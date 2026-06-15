Ciencia

No es solo bajar de peso: los múltiples beneficios del ejercicio para la salud, según un nuevo manual científico

Una publicación de la Asociación Americana del Corazón sostuvo que la actividad física produce múltiples mejoras en adultos con sobrepeso u obesidad, por lo que recomendó incorporarla como parte del abordaje

Guardar
Google icon
Mujer joven de talla grande corriendo en una cinta en el gimnasio, enfocada y energética, promoviendo un estilo de vida saludable. La fotografía capta su determinación y el esfuerzo físico, independientemente de su peso, enfatizando la importancia de la actividad física en el bienestar personal. (Imagen ilustrativa Infobae)
La declaración de la AHA sostuvo que la actividad física integra el tratamiento de la obesidad aunque menos del 15% logre una pérdida de peso clínicamente importante solo con ejercicio (Imagen ilustrativa Infobae)

Una declaración científica de la Asociación Americana del Corazón (AHA, por sus siglas en inglés) afirmó que practicar ejercicio mejora la presión arterial, la sensibilidad a la insulina, los niveles de colesterol y la aptitud cardiorrespiratoria en adultos con sobrepeso u obesidad.

Esa evidencia respalda que la actividad física sea un componente de las estrategias para perder peso en esos pacientes, de acuerdo con la AHA.

El documento, titulado “Papel de la actividad física en el tratamiento de la obesidad y la salud cardiometabólica” señala que menos del 15% de las personas logra una pérdida de peso clínicamente importante solo con ejercicio. También precisa que, para que la actividad física por sí sola produzca una reducción corporal de al menos 5%, suelen requerirse niveles altos de ejercicio aeróbico: entre 225 y 420 minutos por semana.

PUBLICIDAD

La declaración de la AHA plantea que la actividad física no debe verse solo como una herramienta para bajar de peso. Según el texto, sus beneficios cardiometabólicos la convierten en un recurso central para mejorar la salud general.

Mujer en pose de yoga de estiramiento en una esterilla azul. Viste top azul y leggings oscuros. Fondo de parque verde con árboles frondosos y un lago.
La Asociación Americana del Corazón afirmó que el ejercicio mejora la presión arterial, la sensibilidad a la insulina, el colesterol y la aptitud cardiorrespiratoria en adultos con sobrepeso u obesidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ese punto responde a la pregunta central del documento: el ejercicio sirve en el tratamiento de la obesidad aunque no siempre provoque una baja marcada de peso. De acuerdo con la declaración, su valor está en que protege la salud cardiovascular y metabólica y ayuda a sostener mejoras previas aun si parte del peso vuelve a ganarse.

PUBLICIDAD

La AHA recomienda al menos 150 minutos semanales de actividad aeróbica moderada o 75 minutos de actividad vigorosa, junto con fortalecimiento muscular dos días por semana. Según la declaración, solo uno de cada cuatro adultos y uno de cada cinco jóvenes cumple esas pautas.

El texto científico añade que conservar la pérdida de peso suele ser más difícil que alcanzarla. Para ese objetivo, indica que se necesitan entre 200 y 300 minutos por semana de actividad física de intensidad moderada, una exigencia superior al umbral de 150 minutos semanales que la AHA propone para proteger la salud cardiovascular.

La declaración subraya, de todos modos, que no alcanzar esos niveles no vuelve inútil el esfuerzo. Según el documento, mantener una rutina regular y permanecer tan activo como sea posible sigue siendo preferible a no hacer nada.

Un hombre mayor sentado en un banco y una mujer de pie, ambos ejercitándose con bandas de resistencia en un gimnasio; pesas, una esterilla de yoga y una ventana clara.
El texto científico indicó que mantener la pérdida de peso exige entre 200 y 300 minutos semanales de actividad física moderada, por encima del umbral básico para salud cardiovascular (Imagen Ilustrativa Infobae)

Damon L. Swift, coautor de la declaración y profesor en la University of Virginia en Charlottesville, explicó que perder peso solo mediante reducción calórica también implica pérdida de masa muscular. Según Swift, los estudios muestran que sumar ejercicio a la dieta ayuda a conservar una mayor cantidad de músculo.

Swift añadió que el entrenamiento de fuerza o resistencia y el consumo de la cantidad diaria recomendada de proteína también favorecen ese objetivo. Según su explicación, la masa muscular no solo aporta fuerza: también interviene en la movilidad, el metabolismo y el control de la glucosa en sangre.

El documento pide tratamiento personalizado y seguimiento médico

Swift afirmó que: “La actividad física no solo puede ayudar a mantener la pérdida de peso, sino que también puede proteger la salud cardiovascular, incluso si se vuelve a ganar un poco de peso, ayudando a conservar las mejoras anteriores en cuanto a presión arterial y sensibilidad a la insulina”.

El mismo coautor sostuvo: “Al igual que cualquier otro problema médico, el tratamiento de la obesidad se debería personalizar según las necesidades específicas de la persona, y generalmente requiere un enfoque integral de varios frentes que se logra mejor con la orientación de un profesional de atención médica”.

Ilustración del sistema cardiovascular humano con el corazón, arterias rojas y venas azules dentro de un torso translúcido.
Damon L. Swift explicó que sumar ejercicio a la dieta ayuda a conservar masa muscular, y que el entrenamiento de fuerza y la proteína favorecen la movilidad, el metabolismo y el control de la glucosa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Swift agregó que: “Igual que no trataríamos la presión arterial alta o la diabetes por cuenta propia, los mejores resultados en el tratamiento de la obesidad llegarán a partir de la colaboración con el médico y el equipo de cuidados de salud”.

