Polémica en Brasil: la razón por la que Ancelotti no puso ni un minuto a Endrick contra Marruecos en el Mundial

Endrick observó desde el banco el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos, sin recibir minutos en el debut de la selección en el Mundial 2026 (Reuters)

La imagen de Endrick con la cabeza gacha al ver que Carlo Ancelotti completaba sus sustituciones sin llamarlo recorrió el mundo en cuestión de minutos. El delantero de 19 años ni siquiera calentó con expectativas reales durante el empate 1-1 entre Brasil y Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva Jersey. Detrás de esa decisión hay una explicación que va más allá de los goles fallados o la falta de forma y las respuestas apuntan al terreno táctico.

La pregunta que circuló entre aficionados, periodistas y comentaristas brasileños fue la misma: ¿por qué Ancelotti es tan reacio a darle minutos a Endrick? El técnico italiano alineó a Igor Thiago como titular en la delantera y, al momento de hacer cambios, recurrió a Matheus Cunha.

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El joven atacante, que brilló durante su cesión en el Olympique de Lyon antes de regresar al Real Madrid, se mantuvo junto a los suplentes durante todo el segundo tiempo sin recibir la señal que esperaba.

Cuando Ancelotti agotó las tres sustituciones, Endrick regresó en silencio al banco. Consultado en la conferencia de prensa posterior al partido, el entrenador cerró el tema con una sola frase: “No voy a comentar sobre jugadores individuales. Estoy aquí para hablar del equipo”.

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Carlo Ancelotti exige a su delantero más avanzado una presión alta sobre la salida del balón rival, una función que Endrick no ejecuta con la regularidad que el técnico italiano espera (Reuters)

Según reveló el medio deportivo de Brasil UOL Esporte, la raíz del problema no está en la calidad del delantero —a quien Ancelotti reconoce como un jugador joven con gran potencial— sino en su comportamiento táctico sin el balón.

El técnico exige que el delantero más avanzado ejerza una presión alta sobre la salida del balón rival, una función que Endrick es capaz de cumplir, pero que no ejecuta con la regularidad que el italiano espera. La característica propia del atacante es retroceder con frecuencia para buscar el balón en posiciones más retrasadas, lo que lo deja fuera de lugar para ejercer esa presión defensiva.

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El cuerpo técnico lleva tiempo trabajando con él para que no abandone su posición en la delantera, aunque el proceso no avanza al ritmo previsto.

El asunto tiene una capa adicional. Quienes siguieron el día a día de Endrick en la selección brasileña describieron un perfil marcado por la improvisación y por la toma de decisiones propias, algo que le atribuyen a su juventud. Cuando recibe correcciones en los entrenamientos, no siempre las asimila ni las aplica de inmediato.

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Brasil sumó un punto en Nueva Jersey y enfrentará a Haití el viernes 19 de junio en Filadelfia, con la situación del delantero de 19 años aún sin definirse (Reuters)

El portal brasileño ilustró esta dinámica con un ejemplo concreto: Ancelotti le indica que controle el balón en lugar de rematar de primera; el jugador acepta la indicación, pero en la siguiente jugada similar repite el mismo gesto que se le corrigió y lanza de primera. Ese patrón, reiterado en las prácticas, es el que frena su acceso al campo en los partidos.

Las voces del entorno del delantero tienen una lectura distinta. Personas vinculadas a su cuerpo técnico personal argumentan que el impacto de Endrick cada vez que entra al campo demuestra que la parte táctica y el trabajo sin el balón no representan un obstáculo real en su juego. Y no es un argumento sin sustento: el atacante tuvo participaciones con incidencia directa en los amistosos previos al Mundial contra Croacia en marzo, Panamá en mayo y Egipto en junio.

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El cuerpo técnico de la selección, por su parte, no lee la situación como un conflicto. Para Ancelotti y sus asistentes, lo que se observa en Endrick son pasos naturales dentro de la evolución de un futbolista muy joven con un talento fuera de lo común.

La postura no es de alarma, sino de trabajo y espera. Aun así, el técnico italiano dejó en claro que aguarda una evolución en la conciencia táctica del delantero antes de darle un rol más activo en el torneo.

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Personas vinculadas al entorno de Endrick sostienen que su impacto cada vez que entra al campo demuestra que las dificultades tácticas no afectan su rendimiento real en los partidos (Reuters)

El debut de Brasil ante Marruecos ofreció el contexto perfecto para que esa discusión tomara fuerza. La Verdeamarela no arrancó bien: perdió balones con facilidad, cedió duelos y mostró debilidades en el retroceso defensivo. Ismael Saibari aprovechó los espacios cedidos por Gabriel Magalhães para adelantar a los africanos antes del descanso. Vinicius Júnior rescató el empate con un remate potente desde la izquierda que fusiló al portero Bono a los 31 minutos.

Ancelotti reconoció las carencias, aunque con matices. Al término del partido afirmó estar satisfecho con el punto obtenido: “Esperábamos un mejor comienzo, pero Marruecos es un buen rival”. Minutos después, en sala de prensa, ajustó el tono: “No estoy satisfecho con el resultado. Debemos trabajar para mejorar”, según consignó AS.

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Vinicius fue más directo en su lectura: “La competición, el debut, siempre es muy difícil, pero tenemos que mejorar, seguir evolucionando, porque la competición apenas comienza”, declaró a pie de campo.

El punto obtenido en Nueva Jersey dejó a Brasil en la segunda posición del Grupo C, por detrás de Escocia, que venció 1-0 a Haití en la misma jornada. El próximo partido de la Verdeamarela será el viernes 19 de junio ante Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia.

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