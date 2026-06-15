Reestructuración en River Plate: interrumpirá los contratos de dos jugadores y ofertó por dos mediocampistas

Kendry Paez no pudo asentarse en River y se irá del club

River Plate decidió prescindir de Kendry Páez y Matías Viña, dos de sus incorporaciones del último mercado de pases, y los convirtió en los primeros nombres confirmados de una lista de alrededor de 15 futbolistas que dejarán el club en los próximos días. Ambos jugadores se encuentran actualmente disputando el Mundial 2026 con sus selecciones —Ecuador y Uruguay, respectivamente— mientras el Millonario avanza en la reestructuración del plantel de cara al segundo semestre.

La decisión, tomada de común acuerdo entre el entrenador Eduardo Coudet y la dirigencia, responde a tres factores: el escaso impacto futbolístico de ambos jugadores, una decisión táctica del cuerpo técnico y los salarios elevados que perciben en relación al rol que ocupan. Stéfano Di Carlo, directivo del club, había anticipado en una entrevista reciente que la institución se desharía de aproximadamente 15 futbolistas en este mercado.

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Páez llegó a River en febrero de 2026 mediante un préstamo del Chelsea de la Premier League por una temporada y media, con la intención de conseguir el rodaje que no había obtenido en Europa. El acuerdo original lo vinculaba al club hasta el 30 de junio de 2027, pero el Millonario optó por rescindir el convenio anticipadamente. En sus 14 partidos con la camiseta roja y blanca, el mediocampista ecuatoriano convirtió un gol —ante Aldosivi— y repartió una asistencia, números muy por debajo de las expectativas que había generado su llegada. Regresará a Londres para reintegrarse al plantel del Chelsea.

Matías Viña dejará River (X:@RiverPlate)

El caso de Viña tiene una particularidad contractual diferente. Su cesión desde el Flamengo brasileño incluía una obligación de compra por 5 millones de dólares a ejercerse en diciembre de 2026, según el acuerdo firmado con el club carioca en diciembre de 2025. River resolvió no activar esa cláusula y dar por terminada la relación antes de lo previsto. El lateral uruguayo disputó 14 encuentros, acumuló seis tarjetas amarillas y una expulsión, y protagonizó un episodio inusual: debió atajar durante los minutos finales del partido ante Carabobo por la Copa Sudamericana, tras la expulsión del arquero Santiago Beltrán.

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En paralelo al proceso de salidas, River también trabaja en el mercado de incorporaciones. Según informó el periodista Maxi Grillo de TNT Sports, el club presentó una oferta formal de aproximadamente 4 millones de dólares por el 100% del pase de Federico Fattori.

Además, en una movida simultánea que refleja la metodología habitual del Millonario de negociar varios refuerzos al mismo tiempo, el elenco de Núñez también ofertó 5 millones de euros por el 50% de Nelson Deossa, mediocampista colombiano del Real Betis. El club español exige cerca de 9 millones de euros por la totalidad de la ficha del jugador colombiano.

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Entre los otros futbolistas que también abandonarán la institución figuran Paulo Díaz, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Lautaro Rivero, Maximiliano Salas, Matías Galarza Fonda, Fabricio Bustos e Ian Subiabre, entre otros. Ya con las incorporaciones de Nicolás Otamendi —que se sumará al finalizar el Mundial— y Mauro Arambarri confirmadas, la dirigencia también acelera gestiones por Ángel Correa, Giovanni Simeone y Thiago Almada.