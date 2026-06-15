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La dolorosa despedida de Flor Vigna al cantante Oliver Tree: “No paró de alentarme a que supere mis miedos”

Tras la muerte del músico en el choque de helicópteros donde también perdió la vida Gaspi, la bailarina recordó su vínculo con él y compartió los consejos y valores que marcaron su relación

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Flor Vigna y Oliver Tree muestran gestos de sorpresa y expresiones de risa durante el encuentro

La noticia sobre la muerte de Oliver Tree conmocionó a seguidores y colegas en toda la región, pero el impacto más profundo se reflejó en el recuerdo público que compartió Flor Vigna. La cantante y bailarina manifestó su dolor y gratitud hacia el artista estadounidense, recordando los momentos vividos juntos y el efecto de sus palabras en su vida personal y profesional.

En su cuenta de Instagram, publicó un mensaje donde reflexionó sobre la fragilidad de la existencia y la importancia de aprovechar cada instante. “Cada vez más señales me invitan a aprender que estamos un ratito acá… Lo conocí a Oliver en México y desde ahí con mucha humildad no paró de alentarme a que supere mis miedos, siempre me habló de que la libertad es más importante que la aprobación y lo importante que es jugártela sin importar el qué dirán".

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Flor Vigna, de cabello rojo y atuendo rojo, sonríe junto a Oliver Tree, de cabello oscuro, camiseta blanca y pantalones de camuflaje, haciendo el signo de paz
Flor Vigna y Oliver Tree posan sonrientes con un gesto de paz del cantante, marcando un momento emotivo tras su encuentro.

Acto seguido, continuó: “Daba la sensación de que era un ángel loco en la tierra, no paraba de bajar data linda, de esas que hacen que te animes a creer más en vos mismo. Todos sus consejos me hacían ver lo conectada que estaba su alma con algo más grande que nosotros, un tipo con una conciencia diferente, pura, mágica… Qué triste todo, me gusta pensar que todo pasa por algo y que atrás de esto hay un gran mensaje, tan simple y bello como animarse a vivir la vida a pleno, pues un día estamos y al otro no”.

Este sentimiento se profundizó con una reflexión que compartió a modo de despedida: “La vida es un ratito no más… Vivítela a pleno, sin importar el qué dirán. Cree en vos y cuida mucho a los tuyos, hoy estamos, mañana no…”. Con estas palabras, Flor resumió la enseñanza que le dejó Oliver Tree y el mensaje que eligió transmitir a sus seguidores, en sintonía con la filosofía de vida que el cantante practicaba y sugería a quienes lo rodeaban.

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Captura de pantalla de un chat de smartphone mostrando un mensaje inspirador de texto en inglés de la cuenta verificada de Oliver Tree
Una captura de pantalla muestra un mensaje inspirador del cantante Oliver Tree, en el contexto de la sentida despedida que le dedicó Flor Vigna.

La tragedia ocurrió durante una gira sudamericana que llevó a Oliver Tree a presentarse en distintas ciudades de la región. El accidente se produjo tras el choque de dos helicópteros, dejando como saldo seis víctimas fatales. Cinco de ellas viajaban en una de las aeronaves, mientras que en el otro helicóptero solo iba el piloto.

Entre los fallecidos se encontraban, además de Oliver Tree, el youtuber Gaspar Prim (conocido como Gaspi), el director de cine Lucas Vignale, Lucas Brito Chaves y los pilotos Alexandre Souza y Charles Marsillac. La noticia causó conmoción tanto en el ámbito artístico como en el público, ya que varios de los involucrados eran figuras reconocidas.

Pantalla oscura con texto en español en blanco y recuadros negros: 'La vida es un ratito no más... Vivítela a pleno... Cree en vos y cuida mucho a los tuyos'
Flor Vigna compartió un profundo mensaje en Instagram, recordando la brevedad de la vida y la importancia de disfrutarla y cuidar a los seres queridos, tras la despedida de Oliver Tree.

Más allá de su música y su imagen extravagante, Oliver Tree se distinguía por su capacidad para inspirar a quienes lo rodeaban. Una muestra de su filosofía puede encontrarse en un mensaje privado que envió, donde expresó: “Sentir miedo es bueno, significa que estás saliendo de tu zona de confort y de ahí surgen las mejores cosas de la vida. Sé valiente, ten paciencia, encuentra tu sueño y visualízalo cada día, trabaja tan duro como puedas para hacerlo realidad y recuerda que todo lo que te propongas es posible. ¡Mira lo que lograste con tu lucha! Literalmente puedes lograr cualquier cosa que te propongas”.

Este tipo de mensajes eran frecuentes en la interacción de Oliver Tree con amigos y colegas. Flor Vigna interpretó estos consejos como el reflejo de una persona conectada con una dimensión espiritual distinta, cuyo objetivo era alentar a otros a perseguir sus sueños y superar los miedos personales. La percepción de Oliver como un “ángel loco en la tierra” se reiteró en los comentarios posteriores a la tragedia, consolidando la imagen de alguien que marcó una diferencia en su entorno inmediato.

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