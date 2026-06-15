Honduras

En proceso reformas energéticas en Honduras mientras sectores analizan cambios para rescatar la ENEE

El proyecto que busca reestructurar el subsector eléctrico y reducir las millonarias pérdidas que enfrenta la estatal energética

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La reforma al subsector eléctrico sigue en análisis en el Congreso Nacional de Honduras con consultas sobre cambios a la ENEE. (Foto de archivo)
La reforma al subsector eléctrico sigue en análisis en el Congreso Nacional de Honduras con consultas sobre cambios a la ENEE. (Foto de archivo)

La reforma al subsector eléctrico sigue en análisis en el Congreso Nacional de Honduras, donde la Comisión de Energía realiza consultas con sectores sociales y económicos sobre cambios a la ENEE. Este lunes continuará el diálogo con representantes de la comunidad económica europea y del CIMEQH, según informó Milton Puerto.

Las consultas forman parte de un proceso impulsado por el Poder Legislativo para analizar una iniciativa que busca transformar la estructura de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y corregir problemas financieros, operativos y administrativos del sistema energético hondureño.

Puerto, presidente de la Comisión de Energía del Congreso Nacional, dijo que el proyecto de reformas ya fue presentado a distintos sectores de la sociedad y que el proceso continuará con nuevos encuentros para recoger observaciones sobre la propuesta.

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Consultas de servicio

Durante las últimas semanas, los diputados sostuvieron reuniones con representantes de sectores vinculados al sistema eléctrico y al desarrollo económico del país.

Entre los participantes figuran la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), el Sindicato de Trabajadores de la ENEE, generadores térmicos, empresas de energía renovable y la Asociación Nacional de Industriales (ANDI).

Según Puerto, la intención es que todos los sectores involucrados expresen sus puntos de vista antes de que el proyecto avance a etapas decisivas dentro del Congreso Nacional.

El parlamentario afirmó que Honduras enfrenta una situación grave en el sistema eléctrico y que mantener el modelo actual profundizaría los problemas financieros que afectan a la empresa estatal. “No podemos continuar con el modelo que actualmente tiene la industria eléctrica”, afirmó.

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Situación financiera de la ENEE

Uno de los principales argumentos de los promotores de la reforma es el costo económico del funcionamiento actual de la ENEE.

De acuerdo con cifras presentadas por Puerto, el pueblo hondureño pierde alrededor de 50 millones de lempiras diarios, lo que equivale a aproximadamente 16 mil millones de lempiras al año.

Las pérdidas financieras acumuladas durante años colocaron a la empresa en una situación compleja, con elevados niveles de endeudamiento, problemas de gestión, pérdidas técnicas y no técnicas, y dificultades para garantizar un servicio eficiente y sostenible. “Por eso estamos acompañando al Poder Ejecutivo para salvar a la ENEE”, expresó Puerto.

La reducción del período de pago de energía eléctrica no implica aumento en la tarifa ni la implementación de dobles cobros mensuales, reitera la ENEE.
La reducción del período de pago de energía eléctrica no implica aumento en la tarifa ni la implementación de dobles cobros mensuales, reitera la ENEE.

Rechazo a la privatización

Uno de los temas que más controversia generó durante la discusión es la posibilidad de que la reforma conduzca a una privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica.

Los impulsores del proyecto insisten en que la propuesta no contempla la venta de activos ni la transferencia de la propiedad de la empresa al sector privado.

Puerto aseguró que la reforma busca fortalecer la institución mediante una reorganización administrativa y operativa. “Por el contrario, se fortalece la ENEE, manifestó.

La postura también fue respaldada por otros funcionarios que consideran necesario aclarar las dudas existentes entre distintos sectores de la población.

El proyecto contempla avanzar en el proceso de escisión de la ENEE, una medida orientada a separar las funciones de Generación, Transmisión y Distribución para mejorar la eficiencia, la transparencia y la gestión de cada área.

Esta transformación forma parte de los compromisos impulsados por el Gobierno de Honduras para modernizar el sector energético y establecer mecanismos que permitan una administración más ordenada de los recursos.

El proyecto de reforma a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica busca corregir problemas financieros, operativos y administrativos del sistema energético hondureño. (Cortesía: Empresa Nacional de Energía Eléctrica)
El proyecto de reforma a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica busca corregir problemas financieros, operativos y administrativos del sistema energético hondureño. (Cortesía: Empresa Nacional de Energía Eléctrica)

Los defensores de la iniciativa sostienen que la división operativa facilitará la identificación de problemas específicos dentro del sistema y permitirá aplicar soluciones más efectivas para mejorar el servicio. También consideran que una estructura más especializada contribuirá a reducir pérdidas y fortalecer la sostenibilidad financiera de la empresa estatal.

Problemas de servicio y advertencias del BCH

Durante la discusión de la reforma también se analizó la situación que enfrentan miles de usuarios en diferentes zonas del país por interrupciones frecuentes del suministro eléctrico.

Las autoridades consideran que muchos de estos inconvenientes están vinculados a problemas estructurales acumulados durante décadas y que requieren cambios profundos para ser corregidos.

El presidente del Banco Central de Honduras (BCH), Roberto Lagos, también se pronunció sobre la necesidad de impulsar cambios en el sector energético y advirtió que la falta de reformas mantendría los mismos problemas durante los próximos años.

Según explicó, sin una transformación estructural la deuda del sistema eléctrico continuará creciendo y las pérdidas operativas seguirán afectando la estabilidad financiera de la ENEE. “Tenemos que poner reglas claras y las mismas serán las que van a permitir ordenar el sector y de esta forma permitir la implementación de ese plan”, señaló.

Lagos agregó que Honduras cuenta con el respaldo de organismos multilaterales para desarrollar el proceso de modernización del sistema energético, un factor que, según dijo, fortalece la credibilidad de la propuesta ante la comunidad internacional.

Desde la sociedad civil, la Asociación para una Sociedad Más justa (ASJ) manifiestán su respaldo al enfoque técnico del proyecto y pidió a los legisladores preservar los objetivos originales de la propuesta durante el proceso de discusión.

El director de la organización, Carlos Hernández, señaló que la iniciativa refleja una visión técnica y objetiva orientada a resolver problemas históricos del sistema eléctrico. “Esperamos que los diputados, con mucho compromiso y alejados de cualquier interés de grupo particular, puedan proceder a la discusión y aprobación de esta iniciativa”, manifestó.

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