Teleshow

El esperado abrazo de Carolina Baldini y sus hijos Gianluca y Giuliano Simeone antes del debut de la Selección

El grupo familiar, con Eva Bargiela y el pequeño Faustino, arribó a Kansas, Estados Unidos, para acompañar al futbolista en su debut mundialista

Guardar
Google icon
Eva Bargiela, detrás de cámara, capturó la reacción de su hijo al llegar a Estados Unidos para ver a la Selección Argentina (Instagram)

La pasión por la camiseta argentina no solo se vive dentro de la cancha, y la familia Simeone lo sabe mejor que nadie. En las horas previas a un nuevo desafío de la Selección Argentina en el Mundial 2026, un grupo muy especial inició su propia travesía: Carolina Baldini, Eva Bargiela y Gianluca Simeone, junto a su hijo Faustino, pusieron rumbo a Kansas con un objetivo claro, el de estar presentes y acompañar de cerca a Giuliano Simeone en su primera Copa del Mundo con la albiceleste. La previa mundialista adquiere así un color diferente, marcado por la emoción familiar, el entusiasmo de los más chicos y el ritual de alentar unidos desde el primer minuto.

A lo largo del viaje, tanto Carolina como Eva compartieron detalles y postales en sus redes sociales, donde plasmaron la ansiedad y la alegría de este momento único. Las imágenes capturadas a bordo del avión dejaron apreciar a las dos sonrientes, junto a Gianluca y al pequeño Faustino, quien rápidamente se convirtió en el centro de todas las miradas. La cabina iluminada, los gestos relajados y la complicidad entre los integrantes de la familia reflejan el clima distendido y el entusiasmo por lo que está por venir.

PUBLICIDAD

Sin embargo, fue Faustino quien terminó robándose todo el protagonismo de la previa. El hijo de Eva y Gianluca acaparó la atención con una serie de fotos que enternecieron a los seguidores. En las imágenes puede vérselo sonriente, con un body decorado con tonos claros o luciendo los colores de la bandera argentina, sumando un guiño especial para el debut de la Selección. En una de las postales, Carolina sostiene a Faustino mientras ambos observan el paisaje a través de la ventanilla del avión, compartiendo un instante de curiosidad y asombro.

Cuatro personas sonrientes en el interior de un avión: una mujer de cabello oscuro, una rubia sosteniendo un bebé riendo, y un hombre mirando a cámara
Eva Bargiela, Carolina Baldini, Faustino y Gianluca Simeone llevaron a cabo su emocionante viaje hacia el Mundial 2026
Una mujer, vestida con camiseta de Argentina, sostiene a un bebé de espaldas mirando por la ventanilla de un avión iluminada por el sol
Bandini, junto a su nieto, observando por la ventanilla del avión mientras se dirigen al Mundial 2026

El desembarco en Kansas quedó inmortalizado en una postal del aeropuerto, donde el grupo familiar fue recibido con el típico cartel que le daba la bienvenida a los fanáticos del fútbol y la decoración oficial del Mundial. Las imágenes del arribo muestran a la familia entusiasmada, lista para instalarse y acompañar cada paso de la Scaloneta durante su estadía en Estados Unidos. Los seguidores replicaron rápidamente las publicaciones, dejando mensajes de apoyo, aliento y buenos deseos para el debut argentino.

PUBLICIDAD

Ya instalados en la ciudad, Eva y Gianluca aprovecharon para recorrer las calles de Kansas junto a Faustino. Las fotos tomadas durante el paseo muestran a la pareja abrazada, sonriente y vestida de manera relajada, mientras el pequeño aparece sentado en su cochecito, luciendo la camiseta de la Selección como un hincha más. La ciudad, decorada con banderas, carteles y referencias al torneo, se presenta como el escenario ideal para vivir la previa mundialista en familia.

Entre las imágenes más comentadas se encuentra la de Eva con Faustino en brazos, ambos vestidos con los colores albicelestes y bajo un cielo azul intenso. La foto transmite la alegría y el orgullo de acompañar a la Selección en una cita tan especial, pero también la ternura del vínculo madre e hijo en pleno viaje familiar.

Interior de aeropuerto decorado para el Mundial 2026. Un cartel 'WELCOME SOCCER FANS', un gran '26' rojo, un corazón y una pantalla digital anunciando la FIFA World Cup 2026
El aeropuerto de Kansas City, decorado para el Mundial 2026, sirve de telón de fondo para el viaje de Eva Bargiela, Carolina Baldini, Faustino y Gianluca Simeone hacia la copa
Eva Bargiela y Gianluca Simeone posan en una calle con su bebé Faustino en un cochecito. Detrás, edificios y un poste con una señal de tráfico
La modelo y su pareja posan con su hijo Faustino en un cochecito de bebé durante su viaje familiar a Kansas
Primer plano de Eva Bargiela sosteniendo a Faustino Simeone, quien viste una camiseta de la selección argentina, con un cielo azul de fondo
Eva Bargiela sostiene a Faustino Simeone, vestido con la camiseta de la Selección Argentina, en un viaje que evoca la emoción rumbo al Mundial 2026

La estadía en Kansas incluyó también momentos de relax y encuentro en la terraza del hotel, donde se encontraron con Giuliano. Junto al futbolista, Carolina, Eva, Gianluca y Faustino disfrutaron de una tarde al aire libre, mate de por medio y sonrisas cómplices, retratando la unión familiar en la antesala de un torneo que promete emociones fuertes. La imagen grupal muestra la camaradería y la fortaleza de los afectos, ingredientes fundamentales en el camino hacia los grandes desafíos deportivos.

