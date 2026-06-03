Ministerio de Salud dominicano emite alerta preventiva por densa nube de polvo del Sahara y altas temperaturas

La calima causada por el polvo del Sahara cubre el cielo de República Dominicana, intensificando el calor y reduciendo drásticamente la visibilidad sobre la costa y las áreas urbanas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social emitió un riguroso llamado de alerta y prevención a toda la ciudadanía ante la marcada incidencia de una densa masa de polvo procedente del desierto del Sahara sobre el territorio nacional.

Este fenómeno atmosférico se combina actualmente con un notable incremento de las temperaturas y de la radiación solar, condiciones ambientales que representan un riesgo importante para la salud colectiva, especialmente para aquellos ciudadanos que padecen enfermedades respiratorias crónicas, afecciones oculares o problemas cutáneos.

De acuerdo con los informes de los organismos meteorológicos, el país se encuentra bajo la influencia de la parte más densa de la segunda nube de polvo sahariano de la presente temporada. Esta situación ha provocado un ambiente visiblemente brumoso, un cielo de aspecto opaco o grisáceo y una reducción significativa de la visibilidad horizontal en las últimas horas, afectando de forma directa la calidad del aire que respira la población.

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El ministro Atallah hizo un énfasis particular en la necesidad de proteger a los segmentos poblacionales más vulnerables e instó a no subestimar los efectos de las micropartículas en suspensión.

“Durante estos días estamos experimentando temperaturas sumamente altas y una concentración elevada de polvo del Sahara, una combinación que impacta de manera directa la salud respiratoria.

Nuestro llamado urgente a las familias es a cuidarse mutuamente, mantenerse bien hidratados y evitar exponerse por tiempo prolongado a los rayos del sol, prestando una atención rigurosa a quienes ya tienen condiciones de salud preexistentes”, puntualizó el funcionario.

a alta concentración de micropartículas de polvo del Sahara suspendidas en el aire es un agente irritante que puede provocar conjuntivitis temporal, ardor y enrojecimiento ocular en la población - Visuales IA.

Factores de riesgo y poblaciones vulnerables

Los especialistas médicos del ministerio detallaron que las partículas finas de polvo en el ambiente tienen la capacidad de ingresar profundamente en las vías respiratorias, lo que puede agravar o desencadenar crisis agudas en personas que padecen de:

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Asma bronquial y alergias estacionales o crónicas.

Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Fibrosis pulmonar y neumonía.

Otras condiciones de hiperreactividad bronquial.

Asimismo, el organismo sanitario enfatizó que se debe brindar un monitoreo y cuidado especial a los grupos considerados de alto riesgo que son:

Adultos mayores

Niños y niñas pequeños

Mujeres embarazadas o en período de posparto

Los pacientes inmunodeprimidos

Las personas que batallan contra cualquier tipo de enfermedad crónica.

Por otra parte, se advirtió que el material particulado suspendido en la atmósfera no solo afecta los pulmones, sino que también es un agente irritante para las mucosas. Esto puede provocar molestias y conjuntivitis temporal en los ojos, así como resequedad o afecciones en la piel, debido a la intensa radiación y al sudor provocado por la elevada sensación térmica que persistirá durante las próximas 24 a 48 horas.

Infografía editorial tipo checklist con recomendaciones clave para protegerse del polvo del Sahara y el calor extremo en República Dominicana, destacando la importancia de evitar el sol, usar ropa clara, ventilar espacios e hidratarse. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el ámbito meteorológico, se informó que la densa capa de polvo sahariano seguirá limitando el desarrollo de nubes de gran crecimiento vertical, razón por la cual las lluvias serán considerablemente escasas en la mayoría de las provincias del país. Aun así, los efectos locales combinados con el calor diurno podrían generar algunos chubascos aislados y tronadas distantes durante la tarde en zonas focalizadas del sureste, el nordeste y la Cordillera Central.

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Las autoridades del clima explicaron que, si bien se espera una ligera y temporal disminución en las concentraciones del polvo durante la noche de hoy y las primeras horas de la mañana del jueves, el fenómeno volverá a intensificarse con fuerza a partir de la tarde y noche del jueves 4 de junio.