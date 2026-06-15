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Netanyahu aseguró que la ofensiva contra el régimen de Irán evitó la “aniquilación nuclear” de Israel

En su primera reacción al acuerdo entre Washington y Teherán, el líder israelí reivindicó los resultados de la guerra, advirtió que las operaciones de seguridad continuarán en la región y anunció que volverá se presentará a la reelección

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Benjamin Netanyahu habló en Jerusalén tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán y aseguró que Israel impedirá que Teherán obtenga armas nucleares (REUTERS)
Benjamin Netanyahu habló en Jerusalén tras el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán y aseguró que Israel impedirá que Teherán obtenga armas nucleares (REUTERS)

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó este lunes que el acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra no alterará la determinación de Israel de impedir que la República Islámica obtenga armas nucleares, y aseguró que la campaña militar desarrollada en los últimos meses eliminó una amenaza que calificó como existencial para su país.

Con acuerdo o sin acuerdo, Irán no tendrá armas nucleares. Ni hoy ni mañana. Mientras yo sea primer ministro de Israel, eso no sucederá”, declaró Netanyahu durante una conferencia de prensa, en sus primeras declaraciones después de que Washington y Teherán anunciaran un entendimiento para terminar el conflicto iniciado a finales de febrero.

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El mandatario israelí centró gran parte de su intervención en defender la ofensiva militar lanzada junto a Estados Unidos contra objetivos iraníes. Según sostuvo, las operaciones permitieron debilitar significativamente las capacidades estratégicas de Teherán y alejar el riesgo de que desarrollara armamento nuclear.

La misión de mi vida es combatir el programa nuclear iraní”, afirmó Netanyahu. “Lo he defendido hasta el día de hoy y lo seguiré defendiendo en el futuro”.

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El primer ministro sostuvo que la amenaza representada por Irán era inmediata y aseguró que la campaña militar logró neutralizarla.

Lo más importante es que salvamos al Estado de Israel de la amenaza de una aniquilación nuclear”, dijo.

¿Y qué significaba eso? Significaba que millones de ciudadanos israelíes habrían estado en grave peligro de muerte masiva”, agregó.

Netanyahu defendió la ofensiva militar contra Irán durante una comparecencia ante la prensa realizada en Jerusalén (REUTERS)
Netanyahu defendió la ofensiva militar contra Irán durante una comparecencia ante la prensa realizada en Jerusalén (REUTERS)

Según Netanyahu, la guerra permitió alejar durante años la posibilidad de que Israel enfrentara un escenario de destrucción vinculado al desarrollo nuclear iraní.

Netanyahu presentó la guerra como una operación sin precedentes en la historia de Israel y enumeró una serie de acciones que, según afirmó, fueron ejecutadas durante la campaña.

“Llevamos a cabo la mayor operación ofensiva de la historia de Israel”, señaló. “Eliminamos a los científicos nucleares, eliminamos a los líderes del régimen terrorista, destruimos instalaciones nucleares, destruimos misiles y la mayoría de las fábricas que producían misiles”.

También aseguró que fueron alcanzadas infraestructuras militares estratégicas y altos mandos iraníes.

Destruimos su armada y su fuerza aérea”, afirmó. “Causamos pérdidas enormes. Las estimamos en cientos de miles de millones de dólares. Algunos incluso las calculan en cerca de un billón de dólares”.

Las declaraciones se producen mientras Estados Unidos e Irán preparan la formalización del acuerdo que prevé un período de negociación de 60 días para abordar asuntos pendientes, incluido el futuro del programa nuclear iraní.

El jefe de gobierno israelí sostuvo que el acuerdo no pone fin a los desafíos de seguridad que enfrenta su país y advirtió que la confrontación con Irán y sus aliados regionales continuará.

La lucha aún no ha terminado”, afirmó.

Donald Trump y Benjamin Netanyahu durante un encuentro en Mar-a-Lago, en Florida (REUTERS/Archivo)
Donald Trump y Benjamin Netanyahu durante un encuentro en Mar-a-Lago, en Florida (REUTERS/Archivo)

Seguiremos en guardia, seguiremos siendo fuertes y decididos, para defendernos tanto como sea necesario”, añadió.

Israel mantendrá tropas en Gaza, Líbano y Siria

Netanyahu también rechazó la posibilidad de una retirada inmediata de las posiciones militares establecidas durante la guerra.

“Hemos creado zonas de seguridad profundas alrededor de Israel”, señaló.

El primer ministro indicó que las fuerzas israelíes permanecerán desplegadas en esos sectores mientras las autoridades consideren que existen riesgos para la seguridad nacional.

Permaneceremos en las zonas de seguridad durante el tiempo que sea necesario para proteger nuestro país”, afirmó.

Además, prometió mantener la capacidad de acción independiente de Israel frente a cualquier amenaza regional y anunció nuevas inversiones para reforzar las capacidades militares del país.

“Seguiremos frustrando amenazas en la región” y “garantizaremos nuestra independencia en materia de seguridad”, sostuvo.

Netanyahu confirmó que buscará otro mandato

La conferencia también incluyó una referencia a la situación política interna de Israel.

En medio de cuestionamientos por la conducción de la guerra y por las consecuencias del conflicto, Netanyahu confirmó que se presentará a las próximas elecciones.

Netanyahu también rechazó la posibilidad de una retirada inmediata de las posiciones militares establecidas durante la guerra
Netanyahu también rechazó la posibilidad de una retirada inmediata de las posiciones militares establecidas durante la guerra

“Voy a presentarme a las elecciones y pretendo ganar”, declaró.

La afirmación se produjo mientras el gobierno enfrenta críticas de distintos sectores políticos por el desenlace de la guerra y por el acuerdo alcanzado entre Washington y Teherán.

Pese a esos cuestionamientos, Netanyahu utilizó su primera comparecencia tras el anuncio del pacto para reivindicar la ofensiva militar, insistir en que Irán sigue siendo la principal amenaza estratégica para Israel y reiterar que ningún acuerdo alterará su objetivo de impedir que la República Islámica desarrolle armas nucleares.

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