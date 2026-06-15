San Salvador refuerza videovigilancia con más de 300 cámaras para garantizar la limpieza y el orden público

San Salvador Centro es monitoreado con más de 800 cámaras, una torre de vigilancia y 50 bocinas para detectar a quienes arrojan basura en la ciudad. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

San Salvador Centro está siendo monitoreado a través de un circuito de seguridad que incluye más de 800 cámaras, una torre de vigilancia y al menos 50 bocinas instaladas en puntos estratégicos de la ciudad para evitar la proliferación de basura en la capital salvadoreña.

La estrategia municipal ha llamado la atención, ya que en las últimas semanas se han viralizado imágenes de personas arrojando basura en aceras, puentes e incluso orinando en las calles. En la mayoría de casos, miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) se han presentado oportunamente para sancionar a los implicados.

Este lunes, la municipalidad anunció la instalación de 300 cámaras de videovigilancia adicionales a las 500 ya en funcionamiento, junto a 50 bocinas inteligentes y la incorporación de la torre Sívar Seguro, con el objetivo de monitorear los puntos donde se arroja basura con frecuencia.

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Esta medida forma parte de la campaña “Los Buenos Salvadoreños No Ensucian”, que busca transformar la cultura ciudadana en el manejo de los residuos sólidos.

La municipalidad amplió el sistema de videovigilancia con 300 cámaras adicionales y 50 bocinas inteligentes dentro de la campaña Los Buenos Salvadoreños No Ensucian. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

El proceso de videovigilancia inició a finales de 2023, cuando las autoridades presentaron la torre Sívar Seguro.

“Iniciamos la fase de ampliación del Sistema de Videovigilancia Sívar Seguro. Durante los próximos seis meses, instalaremos gradualmente más de 300 nuevas cámaras y más de 50 parlantes inteligentes en distintos puntos de San Salvador Centro.

Estos nuevos dispositivos se sumarán a las más de 500 cámaras que ya operan en la ciudad, permitirán potenciar la seguridad y facilitarán la identificación de quienes persistan en ensuciar y dañar los espacios públicos”, dijo el alcalde Mario Durán. El anuncio se realizó en la colonia El Paraíso, un sector de la Zona 6 donde persistía un botadero a cielo abierto que ya contaba con intervención previa y señalización sobre las multas por arrojar desechos.

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Actualmente, los equipos municipales han llevado a cabo un operativo de limpieza en la zona, que incluyó barrido, recolección de residuos, fumigación y clausura definitiva del sitio.

El anuncio de la ampliación del sistema Sívar Seguro se realizó en la colonia El Paraíso, donde persistía un botadero a cielo abierto con intervención previa. (Foto cortesía Alcaldía de San Salvador)

El alcalde lamentó que esta situación no sea un caso aislado, sino que refleja una problemática recurrente en varios sectores de los cinco distritos de San Salvador. Explicó que las malas prácticas y la falta de conciencia de quienes irrespetan los horarios de recolección de basura establecen una acumulación de desechos que puede convertirse en focos de infección o provocar saturación de los drenajes durante la época de lluvias.

La Ordenanza para la Convivencia Ciudadana establece que tirar basura en lugares públicos puede ser sancionado con multas entre $50 y $900, dependiendo de si las personas responsables son naturales o jurídicas.

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Además, la municipalidad informó que las nuevas cámaras también serán utilizadas para identificar a quienes se apropian de los espacios públicos, realizan actividades ilícitas, dejan vehículos abandonados, efectúan cobros ilegales por parqueos o cometen otras infracciones.

La municipalidad también usará las cámaras para detectar vehículos abandonados, cobros ilegales por parqueos, actividades ilícitas y otras infracciones en San Salvador Centro. (Foto cortesía Alcaldía San Salvador Centro)

La alcaldía reiteró que sancionará a todas las personas y empresas que ensucien la ciudad o alteren el orden en San Salvador Centro. Todo aquel que arroje basura, dañe o atente contra los espacios públicos será multado, sin distinción. La municipalidad afirmó que no dará marcha atrás en la aplicación de estas medidas.