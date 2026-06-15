Ciencia

El secreto evolutivo que permitió a la ballena azul alcanzar el mayor tamaño del planeta

Científicos explican cómo la abundancia de pequeños crustáceos en los océanos y una estrategia de alimentación eficiente impulsaron el crecimiento extremo de este coloso marino, imposible de replicar en tierra firme

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Ilustración de una ballena azul de un solo ojo con la boca abierta, comiendo camarones. Varias ballenas pequeñas nadan en el fondo azul.
La ballena azul supera las 150 toneladas y los 30 metros de largo, y es el ser vivo más grande conocido (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ballena azul es una criatura cuyas dimensiones superan a cualquier otro ser vivo conocido: puede alcanzar más de 150 toneladas y superar 30 metros de largo, mientras que su lengua puede pesar tanto como un elefante adulto. Su cuerpo, diseñado para la eficiencia en el océano, es alargado e hidrodinámico, con pliegues ventrales que se expanden durante la alimentación y un corazón capaz de alojar a una persona dentro de sus arterias principales.

Estas características extremas han sido analizadas por el profesor de biodiversidad Craig McClain y el ecólogo Elliott Hazen, quienes estudian la evolución y biología de los grandes mamíferos marinos, según recoge la revista Popular Science.

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Los factores ambientales y biológicos que permiten su tamaño

En el medio terrestre, el tamaño de los mamíferos está gravemente restringido por la gravedad: a medida que un animal crece, su masa aumenta mucho más rápido que la fuerza de sus huesos y músculos, lo que eventualmente haría que sus extremidades colapsen. En contraste, la flotabilidad del agua elimina gran parte de estas limitaciones y permite que animales como la ballena azul alcancen tamaños imposibles en tierra.

Ballena minke gris y blanca nadando bajo el agua en primer plano, mostrando hocico puntiagudo y aletas, con el fondo azul del océano.
El gran tamaño de la ballena azul también responde a la necesidad de conservar energía y mantener la temperatura corporal en el océano (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, el agua disipa el calor corporal con mayor rapidez que el aire, lo que obliga a los mamíferos marinos a ser mucho más grandes para conservar energía y mantener la temperatura interna. El profesor Craig McClain sintetiza este equilibrio al señalar: “Los mamíferos acuáticos tienden hacia un tamaño corporal óptimo, debido a compensaciones energéticas”.

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Agrega que el verdadero punto ideal es donde “los ingresos energéticos superan cómodamente los costos”, lo que explica por qué la evolución seleccionó ejemplares de grandes dimensiones.

Cómo se alimenta la ballena azul

El éxito biológico de la ballena azul se apoya en una estrategia alimenticia única y eficiente: la alimentación por embestida. Este mamífero aprovecha los densos enjambres de kril para obtener grandes cantidades de alimento en cortos periodos.

krill
La ballena azul se alimenta por embestida y puede tragar hasta 360 kilogramos de kril en una sola apertura de boca (EFE/Iván Franco)

Puede abrir su boca y expandir la garganta mediante pliegues ventrales para tragar hasta 360 kilogramos de kril de una sola vez. El ecólogo estadounidense, Elliott Hazen sostiene que “esta estrategia de alimentación solo resulta energéticamente rentable en tamaños corporales grandes”, ya que el coste de cada embestida sería insostenible para animales menores.

Investigaciones lideradas por científicos como e norteamericano Jeremy Goldbogen demuestran que un solo bocado puede aportar más de 200 veces la energía utilizada en el proceso y sitúan a la ballena azul en el límite superior de eficiencia alimentaria entre los mamíferos.

Cuándo crecieron los cetáceos gigantes

Los antepasados de las ballenas azules no siempre fueron gigantes. Hace 40 millones de años, los primeros cetáceos como Pakicetus medían entre 1,5 y 2 metros, similar a un lobo, y habitaban tanto en tierra como en aguas poco profundas.

Según explica McClain, el crecimiento desmesurado de las ballenas azules ocurrió hace apenas tres millones de años, cuando los océanos experimentaron cambios climáticos y surgieron enormes concentraciones de kril como resultado de la proliferación de nutrientes en aguas costeras.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Elliott Hazen sostiene que la alimentación por embestida solo resulta rentable en animales grandes como la ballena azul (Imagen Ilustrativa Infobae)

En palabras del profesor: “Los blue whales no se hicieron grandes solo porque podían. Se hicieron grandes porque el océano empezó a ofrecer alimento de una forma que recompensaba a los gigantes”.

Los límites biológicos de su tamaño

A pesar de la capacidad del océano para sostener cuerpos colosales, existen límites impuestos por la biología y la física. A medida que el tamaño aumenta, el corazón debe esforzarse más para bombear sangre a todas las extremidades, el suministro de oxígeno se complica y la reproducción se ralentiza.

Una ballena jorobada de color oscuro y blanco nadando bajo el agua azul brillante, con burbujas de aire saliendo de su espiráculo hacia la superficie.
La biología y la física imponen un límite al tamaño de la ballena azul, porque un cuerpo mayor exigiría más oxígeno, más esfuerzo cardíaco y más kril del que el ecosistema puede aportar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante las inmersiones profundas, la ballena azul puede reducir su frecuencia cardíaca a solo dos latidos por minuto para conservar oxígeno, el mínimo necesario para mantener con vida los órganos vitales. Ir más allá de este tamaño demandaría cantidades de kril que el ecosistema ya no podría proveer.

Como advierte el ecólogo Elliott Hazen, “Aunque el océano permite que los whales sean más grandes que cualquier animal terrestre en la historia de la Tierra, la biología y la física probablemente imponen un límite superior a cuán grandes pueden llegar a ser”.

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