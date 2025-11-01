Ciencia

¿Deberían los jóvenes tomar creatina?

El debate sobre la suplementación en deportistas de corta edad se intensifica, mientras especialistas advierten sobre la necesidad de información confiable y supervisión profesional para prevenir prácticas poco seguras y mitos alimenticios

Guardar
Hasta el 72% de los
Hasta el 72% de los atletas varones de 17 a 18 años consume creatina para mejorar su rendimiento físico (Freepik)

El consumo de creatina se volvió tendencia entre los deportistas más jóvenes, especialmente entre los varones de 17 y 18 años. Lo que antes era un suplemento reservado a atletas profesionales, hoy circula con facilidad en gimnasios y redes sociales.

Según Medical Xpress, hasta un 72% de los jóvenes atletas ya la utiliza con la esperanza de mejorar fuerza y rendimiento. Pero este auge también encendió las alarmas: especialistas advierten sobre la falta de información, los riesgos del uso sin control y la importancia de contar con acompañamiento profesional antes de incorporarla a cualquier rutina.

Creatina: qué es y cómo funciona en el organismo

La creatina es un compuesto natural que el cuerpo produce en órganos como los riñones y el hígado, aunque la mayor parte almacenada en los músculos proviene de alimentos como carnes y mariscos.

Su principal función es suministrar energía en actividades de alta intensidad, como levantamiento de pesas o carreras de velocidad. En el mercado, la creatina monohidrato es la más utilizada y respaldada científicamente, ya que ofrece estabilidad y eficacia comprobada para quienes buscan mejorar desempeño físico y desarrollo muscular.

La creatina es el suplemento
La creatina es el suplemento deportivo más popular entre adolescentes que buscan aumentar fuerza y masa muscular (Canva)

El cuerpo mantiene alrededor del 95% de la creatina en los músculos, lo que explica su impacto directo durante el ejercicio. Sin embargo, aunque el organismo produce cierta cantidad, suele ser insuficiente para quienes persiguen metas deportivas exigentes. Por este motivo, la suplementación se convierte en una opción frecuente, sobre todo entre adolescentes deportistas, que buscan una manera rápida de aumentar fuerza y volumen muscular.

Modos de consumo y dosis recomendadas

Existen dos métodos principales para ingerir creatina. Uno es la fase de carga, que implica tomar 0,3 gramos por kilogramo de peso corporal cuatro veces al día durante una semana. Por ejemplo, un atleta de 75 kilos consumiría 24 gramos diarios en esa etapa inicial. El otro método consiste en una ingesta diaria y sostenida de 3 gramos durante aproximadamente 28 días.

Ambos enfoques permiten saturar los depósitos musculares de creatina, pero la fase de carga ofrece resultados más rápidos, mientras que la segunda opción reduce el riesgo de molestias digestivas.

El consumo de creatina sin
El consumo de creatina sin orientación profesional puede derivar en prácticas poco seguras y efectos secundarios en jóvenes (Freepik)

Mantener niveles óptimos requiere una dosis diaria de entre 3 y 5 gramos, idealmente en combinación con una alimentación adecuada y un programa de entrenamiento supervisado. La elección del método debe hacerse considerando las características físicas y las necesidades de cada deportista, y siempre bajo la orientación de un especialista.

Efectos en el rendimiento deportivo y en la salud

La evidencia recogida por Medical Xpress sostiene que el uso adecuado de creatina incrementa el rendimiento en ejercicios de alta intensidad, como entrenamientos de fuerza y pruebas de velocidad.

También se observa un efecto positivo en la recuperación muscular tras el esfuerzo y en la ganancia de masa muscular cuando se combina con ejercicios de resistencia.

Algunas investigaciones recientes sugieren que la creatina podría aportar beneficios adicionales, como mejoras en la memoria, la atención y cierta protección frente a enfermedades neurológicas en adultos mayores.

Solo el 11% de los
Solo el 11% de los deportistas adolescentes tiene información adecuada sobre el uso correcto de la creatina (Imagen Ilustrativa Infobae)

A pesar de estos datos alentadores, la mayoría de los estudios en jóvenes se ha centrado exclusivamente en atletas y en dosis controladas de entre 0,1 y 0,3 gramos por kilo al día. El efecto secundario más común es el aumento de peso por retención de agua en los músculos, situación que desaparece al cesar el consumo.

Los ensayos también concluyen que, respetando las dosis adecuadas, el suplemento no genera efectos adversos de importancia, incluso tras largos periodos de uso (hasta cinco años con dosis diarias de 30 gramos).

Riesgos del uso sin supervisión profesional

La falta de orientación profesional y de información precisa puede derivar en prácticas riesgosas entre adolescentes y jóvenes. Solo el 11% de los deportistas encuestados respondió correctamente a preguntas sobre el consumo de creatina, lo que revela un alto grado de desconocimiento. Un uso inadecuado eleva las probabilidades de molestias como calambres estomacales, hinchazón u otros efectos secundarios.

