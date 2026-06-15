La divertida “negociación” de María Laura, una de las Trillizas de Oro, con sus nietos a la hora de dormir

En compañía de dos de sus nietos, María Laura Fernández Rousse mostró el pedido que le hizo a los pequeños antes de dormir (Instagram)

El tiempo en familia ocupa un lugar central en la vida de las Trillizas de Oro, y esa prioridad se intensifica con la llegada de los nietos. Cada ocasión se vuelve una oportunidad para que María Eugenia, María Emilia y María Laura Fernández Rousse dediquen atención, ternura y juegos a los más pequeños del clan. La escena de este fin de semana volvió a dejarlo en claro, cuando María Laura, conocida en la intimidad familiar como Iaia, compartió con sus seguidores un divertido momento junto a dos de sus nietos, en el cierre de un domingo de pura complicidad.

El video, publicado en la cuenta oficial de las Trillizas, capturó a la perfección la cotidianeidad cariñosa de la familia. En la grabación, se puede ver a los niños acostados en sus camas, listos para dormir, mientras María Laura les da las últimas indicaciones de la noche: “Bueno, y ahora se van a dormir los dos bien calladitos, ¿sí?”. El intercambio, cargado de risas y guiños, reveló el intento de Iaia por lograr que los chicos descansen y, sobre todo, que la dejen dormir un poco más al día siguiente que era feriado. “Y mañana me hacen un gran favor. Me hacen un gran favor. Mañana se van a levantar bien...”, comenzó, hasta que ambos nietos la interrumpieron al unísono: “Temprano”.

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La respuesta provocó carcajadas y dio pie a una seguidilla de idas y vueltas entre abuela y nietos. “No, no, no. Tarde, tarde, tarde. Se levantan...”, insistió María Laura, pero los niños volvieron a anticiparse: “Temprano”. Iaia, entre risas, remarcó: “No a las cinco de la mañana y a las seis cómo se despiertan ustedes, que ni los pajaritos están”.

A pesar de su promesa a la abuela María Laura de irse a dormir, sus nietos no pudieron contener la risa (Captura de video)

Las negociaciones continuaron, con promesas de que “si se despiertan temprano, me voy, me agarro el auto y me voy”, y la esperanza de que, esta vez, logren dormir hasta “las siete”. La escena, lejos de terminarse, sumó otro momento de ternura cuando uno de los nietos propuso “a la una”, desatando nuevas risas y la rendición divertida de la abuela: “No, a la una no, porque entonces son tres... Bueno, entonces me voy. Me voy y voy a apagar las luces. Entonces, a ver si entendieron. Mañana se van a despertar bien...”. La respuesta, otra vez, fue una mezcla entre “temprano” y “más o menos temprano”. Finalmente, María Laura se despidió entre bromas: “Dios mío...”.

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No es la primera vez que las Trillizas sorprenden a sus seguidores mostrando la intimidad familiar y el vínculo con los nietos. En diciembre pasado, el clan vivió un episodio especialmente emotivo con la llegada de Otto, el nuevo nieto de María Eugenia, fruto de la relación de su hija Luli Laprida. En medio de la emoción y la expectativa, la flamante abuela decidió compartir en redes sociales el primer encuentro de Otto con el resto de la familia y darle la bienvenida oficial al tradicional “ritual de las abuelas”.

El momento fue compartido desde la cuenta de Instagram de las actrices, con una frase llena de sentimiento: “Llegó mi hombrecito español, se los presento… Hola Otto”. La imagen mostraba a María Eugenia radiante, con el bebé en brazos y un ambiente cálido que atravesó la pantalla. La recepción de Otto se convirtió rápidamente en un show de anécdotas y humor, cuando Coqui miró a su nieto y le aclaró: “Mirá, te voy a explicar una cosa: es el mismo cuento de todos los primos. Yo soy Coqui, pero van a venir dos iguales que no son Coqui. Ellas son Meme y Iaia, y te las voy a presentar”. Así, el pequeño fue conociendo a cada una de las tías, que se turnaron para saludarlo y sumar al ritual familiar.

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Una de las trillizas de oro, María Eugenia, compartió su alegría ante la llegada de Otto, el pequeño de su hija Luli Laprida (Instagram)

Meme, por su parte, recordó el momento exacto en que conoció al nieto recién nacido: “¿Te acordás que me fui el seis y naciste el 12?”. El juego siguió con las presentaciones y la tradicional lista de primos, sumando nombres como Enero, Augusto, Belisario, Assia, León, Olimpia, Esmeralda, Nieves, Ker, Gonzalito, Peio, Paz y Blu. Las Trillizas aprovecharon para bromear sobre la llegada de un nuevo integrante. “Aprovechá que sos el más chiquito porque dentro de dos meses te sacan el trono que llega otro”, anticiparon, entre carcajadas, las artistas.

La familia Fernández Rousse confirma, una vez más, que el humor, el afecto y la complicidad siguen siendo el sello de cada generación, en una tradición que se renueva con cada nieto y con cada noche de juegos, risas y promesas de dormir “un poquito más tarde”.

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