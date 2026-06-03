Panamá

Sector pesquero latinoamericano advierte en Panamá cambios en especies por aumento de temperatura del mar

Empresarios y organismos internacionales evalúan estrategias para sostener una actividad clave para millones de consumidores.

Guardar
Google icon
La incorporación de inteligencia artificial y sistemas de análisis de información tiene el potencial de transformar distintas tareas vinculadas a la actividad diaria de la pesca artesanal.
LEl encuentro regional analiza los efectos del fenómeno de El Niño sobre especies comerciales y ecosistemas marinos de América Latina. Foto: Mongabay Latam

El aumento sostenido del precio de los combustibles, la amenaza de un nuevo fenómeno de El Niño y los efectos cada vez más visibles del cambio climático sobre los océanos se han convertido en algunas de las principales preocupaciones de la industria pesquera latinoamericana.

Estos temas dominan la agenda de la 11.ª Reunión Ordinaria de la Alianza Latinoamericana para la Pesca Sustentable (ALPESCAS), que se desarrolla en Panamá y reúne a representantes de gremios pesqueros y acuícolas de toda la región.

El encuentro, que se celebra del 3 al 5 de junio, congrega a dirigentes empresariales, autoridades gubernamentales y organismos internacionales para intercambiar experiencias y definir posiciones comunes frente a los desafíos que enfrenta una actividad clave para la seguridad alimentaria de millones de personas.

PUBLICIDAD

Panamá alberga durante tres días discusiones sobre seguridad alimentaria, certificaciones de pesca sostenible y nuevas regulaciones internacionales. Cortesía
Panamá alberga durante tres días discusiones sobre seguridad alimentaria, certificaciones de pesca sostenible y nuevas regulaciones internacionales. Cortesía

Durante la inauguración, el administrador general de la Autoridad de los Recursos Acuáticos de Panamá (ARAP), Eduardo Carrasquilla, destacó que la reunión permite abordar asuntos que afectan directamente la productividad del sector, entre ellos el cambio climático, el costo de los combustibles, las regulaciones internacionales y los procesos de certificación pesquera.

También resaltó la participación de representantes de Brasil, Chile, Ecuador, Argentina, Perú y otros países vinculados a la actividad pesquera regional.

Uno de los temas que más preocupa a la industria es el incremento de los costos operativos. Osciel Velásquez, presidente de ALPESCAS, explicó que actualmente el combustible representa más del 50% de los costos de operación de muchas flotas pesqueras de América Latina. Según indicó, esta situación está afectando tanto a las embarcaciones como a las industrias asociadas, además de repercutir en los mercados de consumo.

PUBLICIDAD

Velásquez señaló que algunas flotas de la región han reducido o suspendido operaciones debido al incremento de los costos, mientras que ciertos mercados enfrentan problemas de abastecimiento. En ese contexto, sostuvo que la misión de la industria es garantizar el suministro de productos pesqueros sin comprometer la sostenibilidad de los recursos marinos.

Eduardo Carrasquilla, administrador general de la ARAP, informó que más del 45% de la flota pesquera artesanal ya está registrada en Panamá Conecta para acceder al subsidio de combustible, mientras se evalúa extender apoyos al sector industrial. Archivo
Eduardo Carrasquilla, administrador general de la ARAP, informó que más del 45% de la flota pesquera artesanal ya está registrada en Panamá Conecta para acceder al subsidio de combustible, mientras se evalúa extender apoyos al sector industrial. Archivo

La situación también preocupa en Panamá. Gustavo Zúñiga, presidente de la Cámara Nacional de la Pesca y la Acuicultura de Panamá (CNPA), explicó que el sector ha logrado mantener sus operaciones pese al aumento del combustible, aunque reconoció que el impacto económico se ha reflejado principalmente en la comercialización de los productos.

Según Zúñiga, el encarecimiento del combustible ha debilitado el poder de compra de algunos mercados internacionales a los que exporta la industria panameña, afectando la demanda. No obstante, destacó que el país ha logrado sostener la actividad productiva sin llegar a paralizaciones como las registradas en otras naciones.