El uso adecuado de creatina
El uso adecuado de creatina incrementa el rendimiento en ejercicios de alta intensidad y favorece la recuperación muscular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, la falta de educación nutricional promueve la idea errónea de que los suplementos pueden reemplazar a la alimentación equilibrada o al entrenamiento adecuado. Este malentendido puede llevar a que los jóvenes prioricen la suplementación antes que la adquisición de buenos hábitos dietéticos y físicos, desviando la atención de prácticas realmente fundamentales para la salud y el rendimiento atlético.

Recomendaciones y conclusiones de los expertos

Especialistas y nutricionistas deportivos insisten en que la base para la mejora del rendimiento físico debe ser una alimentación de calidad, junto con una rutina de ejercicio bien estructurada y suficiente descanso. Los suplementos como la creatina se recomiendan solo después de haber optimizado estos aspectos esenciales.

La falta de educación nutricional
La falta de educación nutricional lleva a jóvenes a creer erróneamente que los suplementos pueden reemplazar una dieta balanceada (Imagen Ilustrativa Infobae)

De este modo, se enfatiza que los beneficios del entrenamiento regular, la dieta variada y la recuperación superan con creces lo que un suplemento puede ofrecer por sí solo.

La creatina puede formar parte de la estrategia deportiva, pero siempre bajo la guía de profesionales capacitados para asegurar un uso seguro y responsable en adolescentes y jóvenes deportistas.

Temas Relacionados

CreatinaSuplementos deportivosAdolescentesRendimiento físicoNutricionistas deportivosNewsroom BUE

Últimas Noticias

El 60% de los pacientes con ACV desarrolla espasticidad en los primeros seis meses: cómo abordarla

Según los expertos, la mayoría de quienes sufren un accidente cerebrovascular presentará algún grado de esta condición, lo que puede dificultar la recuperación física si no se trata de manera temprana

El 60% de los pacientes

Un estudio revela que el cerebro puede crecer y adaptarse con la edad, desmintiendo el mito del deterioro uniforme

Investigadores de la Universidad Otto von Guericke comprobaron que ciertas áreas, como la corteza sensorial, pueden expandirse y reforzar sus conexiones en adultos mayores. El hallazgo, publicado en Nature Neuroscience, redefine la visión tradicional del envejecimiento cerebral

Un estudio revela que el

El microbioma de los suricatas depende más del grupo que de la genética

La convivencia en comunidad favorece la transmisión de bacterias beneficiosas, superando el impacto de la edad o el sexo en estos animales africanos

El microbioma de los suricatas

El MIT identifica ondas cerebrales rotatorias que restauran la atención tras una distracción

La investigación describe cómo señales eléctricas circulares organizan la actividad neuronal, permitiendo que el pensamiento siga avanzando con eficiencia y precisión tras un cambio inesperado en la tarea

El MIT identifica ondas cerebrales

Logran explicar por qué los vientos en Júpiter y Saturno soplan en dirección opuesta a los de Urano y Neptuno

Investigadores del Instituto Weizmann descifraron el enigma de las corrientes divergentes en los astros gigantes, lo que permite una nueva perspectiva sobre la meteorología planetaria

Logran explicar por qué los
DEPORTES
Aldosivi vence a Independiente Rivadavia

Aldosivi vence a Independiente Rivadavia por la fecha 14 del Torneo Clausura

El Inter Miami de Messi visita a Nashville en busca del pase a los cuartos de los Playoffs de la MLS: hora, TV y formaciones

Las elecciones de River Plate, en vivo: más de 13 mil socios ya votaron para elegir al próximo presidente

Del penal de Julián Álvarez, a la impresionante jugada de Giuliano Simeone para el gol de Almada: los argentinos brillaron en el triunfo de Atlético Madrid

El show de Messi en un stream con Suárez, De Paul, Davoo Xeneize y la Cobra: su mate preferido y las bromas por los trajes en el Balón de Oro

TELESHOW
Del adiós a los rumores:

Del adiós a los rumores: Nicki Nicole se habría mostrado acompañada tras la ruptura con Lamine Yamal

El deseo cumplido: Emanero sorprendió a Lucía, la bisabuela de 98 años que se conmueve con su música

La postura de Melody Luz luego del escándalo entre Wanda Nara y la China Suárez por el bolso de lujo: “La real barat”

Lamine Yamal confirmó la ruptura con Nicki Nicole: “No fue por ninguna infidelidad”

Emily Armstrong conmovió a la Argentina: la nueva vocalista de Linkin Park homenajeó a Diego Maradona

INFOBAE AMÉRICA

El jefe del Pentágono ofreció

El jefe del Pentágono ofreció tecnología militar a los aliados del Sudeste Asiático para frenar las acciones “agresivas” de China

La serie estilo “The Office” que le permitió reinventarse a Lisa Kudrow tras su participación en “Friends”

Qué ocurre en tu cerebro cuando escuchás la música de terror en una película

El Gran Museo Egipcio, la nueva joya cultural de El Cairo que deslumbra al mundo

El crucero Coral Adventurer suspendió el viaje después de la muerte de Suzanne Rees, quien fue abandonada en la isla Lizard