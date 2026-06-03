Tensión en Aeroparque: una mujer se negó a pagar el exceso de peso, mordió a una policía y terminó detenida

La pasajera del vuelo con destino a Córdoba fue reducida por agentes de la Policía de Seguridad Aeroportuaria tras morderle el brazo derecho a una oficial ayudante, en medio de un conflicto que se inició por el cobro de una penalidad por exceso de equipaje

Un insólito hecho en Aeroparque terminó con una mujer detenida después de morder a un oficial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) después de un incidente en la puerta de embarque de un vuelo con destino a Córdoba, antes de la salida desde Buenos Aires.

El conflicto se desató este martes en el área de embarque cuando personal de la aerolínea JetSmart realizó controles del equipaje de mano para evitar sobrecargas en la cabina, donde incluso se les solicitaba a los pasajeros que quitaran las camperas para verificar que no ocultaran mochilas debajo. En ese marco, detectaron que la mujer en cuestión tenía un exceso de peso en uno de sus bolsos de mano y se negaba a pagar el excedente, por lo que la compañía le impidió el embarque.

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Lejos de acatar la decisión, la pasajera hizo caso omiso e ingresó al interior de la aeronave. Ante esa situación, y con apenas diez minutos para la hora de salida prevista, personal de la PSA se presentó en la puerta de embarque a solicitud de la empresa. Al tomar contacto con la mujer, la situación escaló: la pasajera se tornó agresiva tanto hacia la tripulación como hacia los efectivos y, en el momento en que las autoridades intentaban retirarla del avión, le propinó una mordida en el brazo derecho a una oficial ayudante de la PSA.

Rápidamente fue reducida por personal policial y fue trasladada al Servicio Médico de Sanidad del aeropuerto. El resto de los pasajeros, mientras tanto, aplaudía desde sus asientos para presionar por el despegue. Una vez retirada la mujer, el vuelo pudo salir con normalidad.

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A las 18:40, efectivos de la UOSP Metropolitana establecieron comunicación con el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que ordenó la detención de la pasajera.

La judicatura también dispuso la recepción de declaración testimonial a la oficial damnificada, al jefe de turno y al personal de JetSmart, además de las diligencias de rigor. El juzgado indicó que, una vez elevado el sumario, evaluará las lesiones provocadas a la agente.

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Trágico accidente en Aeroparque: un trabajador murió tras quedar atrapado en una fuga de gas

Una persona murió en un trágico accidente en Aeroparque

Un trágico accidente se registró el pasado miércoles en el Aeroparque Jorge Newbery que terminó con una persona fallecida y otra fuera de peligro. Los individuos eran dos trabajadores que estaban realizando arreglos en una sala de máquinas cuando se les cayó un tablero encima, rompió un tubo de gas y provocó que se intoxiquen.

Según pudo saber Infobae, todo ocurrió en una sala técnica, en las inmediaciones de la puerta de emergencia próxima al sector de preembarque nacional en el primer piso. Si bien era una zona pública, solo personal autorizado tenía la posibilidad de pasar allí. El incidente dejó una víctima fatal y otra persona involucrada que se encuentra fuera de peligro.

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De acuerdo a lo que pudo saber este medio, los individuos afectados eran empleados de la firma “Maxiseguridad”, que es contratada por Aeropuertos Argentina para realizar labores de mantenimiento de los tubos de dióxido de carbono. Según comentaron, los involucrados realizaban labores en un cuarto técnico que está ubicado en la planta alta del hall central.

Fuentes policiales comentaron que los involucrados estaban realizando arreglos en uno de estos tubos cuando un tablero eléctrico se les cayó encima, golpeó contra una de las válvulas de seguridad y provocó un escape de gas que dejó a los hombres atrapados en ese lugar.

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La víctima fue identificada como F. E. G., quien trabajaba como empleado de “Maxiseguridad” y tenía 33 años. Trabajaba en el sector desde 2019 y estuvo vinculado a la construcción en instalaciones para edificios.