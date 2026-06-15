Teleshow

La divertida “negociación” de María Laura, una de las Trillizas de Oro, con sus nietos a la hora de dormir

En medio de la rutina nocturna, la artista mostró cómo intentó conciliar con los pequeños de la familia un detalle en la noche previa al lunes feriado

Guardar
Google icon

En compañía de dos de sus nietos, María Laura Fernández Rousse mostró el pedido que le hizo a los pequeños antes de dormir (Instagram)

El tiempo en familia ocupa un lugar central en la vida de las Trillizas de Oro, y esa prioridad se intensifica con la llegada de los nietos. Cada ocasión se vuelve una oportunidad para que María Eugenia, María Emilia y María Laura Fernández Rousse dediquen atención, ternura y juegos a los más pequeños del clan. La escena de este fin de semana volvió a dejarlo en claro, cuando María Laura, conocida en la intimidad familiar como Iaia, compartió con sus seguidores un divertido momento junto a dos de sus nietos, en el cierre de un domingo de pura complicidad.

El video, publicado en la cuenta oficial de las Trillizas, capturó a la perfección la cotidianeidad cariñosa de la familia. En la grabación, se puede ver a los niños acostados en sus camas, listos para dormir, mientras María Laura les da las últimas indicaciones de la noche: “Bueno, y ahora se van a dormir los dos bien calladitos, ¿sí?”. El intercambio, cargado de risas y guiños, reveló el intento de Iaia por lograr que los chicos descansen y, sobre todo, que la dejen dormir un poco más al día siguiente que era feriado. “Y mañana me hacen un gran favor. Me hacen un gran favor. Mañana se van a levantar bien...”, comenzó, hasta que ambos nietos la interrumpieron al unísono: “Temprano”.

PUBLICIDAD

La respuesta provocó carcajadas y dio pie a una seguidilla de idas y vueltas entre abuela y nietos. “No, no, no. Tarde, tarde, tarde. Se levantan...”, insistió María Laura, pero los niños volvieron a anticiparse: “Temprano”. Iaia, entre risas, remarcó: “No a las cinco de la mañana y a las seis cómo se despiertan ustedes, que ni los pajaritos están”.

Imagen de dos niños en camas individuales con ropa de cama blanca. Un niño rubio duerme tranquilamente, mientras otro niño de cabello oscuro sonríe a la cámara
A pesar de su promesa a la abuela María Laura de irse a dormir, sus nietos no pudieron contener la risa (Captura de video)

Las negociaciones continuaron, con promesas de que “si se despiertan temprano, me voy, me agarro el auto y me voy”, y la esperanza de que, esta vez, logren dormir hasta “las siete”. La escena, lejos de terminarse, sumó otro momento de ternura cuando uno de los nietos propuso “a la una”, desatando nuevas risas y la rendición divertida de la abuela: “No, a la una no, porque entonces son tres... Bueno, entonces me voy. Me voy y voy a apagar las luces. Entonces, a ver si entendieron. Mañana se van a despertar bien...”. La respuesta, otra vez, fue una mezcla entre “temprano” y “más o menos temprano”. Finalmente, María Laura se despidió entre bromas: “Dios mío...”.

PUBLICIDAD

No es la primera vez que las Trillizas sorprenden a sus seguidores mostrando la intimidad familiar y el vínculo con los nietos. En diciembre pasado, el clan vivió un episodio especialmente emotivo con la llegada de Otto, el nuevo nieto de María Eugenia, fruto de la relación de su hija Luli Laprida. En medio de la emoción y la expectativa, la flamante abuela decidió compartir en redes sociales el primer encuentro de Otto con el resto de la familia y darle la bienvenida oficial al tradicional “ritual de las abuelas”.

El momento fue compartido desde la cuenta de Instagram de las actrices, con una frase llena de sentimiento: “Llegó mi hombrecito español, se los presento… Hola Otto”. La imagen mostraba a María Eugenia radiante, con el bebé en brazos y un ambiente cálido que atravesó la pantalla. La recepción de Otto se convirtió rápidamente en un show de anécdotas y humor, cuando Coqui miró a su nieto y le aclaró: “Mirá, te voy a explicar una cosa: es el mismo cuento de todos los primos. Yo soy Coqui, pero van a venir dos iguales que no son Coqui. Ellas son Meme y Iaia, y te las voy a presentar”. Así, el pequeño fue conociendo a cada una de las tías, que se turnaron para saludarlo y sumar al ritual familiar.

