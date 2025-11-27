A 20 años del primer trasplante de cara: entre la innovación y los desafíos pendientes de la ciencia

Isabelle Dinoire, la primera persona en recibir un trasplante de cara, marcó un antes y un después en la historia de la medicina reconstructiva (AFP)

En 2005, el mundo presenció un suceso médico inédito: Isabelle Dinoire, una mujer francesa que perdió gran parte de su rostro después de un accidente doméstico, recibió el primer trasplante de cara.

La operación, realizada en el Hospital Universitario CHU Amiens-Picardie, marcó un avance crucial en cirugía reconstructiva y desató profundas discusiones sobre ética, repercusiones personales y el verdadero impacto de estos procedimientos. Dinoire vivió más de una década tras la intervención y murió en 2016, a los 49 años

Visto en retrospectiva, aquel primer trasplante no solo fue un prodigio técnico, sino también el surgimiento de una compleja controversia.

En estas dos décadas, se registraron cerca de 50 trasplantes de cara en el mundo, con equipos en China, España, Italia, México y Canadá.

Isabelle Dinoire, la primera paciente con trasplante facial

El equipo dirigido por los cirujanos franceses Bernard Devauchelle y Jean-Michel Dubernard hizo historia en 2005 al realizar la primera intervención de este tipo (AFP)

El equipo liderado por Bernard Devauchelle, Sylvie Testelin y Jean-Michel Dubernard transfirió nariz, labios y mentón de una donante fallecida al cráneo de Dinoire.

La intervención, de más de 15 horas y con 50 profesionales involucrados, se presentó públicamente como una hazaña. Al hablar por primera vez tras la cirugía, Dinoire afirmó: “Ahora tengo una cara como la de todos. Se abre una puerta al futuro”, según publicó The Guardian.

El efecto mediático fue inmediato y global, y la técnica se expandió: Estados Unidos realizó su primer trasplante parcial en 2008 y el primero completo en 2011; siguieron el primer receptor afroamericano en 2019, el trasplante combinado de cara y mano en 2020 y el primero con un ojo en 2023.

Detrás del avance: testimonios de los pacientes

Dallas Wiens fue el primer estadounidense en someterse a un trasplante de cara total; su caso visibilizó los desafíos físicos y psicológicos que persisten años después de la cirugía (AFP)

Sin embargo, tras los aplausos y la fascinación pública, las historias de los pacientes muestran desafíos mucho más complejos. Dinoire nunca recuperó una vida convencional. Padeció episodios de rechazo del injerto, desarrolló cáncer y, antes de fallecer en 2016, perdió el rostro trasplantado por necrosis. Un familiar directo señaló que su salud mental se deterioró después del procedimiento, experimentando “angustia psicológica” y episodios suicidas.

Del mismo modo, Dallas Wiens, protagonista del pionero trasplante total de cara en Estados Unidos, sufrió insuficiencia renal causada por los inmunosupresores y falleció en 2024. “Una cosa es que te informen de los riesgos. Otra cosa es experimentarlos”, afirmó Wiens para The Guardian. Joe DiMeo, primer paciente con doble trasplante de manos y cara, y Robert Chelsea, primer afroamericano receptor, también vivieron complicaciones médicas, dificultades económicas y el peso del estigma social.

La necesidad de inmunosupresión permanente es el obstáculo médico central, ya que expone a infecciones, cáncer y efectos adversos graves. Un estudio publicado en JAMA Surgery en 2024 informó una supervivencia del injerto de 85% a cinco años y de 74% a diez años, cifras esgrimidas como “evidencia de éxito” por los cirujanos. Sin embargo, no reflejan el bienestar psicológico, la integración social ni la calidad de vida de los pacientes, aspectos que suelen quedar fuera de las evaluaciones clínicas y de los criterios oficiales.

Dilemas éticos, desigualdad y debate sobre el futuro

Joe DiMeo protagonizó el primer trasplante combinado de mano y rostro, enfrentando tanto la fascinación pública como la incertidumbre médica en su recuperación

Los procedimientos enfrentan dilemas éticos y sociales sustanciales. El consentimiento informado fue cuestionado, especialmente en casos como el de Dinoire, quien firmó un contrato con un documentalista británico antes de la cirugía y estuvo bajo presión mediática constante. Algunos especialistas advierten sobre la escasez de opciones para estos pacientes y la exposición a dinámicas mediáticas que pueden aislarlos socialmente.

El apoyo institucional y económico para los receptores de trasplantes de cara es desigual. En Estados Unidos, el Departamento de Defensa financia la mayoría de los procedimientos (principalmente para veteranos heridos), pero las aseguradoras privadas suelen rechazar la cobertura. Así, muchos pacientes quedan en una situación de vulnerabilidad, recurriendo a campañas de beneficencia y enfrentando problemas para costear medicación esencial, transporte y cuidados postoperatorios. Robert Chelsea, por ejemplo, perdió su auto y depende de la caridad para sobrevivir, mientras que los actuales estudios de resultados apenas incluyen análisis sobre el impacto financiero o la salud mental.

El campo científico vive una encrucijada.

Aunque las innovaciones permitieron logros médicos visibles, la mortalidad es alta: alrededor del 20% de los pacientes fallecen por rechazo, insuficiencia renal o cardíaca, una cifra considerablemente elevada para un procedimiento electivo.

No existe consenso sobre criterios de éxito, selección de candidatos ni seguimiento a largo plazo. Todo ello pone en duda la viabilidad y la ética de continuar con los trasplantes de cara sin una regulación y apoyo más sólidos.

Entre el éxito quirúrgico y los costos humanos

Robert Chelsea, primer afroamericano en recibir un trasplante facial, lucha a diario con el estigma socia.l y las secuelas médicas de la operación (Foto: IG @robertlchelsea88)

La historia de los trasplantes de cara refleja un patrón recurrente en la innovación médica: avances técnicos que otorgan reconocimiento y recursos a cirujanos e instituciones, mientras los pacientes y sus familias se enfrentan a las consecuencias más graves, frecuentemente sin respaldo suficiente. Como expresó Robert Chelsea en una reciente reunión sobre estándares, según The Guardian: “Aquí todos cobran. Excepto nosotros. ¿Quién alimenta a nuestros hijos mientras nosotros hacemos historia?”

Los pacientes son pioneros forzados, muchas veces convertidos en símbolo público de éxito, pero sin recibir compensación, protección ni atención integral. El verdadero desafío para el futuro radica en equilibrar la ambición quirúrgica con la protección real del bienestar de quienes se someten a estos trasplantes.