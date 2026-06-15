El insólito gol que falló Ferrán Torres en el sorprendente empate de España ante Cabo Verde por el Mundial 2026: todas las llegadas

Mundial 2026 - España 0 - Cabo Verde 0

España no comenzó el Mundial 2026 de la manera que esperaba y empató 1-1 contra Cabo Verde, que completó un debut histórico en la competición. La Roja no mostró el funcionamiento fluido que la caracterizó en los últimos años y le permitió arribar a la Copa del Mundo como una de las favoritas. La selección africana debutante, por su parte, aguantó todo el partido de las arremetidas del equipo europeo y protagonizó la primera gran sorpresa del certamen.

Con Luis de la Fuente en el banco de suplentes en Atlanta, Estados Unidos, la selección española monopolizó la tenencia de la pelota y buscó profundidad por las bandas, con Marcos Llorente por la derecha y Marc Cucurella por la izquierda. Sin embargo, se encontró con un robusto bloque defensivo de Cabo Verde, que sostuvo el orden atrás y pobló la zona central con sus defensores en lo que fue el primer empate sin goles en el torneo.

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La primera situación de peligro de España llegó a los 34 minutos de partido tras un remate desde la frontal del área por parte de Pedri. Vózinha, arquero de 40 años, se destacó con la primera de sus notables intervenciones para mantener el arco en cero. Un puñado de jugadas después, llegó una chance clarísima que fue malograda por Ferrán Torres. Marc Cucurella bajó de cabeza un centro de Rodri para el arribo del delantero del Barcelona, quien le pegó al travesaño pese a disparar desde el área chica.

Pese a la diferencia de jerarquías y el monólogo de España con la posesión de la pelota, la defensa de Cabo Verde se mostró impenetrable. Lamine Yamal, que arribó con una lesión y se esperaba que sume minutos recién en el segundo partido, ingresó al terreno de juego en el minuto 71 para salvar a La Roja de un desarrollo decepcionante.

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Más allá de que el extremo de 18 años volcó la cancha y, con un par de gambetas, generó más peligro que sus compañeros, las oportunidades del combinado de Luis de la Fuente fueron escasas. El guardameta Vózinha se destacó con varias intervenciones —cabezazos de Marc Cucurella y Aymeric Laporte—, aunque ninguna de gran peligro. Mikel Oyarzabal estuvo al borde de darle los tres puntos a los europeos, pero su disparo se desvió en el defensor Roberto Lopes y se fue por encima del travesaño.

Las estadísticas fueron elocuentes con el desarrollo del partido. España se impuso con un 74% en la posesión del balón, contra el 26% de Cabo Verde. Además, La Roja realizó 801 pases contra los 279 de sus rivales. A todo esto se sumaron 27 remates al arco de los europeos, aunque solo siete fueron sobre los tres palos. Del otro lado, únicamente hubo seis intentos.

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De esta manera, Cabo Verde consumó un histórico debut en el que protagonizó la primera gran sorpresa del Mundial 2026. España, que llegó como una de las favoritas, no logró romper el cero y, a pesar del asedio, tampoco generó importantes situaciones de peligro.

“Hay que seguir con la misma idea, mejorando en la faceta finalizadora. Hay que tener más finura. Son estos partidos en los que generas mucho, pero te falta la frescura que hay que tener en este tipo de partidos”, analizó el entrenador Luis de la Fuente con la transmisión oficial segundos después de que finalizara el encuentro.

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En esta misma línea, remarcó: “Son un equipo que son muy organizados. Desde el primer momento que se metieron en bloque bajo y eran 10 defensores frente al área, es muy difícil generar espacios. Aun así, los hemos generado, pero nos faltó circulación para desestabilizar al rival y generar los espacios. Pero cuando no quiere entrar, no quiere entrar. Ha habido ocasiones y ganas de solucionar el partido. Hay que seguir, es muy difícil”.

Con el inesperado empate, la primera jornada del grupo H se completará con el partido entre Uruguay y Arabia Saudita en Miami. España chocará contra el combinado de Medio Oriente el próximo domingo 21 de junio a las 13:00 (hora argentina), mientras que Cabo Verde hará lo propio con la Celeste a las 19:00. La zona se definirá el viernes 26 a las 21:00 (hora argentina).

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