Por eso, la declaración enfatiza el papel de médicos y otros profesionales sanitarios para fijar objetivos realistas, sostener la motivación y aplicar métodos basados en pruebas. Según el texto, esas estrategias pueden incluir medicamentos o cirugía, asesoramiento y herramientas digitales.

El documento añade que los planes de tratamiento deberían apoyarse en comunicación sólida entre médico y paciente, evaluaciones médicas integrales y seguimiento posterior. También destaca el modelo de las 5A para promover actividad física: evaluar la intención de la persona, asesorar sobre formas de incorporar ejercicio, acordar metas, ayudar con estrategias y organizar revisiones del progreso.

Stacey E. Rosen, directora ejecutiva del Katz Institute for Women’s Health y coautora de la declaración, advirtió que: “A pesar de los beneficios conocidos de la actividad física, muchas personas enfrentan desafíos para mantenerse activos, incluidas las limitaciones de tiempo y el acceso limitado a maneras seguras y convenientes de moverse durante las rutinas diarias. Resolver estas barreras puede ayudar a apoyar hábitos más saludables con el tiempo”.

Swift cerró con una definición del lugar que el ejercicio debe ocupar en estos tratamientos: “La actividad física se debería prescribir y priorizar por sus beneficios cardiovasculares y metabólicos en el tratamiento de la obesidad. El ejercicio lo puede ayudar a estar más saludable, incluso si no pierde peso”.

Temas Relacionados

Salud cardiovascularObesidadActividad físicaEjercicioÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Uno de cada 4 adultos mayores en el mundo sufre maltratos o abusos: cuáles son las señales que no deben ignorarse

En el Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, un estudio con datos de más de 776.000 personas en 35 países muestra que situaciones de insultos, negligencia o robo son mucho más habituales de lo que cualquiera imagina

Uno de cada 4 adultos mayores en el mundo sufre maltratos o abusos: cuáles son las señales que no deben ignorarse

El hábito que reduce las ganas de fumar en minutos y cómo sostenerlo, según la ciencia

Un análisis de 59 ensayos clínicos mostró que esta opción reduce el impulso y mejora las tasas de abstinencia. Los detalles del estudio

El hábito que reduce las ganas de fumar en minutos y cómo sostenerlo, según la ciencia

Un estudio advierte sobre riesgos ocultos en cervezas de cebada aptas para celíacos

Investigadores detectaron fragmentos de proteína que pueden desencadenar reacciones inmunológicas, incluso en productos que cumplen con los controles oficiales, y plantean la necesidad de mejorar los métodos de análisis y el etiquetado en la industria alimentaria

Un estudio advierte sobre riesgos ocultos en cervezas de cebada aptas para celíacos

El secreto evolutivo que permitió a la ballena azul alcanzar el mayor tamaño del planeta

Científicos explican cómo la abundancia de pequeños crustáceos en los océanos y una estrategia de alimentación eficiente impulsaron el crecimiento extremo de este coloso marino, imposible de replicar en tierra firme

El secreto evolutivo que permitió a la ballena azul alcanzar el mayor tamaño del planeta

Los cereales ultraprocesados podrían aumentar el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal, según un estudio

Investigadores revelan que incorporar alimentos básicos como pan fresco y arroz podría ofrecer una vía efectiva de prevención

Los cereales ultraprocesados podrían aumentar el riesgo de enfermedad inflamatoria intestinal, según un estudio

DEPORTES

Lionel Scaloni brinda una conferencia de prensa antes del debut de Argentina en el Mundial 2026

Lionel Scaloni brinda una conferencia de prensa antes del debut de Argentina en el Mundial 2026

Reestructuración en River Plate: interrumpirá los contratos de dos jugadores y ofertó por dos mediocampistas

Arabia Saudita vs Uruguay, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

El insólito gol que falló Ferrán Torres en el sorprendente empate de España ante Cabo Verde por el Mundial 2026: todas las llegadas

El lado argentino de Vozinha, la figura de Cabo Verde ante España: el campeón del mundo que le iba a dar su nombre

TELESHOW

Fito Páez y su emotiva despedida a Taty Almeida: “Te quise mucho y te llevo dentro de mi corazón”

Fito Páez y su emotiva despedida a Taty Almeida: “Te quise mucho y te llevo dentro de mi corazón”

Sol, bandera y fútbol: Pampita aterrizó en Miami y encendió la previa del partido de la Selección Argentina

La divertida “negociación” de María Laura, una de las Trillizas de Oro, con sus nietos a la hora de dormir

El esperado abrazo de Carolina Baldini y sus hijos Gianluca y Giuliano Simeone antes del debut de la Selección

La dolorosa despedida de Flor Vigna al cantante Oliver Tree: “No paró de alentarme a que supere mis miedos”

INFOBAE AMÉRICA

Así construyen dos escuelas por día desde el centro industrial de Santa Ana: los internos aprenden con módulos reales

Así construyen dos escuelas por día desde el centro industrial de Santa Ana: los internos aprenden con módulos reales

San Salvador refuerza videovigilancia con más de 300 cámaras para garantizar la limpieza y el orden público

El presidente Arévalo anuncia una respuesta climática con coordinación y base científica para Guatemala

Ministerio de Ambiente avala traslado de 29 reos peligrosos a Isla Coiba, en Panamá

El Salvador: Fiscalía General de la República iniciará la devolución de más de USD 1 millón a 212 afectados por CrediCash