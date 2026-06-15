Guatemala

El presidente Arévalo anuncia una respuesta climática con coordinación y base científica para Guatemala

Desde la sede del Insivumeh, el mandatario sostuvo que la preparación puede mejorar pese a la ubicación del país, con medición de riesgos y articulación entre entidades para proteger a las familias ante eventos extremos

Guardar
Google icon
Hombre canoso con traje oscuro y corbata azul claro habla en un podio transparente, con una bandera de Guatemala a la izquierda y un edificio ocre al fondo
Bernardo Arévalo afirmó que Guatemala enfrenta emergencias climáticas inevitables por su posición geográfica y que el país puede mitigarlas con ciencia, información y coordinación institucional. (Diario de Centroamerica)

El presidente Bernardo Arévalo afirmó desde la sede del INSIVUMEH que Guatemala enfrenta las emergencias climáticas con más coordinación institucional y base científica, en un momento en que el país entra en una transición hacia el fenómeno del Niño que, si se consolida, podría tener su mayor impacto al inicio del próximo año durante el arranque de la temporada de lluvias.

Ese escenario se superpone con daños ya registrados por la temporada lluviosa. La secretaria ejecutiva de CONRED, Claudinne Ogaldes durante la conferencia, informó que hasta la fecha se atendieron 437 emergencias relacionadas con la lluvia, que más de 6.800 personas resultaron afectadas y que siete personas murieron durante la temporada.

PUBLICIDAD

Arévalo sostuvo en la conferencia que las lluvias intensas, las tormentas y los períodos de sequía no pueden evitarse por la posición geográfica de Guatemala, pero sí puede cambiar la forma de prepararse, medir riesgos, coordinar a las instituciones y responder para proteger a las familias. También dijo que las emergencias muestran las consecuencias de años de abandono, negligencia y corrupción en infraestructura como carreteras, caminos rurales y puentes.

Según Arévalo, el trabajo conjunto involucra al INSIVUMEH, la CONRED, ministerios, gobernaciones departamentales y autoridades municipales. El mandatario agregó que, con recursos limitados, el gobierno busca mejorar el uso del presupuesto para mitigar impactos y atender tanto necesidades urgentes.

PUBLICIDAD

Guatemala usa el índice ONI de la NOAA para monitorear la transición hacia el Niño

El director del INSIVUMEH Edwin Rojas explicó en la conferencia que Guatemala mide el fenómeno del Niño con el índice ONI, que registra la variación de la temperatura en la región 3.4 del océano Pacífico respecto de un promedio de 30 años. Rojas precisó que la información utilizada por el país proviene de la NOAA, el centro de predicción climática de Estados Unidos, y que ese criterio también es usado por otros países de la región.

Un hombre en un podio transparente, con camisa blanca y chaleco oscuro con el logo de INSIVUMEH, habla. A su izquierda, se ve la bandera de Guatemala. Fondo exterior verde
Edwin Rojas, director del INSIVUMEH en conferencia de prensa brinda detalles del fenómeno del Niño en Guatemala (Diario de Centroamerica)

Rojas detalló que, académicamente, solo existen tres categorías para ese comportamiento oceánico: Niño, Niña y fase neutral. Añadió que en Guatemala se monitorea el Niño cuando las condiciones están por encima de 0,5 °C en la superficie del Pacífico y que el promedio debe mantenerse en trimestres móviles durante un período que describió como de siete meses.

De acuerdo con la explicación de Rojas, a inicios de junio se registró la primera confirmación de un incremento superior a 0,5 °C en esa región del Pacífico. Señaló que esa es la primera de cinco observaciones necesarias para tener evidencia de la conformación del fenómeno, por lo que el país está ahora en una etapa de transición y no en una consolidación.

El director del INSIVUMEH advirtió que, según los datos históricos presentados durante la conferencia, las complicaciones más importantes no suelen ocurrir durante los cinco trimestres móviles de observación, sino en el año siguiente. Dijo que, si el fenómeno se consolida, la etapa que el país deberá atender con mayor atención será el inicio del próximo año, cuando comience la temporada de lluvias.

Las lluvias de la depresión tropical Cristina dejaron daños en varios departamentos

Ogaldes recordó en la conferencia que la semana pasada el país enfrentó una situación compleja por las lluvias asociadas a la depresión tropical Cristina. Precisó que en departamentos como San Marcos, Escuintla y Petén se registraron acumulados superiores a 200 milímetros.

Según la funcionaria, los departamentos con más afectación hasta ahora son Alta Verapaz, Guatemala y Quiché. Añadió que 2.262 personas fueron evacuadas de forma oportuna y que la mayoría se resguardó con familiares y amigos.

Mujer de cabello gris y gafas, con camisa azul y logo de CONRED, habla en un podio. Detrás, parcialmente visible, la bandera de Guatemala
Claudine Ogaldes, Secretaria Ejecutiva de CONRED habla en un evento público, luciendo el emblema de la institución, con la bandera de Guatemala al fondo. (Diario de Centroamerica)

La CONRED informó además que se habilitaron dos albergues: uno en Cuilapa, Santa Rosa, y otro en Cabó, Alta Verapaz. Entre ambos atendieron a 101 personas.