A las preocupaciones económicas se suma el comportamiento de los océanos frente a la posibilidad de un nuevo episodio intenso de El Niño. Los representantes del sector reconocen que el aumento de la temperatura del mar ya comienza a generar alteraciones en la distribución de algunas especies, un fenómeno que podría intensificarse en los próximos meses.

Osciel Velásquez, presidente de ALPESCAS, advirtió que el combustible ya representa más del 50% de los costos operativos de muchas flotas pesqueras latinoamericanas. Cortesía
Osciel Velásquez, presidente de ALPESCAS, advirtió que el combustible ya representa más del 50% de los costos operativos de muchas flotas pesqueras latinoamericanas. Cortesía

Velásquez advirtió que países como Ecuador, Perú y Chile ya han experimentado afectaciones importantes sobre determinadas pesquerías debido a los cambios en las condiciones oceánicas. Entre las especies más vulnerables mencionó la anchoveta y el jurel, cuyo comportamiento puede verse alterado por las variaciones de temperatura y el fenómeno de El Niño.

Desde la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Javier Villanueva, oficial principal de Pesca y Acuicultura para América Latina y el Caribe, explicó que el cambio climático está modificando la distribución geográfica de numerosas especies marinas.

El especialista indicó que los cambios de temperatura pueden alterar los ciclos de crecimiento y reproducción de los recursos pesqueros, obligando a los países a desarrollar sistemas de monitoreo y mecanismos de adaptación para evitar la sobreexplotación de especies sometidas a estrés ambiental.

Villanueva señaló que las especies pequeñas, como sardinas y anchovetas, suelen ser las más sensibles a las variaciones térmicas, mientras que especies de mayor movilidad, como los túnidos, tienen más capacidad para desplazarse y adaptarse a los cambios en las condiciones oceánica

Detalle de una red de pesca mojada con varios peces pequeños atrapados en las mallas, con gotas de agua y el mar azul-verde de fondo.
Expertos reunidos en Panamá alertaron que los cambios en las condiciones oceánicas ya están afectando la ubicación, reproducción y disponibilidad de diversas especies comerciales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La FAO considera que uno de los principales desafíos para la región consiste en fortalecer la investigación científica y el manejo sostenible de los recursos. Según Villanueva, las decisiones sobre cuotas, temporadas y métodos de extracción deben sustentarse en información técnica que permita garantizar la conservación de las poblaciones marinas a largo plazo.

Durante la reunión también se analizan los resultados de la reciente Conferencia Regional de la FAO para América Latina y el Caribe, el desarrollo de nuevas certificaciones de pesca sostenible, la expansión de áreas marinas protegidas y las implicaciones de nuevas regulaciones internacionales para el comercio de productos pesqueros.

Por parte del Gobierno panameño, la ARAP informó que actualmente evalúa mecanismos para apoyar al sector frente al aumento de los costos energéticos.

Carrasquilla explicó que ya está en marcha un subsidio dirigido a la pesca artesanal y que las autoridades estudian alternativas para extender algún tipo de apoyo a segmentos de la pesca industrial, especialmente a embarcaciones camaroneras, atuneras, sardineras y palangreras que dependen fuertemente del diésel.

Según Carrasquilla, poco más del 45% de la flota pesquera artesanal ya está registrada en el sistema Panamá Conecta para acceder al beneficio. El funcionario añadió que la entidad analiza, junto con equipos técnicos y el Ministerio de Economía y Finanzas, cómo incorporar eventualmente a otros segmentos pesqueros para aliviar parte del impacto del combustible.

La reunión concluirá con una declaración regional en la que los representantes de la industria pesquera latinoamericana fijarán posiciones comunes sobre sostenibilidad, competitividad, seguridad alimentaria y adaptación al cambio climático, temas que hoy se han convertido en factores determinantes para el futuro de una actividad que abastece de alimentos a millones de personas dentro y fuera de la región.

