten flexibilizarlo sin caer en presiones internas desmedidas

El origen del perfeccionismo: cómo
DEPORTES
Maradona, Macri, Capria y una

Maradona, Macri, Capria y una tarde tan increíble como inolvidable: a 30 años del histórico 6-4 de Racing a Boca en la Bombonera

Tiene 15 años, es argentino, firmó con un importante equipo y dio otro paso para llegar a la Fórmula 1

El día que Maradona provocó un tembladeral en la selección argentina en pleno sorteo del Mundial

El respaldo incondicional de Simeone a Julián Álvarez y su inesperada admiración por Raphinha que reavivó el debate del Balón de Oro

River Plate quiere romper el mercado con una figura del fútbol argentino: “Es muy viable”

TELESHOW
Rubber Soul, cuando el alma

Rubber Soul, cuando el alma de los Beatles se abría para el gran cambio

El insólito error de Sofía Martínez en una trivia de MasterChef Celebrity: “Me quiero matar”

Dos participantes de MasterChef Celebrity fracasaron al replicar la torta argentina y el resultado fue viral: “Un caos”

La reacción de Evelyn Botto cuando le preguntaron si está de novia con Fede Bal

Leandro Paredes y Camila Galante hablaron de su regreso al país: “Era hora de volver”

INFOBAE AMÉRICA

Israel confirmó que los restos

Israel confirmó que los restos enviados por Hamas desde Gaza no corresponden a ninguno de los rehenes fallecidos

El caso de los cuatro de Guayaquil: nuevos testimonios apuntan a que varios de los militares procesados acordaron un relato común

Rafael Correa rompió públicamente con Marcela Aguiñaga, prefecta del Guayas

Jair Bolsonaro permanecerá al menos siete años en prisión bajo régimen cerrado y podrá solicitar libertad condicional en 2037

Daniel Noboa oficializó su viaje a España, Emiratos Árabes Unidos y Noruega para mantener reuniones con autoridades internacionales