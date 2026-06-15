Un estudio advierte sobre riesgos ocultos en cervezas de cebada aptas para celíacos

El trabajo detectó fragmentos inmunorreactivos de proteínas de cebada en bebidas comercializadas como “sin gluten”: no siempre elevan el “gluten total” medido por los controles estándar, pero pueden conservar capacidad inmunogénica en personas celíacas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un reciente estudio advierte que cervezas de cebada declaradas “sin gluten” pueden incluir fragmentos de proteína capaces de activar la enfermedad celíaca. La investigación, publicada en junio de 2026, sugiere un riesgo potencial para quienes padecen esta condición, ya que estos productos podrían contener restos de proteína que afectan su salud.

Las cervezas de cebada etiquetadas como “sin gluten” pueden ser riesgosas para personas celíacas porque, aunque cumplen con los límites permitidos globalmente para el gluten, podrían contener fragmentos de proteína que escapan a los análisis estándar. Estos residuos, denominados péptidos, pueden desencadenar reacciones inmunológicas en individuos sensibles, incluso si la concentración total de gluten es baja..

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En el núcleo del estudio está la detección de fragmentos inmunorreactivos de proteínas de cebada en bebidas comercializadas como “sin gluten”. Estos péptidos no elevan necesariamente el nivel global de gluten por encima de los parámetros internacionales, pero conservan la capacidad de activar la enfermedad celíaca en personas predispuestas.

Los expertos analizaron distintas muestras de cerveza de cebada sometidas a procedimientos de reducción de gluten que la industria utiliza habitualmente. Aunque estos productos pasaron los controles convencionales —que miden partes por millón—, las técnicas actuales tienen dificultades para identificar fracciones pequeñas pero inmunorreactivas.

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Seguridad alimentaria y confianza en el etiquetado

Durante la producción, algunos fabricantes usan tratamientos enzimáticos para reducir el gluten: estos procesos rompen las cadenas proteicas y disminuyen su tamaño, pero no garantizan la eliminación de todos los péptidos capaces de desencadenar una respuesta inmunológica - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio genera interrogantes sobre la seguridad alimentaria y la fiabilidad del etiquetado de alimentos sin gluten, categorías esenciales en la vida de quienes padecen enfermedad celíaca. Si fragmentos inmunorreactivos evaden los análisis actuales, se podría estar subestimando el peligro real para esta población.

En la actualidad, las normas internacionales establecen que los productos “sin gluten” deben contener menos de 20 partes por millón de gluten. No obstante, el límite se define por criterios físico-químicos y no siempre considera la actividad biológica de los péptidos restantes que pueden tener efectos nocivos.

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Especialistas advierten sobre la importancia de introducir métodos de control más sensibles, capaces de detectar péptidos que desencadenen respuestas inmunológicas. Modificar los protocolos de prueba supondría revisar en profundidad las normas de comercialización y etiquetado, tanto para la cerveza de cebada como para otros alimentos procesados. Quienes viven con enfermedad celíaca subrayan la necesidad de contar con información precisa y confiable al seleccionar productos.

Respuestas de la industria y perspectivas para consumidores

Los investigadores señalaron vacíos en los métodos de control tradicionales, que suelen medir gluten en partes por millón y pueden tener dificultades para identificar fracciones pequeñas pero biológicamente activas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sector cervecero afirma cumplir con la regulación vigente y utiliza procedimientos de reducción de gluten aceptados globalmente. Sin embargo, el estudio invita tanto a fabricantes como a reguladores a adoptar criterios preventivos al certificar cervezas “sin gluten”.

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Organizaciones de pacientes expresan preocupación por el riesgo de exposición accidental al gluten cuando se consumen estos productos. Reclaman mayores controles en la producción y una comunicación transparente destinada a los consumidores.

Para quienes cuentan con diagnóstico de enfermedad celíaca, la noticia introduce incertidumbre sobre la real seguridad de la cerveza de cebada “sin gluten”. Algunos especialistas proponen impulsar alternativas elaboradas con materias primas que sean, naturalmente, libres de gluten —como el sorgo o el arroz— para minimizar el peligro de fragmentos indetectables.

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El sector alimentario enfrenta un reto de innovación y responsabilidad, con el objetivo de traducir los avances científicos en mayores garantías sanitarias para quienes requieren una exclusión total del gluten. Mantener la confianza en el etiquetado depende de la capacidad colectiva para subsanar las limitaciones actuales en la detección de compuestos inmunogénicos.

Los resultados del estudio subrayan la urgencia de perfeccionar los métodos de prueba y revisar los estándares internacionales, para proteger eficazmente la salud de quienes dependen del rigor informativo al elegir alimentos seguros.

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