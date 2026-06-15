Cuánto vale tu auto usado: todos los precios de junio y los 10 modelos más vendidos

La venta de autos usados cayó en mayo de 2026 respecto al mes previo.

La caída en la cantidad de patentamientos volvió a marcar la tendencia del mercado de autos usados en mayo. Según datos de la Cámara de Comercio Automotor (CCA), las ventas de vehículos de segunda mano registraron una caída por segundo mes consecutivo y acumulan cuatro retrocesos en los primeros cinco meses del año.

Durante mayo, se concretaron 144.050 transferencias de autos usados, lo que representa una disminución del 6,9% frente al mismo mes del año anterior, cuando se habían registrado 154.830 operaciones. En la comparación intermensual, la contracción fue idéntica: en abril se habían realizado 154.792 transferencias, reflejando así la misma magnitud de caída.

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En el acumulado anual, el segmento de usados totaliza 736.136 unidades vendidas, cifra que implica una baja del 5% respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaban 775.213 operaciones.

Los autos usados más vendidos

WV Gol y Trend : 7.655

Toyota Hilux : 5.674

Chevrolet Corsa y Classic : 3.954

Ford Ranger : 3.791

VW Amarok : 3.529

Peugeot 208 : 3.201

Ford EcoSport : 2.796

Toyota Corolla : 2.731

Ford Ka : 2.593

Fiat Palio: 2.568

El listado de los modelos más comercializados muestra pocos cambios mes a mes, ya que predominan vehículos con extensa presencia en el mercado o aquellos que continúan en producción, como las pick ups medianas. Esta dinámica, aunque paulatina, relega a los autos que han dejado de fabricarse en el segmento de 0 km.

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El Volkswagen Gol sigue encabezando la preferencia de los compradores. El Chevrolet Corsa, que ocupa el tercer puesto, se distancia de la Toyota Hilux, que permanece segunda, y se acerca a la Ford Ranger, que amenaza con desplazarlo en el ranking.

En mayo, el Volkswagen Gol/Trend lideró con 7.655 unidades transferidas. La Toyota Hilux se posicionó en segundo lugar con 5.674 operaciones, seguida por el Chevrolet Corsa/Classic con 3.954. Entre las pick ups medianas, la Ford Ranger sumó 3.791 unidades y la Volkswagen Amarok, 3.529. El top 10 se completa con el Peugeot 208, Ford Ecosport, Toyota Corolla, Ford Ka y Fiat Palio.

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Cuánto cuestan

Volkswagen Gol Trendline 2020: $16.696.000

Toyota Hilux TDi 4X2 DX 6MT 2020: $23.650.000

Chevrolet Classic 2016: $8.859.000

Ford Ranger Nafta XL 4X2 5MT 2020: $20.266.00

Volkswagen Amarok TDi 140CV 4X2 Trend 2020: $20.103.000

Peugeot 208 1,2 LIKE 2020: $15.375.000

Ford EcoSport 5P 1,5 S 2020: $19.425.000

Toyota Corolla 2,0 XLI MT 2020: $21.626.000

Ford Ka 1,5 12V S 2020: $13.364.000

Fiat Palio 1,4 Active 2018: $11.751.000

Cada modelo se encuentra disponible en diversas versiones, con precios que difieren según el año de fabricación, el nivel de equipamiento y la motorización. Las opciones más accesibles suelen corresponder a unidades de años anteriores, mientras que las versiones más recientes o con mayor equipamiento presentan valores más elevados.

Casi todas las provincias registraron una caída de las transferencias en los primeros cinco meses de 2026, en relación con el mismo período de 2025.

Las ventas de usados por provincia

En el análisis provincial de las ventas de autos usados durante los primeros cinco meses de 2026, se observa un panorama mayormente negativo en el país. Según datos de la Cámara de Comercio Automotor, solo dos jurisdicciones lograron cerrar el período con crecimiento: Santiago del Estero, con un avance del 4,10%, y Mendoza, con un leve incremento del 0,38 por ciento.

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En contraste, el resto de las provincias experimentó retrocesos de distinta magnitud en la comparación interanual. Santa Cruz encabezó la caída, con una baja del 18,02% en las transferencias de autos usados respecto al mismo lapso de 2025. La Rioja y Misiones también registraron descensos pronunciados, superiores al 13 por ciento. Formosa, La Pampa, Chubut, Salta y Tucumán mostraron retracciones cercanas o superiores al 9 por ciento.

Otras provincias con bajas relevantes fueron Neuquén, Tierra del Fuego, San Luis, Chaco y la Ciudad de Buenos Aires, todas con disminuciones superiores al 6 por ciento. Buenos Aires y Santa Fe, los principales mercados por volumen, también evidenciaron descensos, aunque más moderados: 5,14% y 3,53% respectivamente. Córdoba, otro distrito clave, retrocedió un 2,47 por ciento. El comportamiento del sector refleja así un escenario de contracción en casi todo el país, con pocas excepciones que lograron escapar a la tendencia general.

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