El toque emotivo lo dio Giuliano, quien subió una historia a sus redes junto al pequeño Faustino, ambos con la camiseta argentina y rodeados de banderas celestes y blancas. “Hola tío”, escribió Giuliano junto a la imagen, que rápidamente fue celebrada por seguidores y fanáticos de la Scaloneta.

Eva Bargiela, Carolina Baldini, dos hombres y un bebé posan en un patio; una mujer lleva un suéter con la bandera argentina y un hombre sostiene un mate
Eva Bargiela, Carolina Baldini y los hijos de Simeone, Faustino y Gianluca, comparten un momento familiar previo al debut del conjunto albiceleste
Hombre joven sostiene a un bebé sonriente, ambos con camisetas de Argentina. El bebé levanta un pulgar. Fondo: edificio con decoraciones celestes y blancas
Giuliano Simeone posa sonriente con el pequeño Faustino, ambos vistiendo la camiseta de Argentina, mostrando la emoción familiar en el camino hacia el partido de Argentina (Instagram)

Así, la familia Simeone vive la previa del Mundial con una energía especial, sumando kilómetros, abrazos y postales imborrables. Faustino, el más pequeño, se convirtió en el símbolo de una generación que hereda la pasión por la camiseta y la transmite en cada gesto. Entre aeropuertos, paseos y momentos compartidos, el viaje de los Simeone a Kansas se transformó en una historia paralela al sueño argentino, donde la familia, el fútbol y los afectos son protagonistas de una aventura única.

Temas Relacionados

Carolina BaldiniEva BargielaGianluca SimeoneGiuliano SimeoneFaustino SimeoneKansasMundial 2026Selección ArgentinaCopa del Mundo 2026

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Sol, bandera y fútbol: Pampita aterrizó en Miami y encendió la previa del partido de la Selección Argentina

En redes y en la calle, la conductora mostró su pasión por la participación del conjunto albiceleste en el Mundial 2026, lista para vivir una experiencia única en Estados Unidos

Sol, bandera y fútbol: Pampita aterrizó en Miami y encendió la previa del partido de la Selección Argentina

La divertida “negociación” de María Laura, una de las Trillizas de Oro, con sus nietos a la hora de dormir

En medio de la rutina nocturna, la artista mostró cómo intentó conciliar con los pequeños de la familia un detalle en la noche previa al lunes feriado

La divertida “negociación” de María Laura, una de las Trillizas de Oro, con sus nietos a la hora de dormir

La dolorosa despedida de Flor Vigna al cantante Oliver Tree: “No paró de alentarme a que supere mis miedos”

Tras la muerte del músico en el choque de helicópteros donde también perdió la vida Gaspi, la bailarina recordó su vínculo con él y compartió los consejos y valores que marcaron su relación

La dolorosa despedida de Flor Vigna al cantante Oliver Tree: “No paró de alentarme a que supere mis miedos”

El emotivo reencuentro de Alexis Mac Allister con Ailén Cova y su hija Alaia en la previa del debut mundialista

Tras semanas de distancia, el mediocampista recibió la visita de su pareja y su beba en la concentración, en medio de versiones sobre supuestos conflictos

El emotivo reencuentro de Alexis Mac Allister con Ailén Cova y su hija Alaia en la previa del debut mundialista

El Turco García confirmó su separación de Mariela Prieto, actual participante de Gran Hermano: “Desde diciembre”

Después del surgimiento de rumores sobre el vínculo, el exfutbolista brindó detalles sobre su situación afectiva con su expareja y opinó sobre su rol en el reality

El Turco García confirmó su separación de Mariela Prieto, actual participante de Gran Hermano: “Desde diciembre”

DEPORTES

Arabia Saudita vs Uruguay, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Arabia Saudita vs Uruguay, EN VIVO, por el Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Con la posible presencia de Messi, Scaloni brindará una conferencia de prensa antes del debut de Argentina en el Mundial 2026

Una familia falsa y una investigación por tráfico de personas: la historia de Amad Diallo, héroe de Costa de Marfil ante Ecuador

Argentina pone en juego la corona

Los Knicks, campeones tras 53 años: quién es James Dolan, el polémico dueño que ahora levantó el trofeo

TELESHOW

Sol, bandera y fútbol: Pampita aterrizó en Miami y encendió la previa del partido de la Selección Argentina

Sol, bandera y fútbol: Pampita aterrizó en Miami y encendió la previa del partido de la Selección Argentina

La divertida “negociación” de María Laura, una de las Trillizas de Oro, con sus nietos a la hora de dormir

La dolorosa despedida de Flor Vigna al cantante Oliver Tree: “No paró de alentarme a que supere mis miedos”

El emotivo reencuentro de Alexis Mac Allister con Ailén Cova y su hija Alaia en la previa del debut mundialista

El Turco García confirmó su separación de Mariela Prieto, actual participante de Gran Hermano: “Desde diciembre”

INFOBAE AMÉRICA

Los registros del IGM reportan el ingreso de 27,554 guatemaltecos retornados en 2026

Los registros del IGM reportan el ingreso de 27,554 guatemaltecos retornados en 2026

“Altas temperaturas afectan a las personas más vulnerables”, advierte ambientalista salvadoreño

Uso de tarjetas de crédito en Panamá supera los $2,977 millones, solo en el sector bancario

Seis familias siguen en un albergue de San Salvador tras la tormenta tropical Cristina

Salud mental: la nueva prioridad en los beneficios laborales de América Latina