Temas Relacionados

PanamáInfobaeSector marítimoPescaConsumidoresEl NiñoCombustible

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Las lluvias y los vientos dejan emergencias en cuatro departamentos de Guatemala

La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres reportó inundaciones, derrumbes y daños en viviendas en Alta Verapaz, Izabal, Chiquimula y El Progreso, con atención a afectados y evaluación en curso

Las lluvias y los vientos dejan emergencias en cuatro departamentos de Guatemala

Cambios en el Servicio Exterior de Costa Rica abren 13 salidas en 2026 y dejan vacantes en destinos estratégicos

La gestión de Laura Fernández Delgado acelera relevos en sedes clave, pero varios reemplazos siguen sin confirmación oficial mientras aparecen nombres con peso político y trayectoria diplomática

Cambios en el Servicio Exterior de Costa Rica abren 13 salidas en 2026 y dejan vacantes en destinos estratégicos

Policía detiene en aeropuerto salvadoreño a prófugo con orden de captura por homicidio desde 2007

El arresto se concretó cerca de la medianoche del martes en la terminal aérea principal, luego de que los controles migratorios e inteligencia detectaran a una persona reclamada por un tribunal de Sensuntepeque, Cabañas

Policía detiene en aeropuerto salvadoreño a prófugo con orden de captura por homicidio desde 2007

El último puerto de “Macho Coca”: La caída del capo que transformó el Caribe costarricense

El hombre que empezó como un discreto pescador caribeño terminó convirtiéndose en “Macho Coca”, un capo de 62 años cuya ambición transformó a Costa Rica en un eslabón clave del narcotráfico internacional

El último puerto de “Macho Coca”: La caída del capo que transformó el Caribe costarricense

El Congreso de Guatemala aprueba una ampliación presupuestaria y compras por excepción para el Tribunal Supremo Electoral

La medida, avalada de urgencia nacional, busca reforzar la operación del órgano comicial en 2026 y dejar lista la organización de los comicios de 2027, con saldos trasladables al año siguiente

El Congreso de Guatemala aprueba una ampliación presupuestaria y compras por excepción para el Tribunal Supremo Electoral

TECNO

Cómo participar en Solve for Tomorrow, el concurso que apoya proyectos escolares tecnológicos

Cómo participar en Solve for Tomorrow, el concurso que apoya proyectos escolares tecnológicos

Colombia ante la computación cuántica: 53% de los ejecutivos la ve como el futuro, pero pocos se preparan

Así es como las personas ciegas podrían recuperar la vista gracias a la IA

La función oculta de WhatsApp para iniciar chats sin agregar contactos en la agenda

Así puedes descargar gratis Winexy en Steam, el juego de habilidad y rompecabezas en 3D

ENTRETENIMIENTO

El exnovio de Rumer Willis negó las acusaciones de maltrato en plena disputa por su hija

El exnovio de Rumer Willis negó las acusaciones de maltrato en plena disputa por su hija

Cara Delevingne contó cómo empezó a vender drogas a los 14 años en plena espiral de consumo: “Vendía la mitad, consumía el resto”

Murió Peabo Bryson, la inolvidable voz de “Un mundo ideal” y “ La Bella y la Bestia”, a los 75 años

Wil Wheaton, estrella de ‘Star Trek’, recuerda su paso por The ‘Big Bang Theory’: “Cambió mi vida”

“Backrooms” rompe la taquilla de A24 en seis días y ya dejó atrás a “Marty Supreme”

MUNDO

Alemania, Francia y el Reino Unido esbozan un plan para entablar conversaciones con Putin sobre Ucrania

Alemania, Francia y el Reino Unido esbozan un plan para entablar conversaciones con Putin sobre Ucrania

Así quedó el aeropuerto de Kuwait tras el ataque iraní con drones y misiles que dejó al menos un muerto

Rutte confirmó que Ucrania sigue recibiendo antimisiles regularmente pese a la guerra en Irán

De monedas romanas a cerámicas medievales: encuentran 1700 años de historia bajo la plaza de Notre Dame

El jefe militar israelí aseguró que no hay alto el fuego para sus tropas en el Líbano: "Atacamos cada amenaza"