Una de las trillizas de oro, María Eugenia, compartió su alegría ante la llegada de Otto, el pequeño de su hija Luli Laprida (Instagram)

Meme, por su parte, recordó el momento exacto en que conoció al nieto recién nacido: “¿Te acordás que me fui el seis y naciste el 12?”. El juego siguió con las presentaciones y la tradicional lista de primos, sumando nombres como Enero, Augusto, Belisario, Assia, León, Olimpia, Esmeralda, Nieves, Ker, Gonzalito, Peio, Paz y Blu. Las Trillizas aprovecharon para bromear sobre la llegada de un nuevo integrante. “Aprovechá que sos el más chiquito porque dentro de dos meses te sacan el trono que llega otro”, anticiparon, entre carcajadas, las artistas.

La familia Fernández Rousse confirma, una vez más, que el humor, el afecto y la complicidad siguen siendo el sello de cada generación, en una tradición que se renueva con cada nieto y con cada noche de juegos, risas y promesas de dormir “un poquito más tarde”.

Temas Relacionados

María Laura Fernández RousseLas Trillizas de OroNietosRutina para dormirRedes socialesVideo viral

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sol, bandera y fútbol: Pampita aterrizó en Miami y encendió la previa del partido de la Selección Argentina

En redes y en la calle, la conductora mostró su pasión por la participación del conjunto albiceleste en el Mundial 2026, lista para vivir una experiencia única en Estados Unidos

Sol, bandera y fútbol: Pampita aterrizó en Miami y encendió la previa del partido de la Selección Argentina

El esperado abrazo de Carolina Baldini y sus hijos Gianluca y Giuliano Simeone antes del debut de la Selección

El grupo familiar, con Eva Bargiela y el pequeño Faustino, arribó a Kansas, Estados Unidos, para acompañar al futbolista en su debut mundialista

El esperado abrazo de Carolina Baldini y sus hijos Gianluca y Giuliano Simeone antes del debut de la Selección

La dolorosa despedida de Flor Vigna al cantante Oliver Tree: “No paró de alentarme a que supere mis miedos”

Tras la muerte del músico en el choque de helicópteros donde también perdió la vida Gaspi, la bailarina recordó su vínculo con él y compartió los consejos y valores que marcaron su relación

La dolorosa despedida de Flor Vigna al cantante Oliver Tree: “No paró de alentarme a que supere mis miedos”

El emotivo reencuentro de Alexis Mac Allister con Ailén Cova y su hija Alaia en la previa del debut mundialista

Tras semanas de distancia, el mediocampista recibió la visita de su pareja y su beba en la concentración, en medio de versiones sobre supuestos conflictos

El emotivo reencuentro de Alexis Mac Allister con Ailén Cova y su hija Alaia en la previa del debut mundialista

El Turco García confirmó su separación de Mariela Prieto, actual participante de Gran Hermano: “Desde diciembre”

Después del surgimiento de rumores sobre el vínculo, el exfutbolista brindó detalles sobre su situación afectiva con su expareja y opinó sobre su rol en el reality

El Turco García confirmó su separación de Mariela Prieto, actual participante de Gran Hermano: “Desde diciembre”

DEPORTES

Arabia Saudita vs Uruguay, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Arabia Saudita vs Uruguay, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Con la posible presencia de Messi, Scaloni brindará una conferencia de prensa antes del debut de Argentina en el Mundial 2026

Una familia falsa y una investigación por tráfico de personas: la historia de Amad Diallo, héroe de Costa de Marfil ante Ecuador

Argentina pone en juego la corona

Los Knicks, campeones tras 53 años: quién es James Dolan, el polémico dueño que ahora levantó el trofeo

TELESHOW

Sol, bandera y fútbol: Pampita aterrizó en Miami y encendió la previa del partido de la Selección Argentina

Sol, bandera y fútbol: Pampita aterrizó en Miami y encendió la previa del partido de la Selección Argentina

El esperado abrazo de Carolina Baldini y sus hijos Gianluca y Giuliano Simeone antes del debut de la Selección

La dolorosa despedida de Flor Vigna al cantante Oliver Tree: “No paró de alentarme a que supere mis miedos”

El emotivo reencuentro de Alexis Mac Allister con Ailén Cova y su hija Alaia en la previa del debut mundialista

El Turco García confirmó su separación de Mariela Prieto, actual participante de Gran Hermano: “Desde diciembre”

INFOBAE AMÉRICA

Los registros del IGM reportan el ingreso de 27,554 guatemaltecos retornados en 2026

Los registros del IGM reportan el ingreso de 27,554 guatemaltecos retornados en 2026

“Altas temperaturas afectan a las personas más vulnerables”, advierte ambientalista salvadoreño

Uso de tarjetas de crédito en Panamá supera los $2,977 millones, solo en el sector bancario

Seis familias siguen en un albergue de San Salvador tras la tormenta tropical Cristina

Salud mental: la nueva prioridad en los beneficios laborales de América Latina