El Ministerio de Agricultura prevé menos humedad desde julio y activó medidas anticipatorias

Durante la conferencia, la ministra de Agricultura, Ganadería y Alimentación María Fernanda Rivera, explicó que para junio no se esperan problemas de humedad del suelo porque no se observan áreas por debajo del 25% en ese indicador, una variable que definió como central para la agricultura. Añadió que la perspectiva cambia a partir de julio y agosto, cuando aparecen áreas con lluvias por debajo de lo normal.

La funcionaria indicó que el análisis debe hacerse por región y que para eso operan mesas técnicas agroclimáticas en cada departamento. También dijo que 2026 se comporta como un año análogo a 2018, 2021, 2023 y 2024.

Una mujer, una oficial, habla en un podio transparente con un micrófono, junto a un hombre con traje y corbata, con la bandera de Guatemala detrás
Ministra de Agricultura, María Fernanda Rivera en LaRondaGt junto al presidente Bernardo Arévalo, habla sobre los planes de emergencia (Diario de Centroamerica)

La misma exposición señaló que están activos los protocolos uno, dos, cuatro y cinco, además de acciones complementarias. Esas medidas abarcan comunicación, gestión de alimentos y tareas orientadas a la adaptación futura.

La funcionaria presentó además el programa Suelos y Agua para el Futuro, iniciado este año para conservar suelos y mejorar su capacidad de retener agua de lluvia.

Temas Relacionados

GuatemalaGobierno de GuatemalaBernardo ArévaloInsivumeh GuatemalaMinisterio de Agricultura de GuatemalaSe Conred Guatemala

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los registros del IGM reportan el ingreso de 27,554 guatemaltecos retornados en 2026

El conteo oficial indica que las llegadas desde Estados Unidos y México entre el 1 de enero y el 7 de junio fueron atendidas con vuelos y buses, bajo el Plan Retorno al Hogar

Los registros del IGM reportan el ingreso de 27,554 guatemaltecos retornados en 2026

“Altas temperaturas afectan a las personas más vulnerables”, advierte ambientalista salvadoreño

El presidente de CESTA, Ricardo Navarro, alertó en una entrevista televisiva que el cambio en los patrones climáticos pone en riesgo la agricultura familiar y puede derivar en escasez de maíz, frijol y arroz

“Altas temperaturas afectan a las personas más vulnerables”, advierte ambientalista salvadoreño

Uso de tarjetas de crédito en Panamá supera los $2,977 millones, solo en el sector bancario

La tasa de morosidad a abril de este año se situó en 8.5%, superior a los niveles de otros productos financieros, como los préstamos hipotecarios o de automóvil

Uso de tarjetas de crédito en Panamá supera los $2,977 millones, solo en el sector bancario

Seis familias siguen en un albergue de San Salvador tras la tormenta tropical Cristina

Protección Civil informó que 15 personas permanecen resguardadas porque las autoridades municipales aún consideran inseguro su retorno, luego de una emergencia que activó 11 centros y atendió a 229 evacuados en todo el país

Seis familias siguen en un albergue de San Salvador tras la tormenta tropical Cristina

Salud mental: la nueva prioridad en los beneficios laborales de América Latina

El 62% de las empresas de la región planea reforzar sus programas de apoyo psicológico y bienestar ante el impacto del estrés, la ansiedad y el agotamiento en la productividad y la retención de talento

Salud mental: la nueva prioridad en los beneficios laborales de América Latina

TECNO

Embargarán billeteras digitales como Nequi y Daviplata si tienes deudas: qué pasará en Colombia

Embargarán billeteras digitales como Nequi y Daviplata si tienes deudas: qué pasará en Colombia

Uruguay vs. Arabia Saudita: quien ganará el partido del Mundial 2026, según la IA

La IA genera despidos en el mundo: el sector tecnológico perdió 40 mil trabajos en el último mes

¿El error más grande de Bill Gates? Así fue como Microsoft dejó ir a Android

Así será la transmisión de 9 horas de La Guerreras K-pop de Netflix para celebrar su aniversario

ENTRETENIMIENTO

El guionista de “Taxi Driver” contó cómo nació el clásico del cine negro: “Estaba desilusionado con todo”

El guionista de “Taxi Driver” contó cómo nació el clásico del cine negro: “Estaba desilusionado con todo”

Tom Felton, estrella de ‘Harry Potter’, terminó su relación de seis años y reapareció en una app de citas

Rainn Wilson dice que ‘The Office’ no podría hacerse hoy: “Sería difícil ser tan políticamente incorrecto”

Hannah Grace celebra las 5 millones de copias vendidas y anuncia que Icebreaker se convierte en serie

Amanda Seyfried estuvo vinculada a una biopic de Joni Mitchell que nunca se filmó: “Me sentí una músico de verdad”

MUNDO

En su llegada a Francia, Donald Trump puso a Ucrania en el centro de su agenda de cara a la bumbre del G7

En su llegada a Francia, Donald Trump puso a Ucrania en el centro de su agenda de cara a la bumbre del G7

La Unión Europea abrió el primer bloque de negociación de adhesión con Ucrania y Moldavia

El parlamento húngaro aprueba una reforma que limita a ocho años el mandato del primer ministro

El FMI aseguró que la economía mundial resiste a la guerra entre Estados Unidos e Irán

Las fotos del ataque ruso que incendió la Catedral de la Dormición, el monumento más sagrado de Kiev