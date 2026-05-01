Un tipo de narcolepsia podría estar relacionado con una respuesta del sistema inmune, afirma un estudio

Un estudio de UCLA identifica un nuevo origen cerebral para la narcolepsia con cataplejía, redefiniendo su comprensión clínica (Imagen Ilustrativa Infobae)

La narcolepsia con cataplejía, la variante más grave de este trastorno del sueño, podría no atribuirse a una única causa. Un nuevo estudio aporta una pieza clave que suma evidencia sobre su comprensión. Durante más de dos décadas, la comunidad médica sostuvo que su origen estaba localizado en una zona específica del cerebro. Ahora, los resultados sugieren que podría tratarse de un sistema más amplio que interviene en la aparición de los síntomas.

El hallazgo, realizado por especialistas de la University of California - Los Angeles Health Sciences, indica que esta condición —caracterizada por episodios repentinos de sueño y breves pérdidas de fuerza muscular— podría involucrar también al locus coeruleus. Esta estructura del tronco encefálico cumple un rol central en el mantenimiento de la vigilia y en el control del tono muscular.

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Un trastorno más complejo de lo que se creía

Según datos citados por la universidad, la narcolepsia afecta aproximadamente a 1 de cada 2.000 personas en el mundo. Su variante tipo 1, considerada la más intensa, se distingue por la cataplejía: una pérdida momentánea de fuerza muscular que puede desencadenarse por emociones como la risa, el miedo o la sorpresa. A esto se suma una somnolencia persistente que interfiere con la vida cotidiana.

Hasta ahora, la explicación dominante se centraba en el hipotálamo, una región cerebral que regula funciones esenciales como el hambre, la temperatura y los ciclos de sueño. En particular, el foco estaba en la pérdida de neuronas que producen hipocretina, una sustancia que actúa como un “interruptor” para mantenernos despiertos.

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El locus coeruleus, una estructura del tronco encefálico, muestra una pérdida significativa de neuronas en pacientes con narcolepsia según el estudio (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando estas neuronas desaparecen, el cerebro pierde estabilidad en el control del sueño, lo que genera episodios repentinos de sueño o debilidad muscular. Este modelo fue la base del diagnóstico y tratamiento desde comienzos de los años 2000.

Sin embargo, presentaba una limitación importante: entre el 15% y el 30% de los pacientes con narcolepsia tipo 1 no mostraban una reducción significativa de hipocretina. Es decir, había casos que no encajaban del todo en esa explicación.

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El rol del locus coeruleus en la regulación del sueño

La nueva investigación aporta una respuesta a ese vacío. El equipo analizó tejido cerebral de pacientes con narcolepsia y lo comparó con el de personas sin la enfermedad. Los resultados mostraron una pérdida significativa de neuronas en el locus coeruleus, con una reducción promedio cercana al 46%. El estudio fue difundido en una versión preliminar y se encuentra en proceso de revisión por pares.

Esta estructura, ubicada en el tronco encefálico, cumple funciones esenciales. Produce noradrenalina, un neurotransmisor que ayuda a mantener la alerta y regula la respuesta del cuerpo frente a estímulos. En términos simples, contribuye a que el cerebro “permanezca encendido” durante el día y a que los músculos mantengan su tono.

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Nuevas terapias para la narcolepsia podrían enfocarse en la inflamación y los mecanismos inmunológicos, más allá de la sola reposición de hipocretina (Imagen Ilustrativa Infobae)

El investigador Thomas Thannickal explicó que esta región tiene conexiones que influyen tanto en la vigilia como en el control muscular. Esto la convierte en un punto clave para entender dos de los síntomas principales de la narcolepsia: la somnolencia excesiva y la pérdida repentina de fuerza.

Además, las neuronas que permanecían en esa zona eran más grandes de lo habitual, lo que sugiere que intentaban compensar la pérdida de otras células. Este dato refuerza la idea de que el sistema estaba sometido a una sobrecarga.

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Evidencia de mecanismos inmunológicos y neuroinflamatorios

Otro de los aspectos destacados del estudio fue la detección de cambios en la microglía, las células encargadas de la defensa dentro del cerebro. En los pacientes con narcolepsia, estas células aparecían más numerosas y activas tanto en el locus coeruleus como en el hipotálamo.

Este comportamiento sugiere que el trastorno podría estar relacionado con una respuesta del sistema inmune, en lugar de ser una enfermedad neurodegenerativa clásica como el Alzheimer o el Parkinson.

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La investigación detectó cambios en la microglía, las células inmunitarias del cerebro, sugiriendo un posible origen inmunológico para la narcolepsia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para entenderlo mejor, se puede pensar en la microglía como el “sistema de vigilancia” del cerebro. Cuando detecta un problema, se activa. En este caso, su presencia aumentada podría indicar que el organismo está reaccionando contra sus propias neuronas.

El estudio también encontró rastros de proteínas asociadas a otras enfermedades neurológicas, como la tau y la alfa-sinucleína. Sin embargo, estas no parecían generar el mismo tipo de daño, por lo que su papel aún requiere más investigación.

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Este nuevo modelo tiene consecuencias directas para la práctica clínica. Si la narcolepsia no depende de una sola región cerebral, los tratamientos también podrían necesitar un enfoque más amplio.

Actualmente, algunos fármacos que actúan sobre la noradrenalina ya se utilizan para aliviar los síntomas. El hecho de que el locus coeruleus esté involucrado refuerza la lógica detrás de estas terapias.

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Una visión más amplia del origen de la narcolepsia permitirá diagnósticos más precisos y tratamientos personalizados para quienes padecen este trastorno del sueño (Imagen Ilustrativa Infobae)

A futuro, los especialistas consideran que abordar los procesos inflamatorios o inmunológicos podría abrir nuevas vías de tratamiento. Esto marcaría una diferencia respecto de estrategias anteriores centradas únicamente en compensar la falta de hipocretina.

Implicancias clínicas y nuevas direcciones terapéuticas

Por su parte, el investigador Jerome Siegel, uno de los autores del estudio, sintetizó el impacto del hallazgo al señalar que la hipocretina sigue siendo relevante, pero no explica todo el cuadro clínico. En otras palabras, es una parte importante, pero no la única.

Esta visión más amplia permite entender mejor por qué algunos pacientes presentan síntomas distintos o responden de manera desigual a los tratamientos. También abre la puerta a diagnósticos más precisos, especialmente en aquellos casos que hasta ahora resultaban difíciles de clasificar.

Para quienes viven con narcolepsia, este avance representa una esperanza concreta. Una comprensión más completa del funcionamiento del cerebro en esta enfermedad podría traducirse, en el futuro, en terapias más efectivas y adaptadas a cada paciente.