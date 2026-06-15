El esperado abrazo de Carolina Baldini y sus hijos Gianluca y Giuliano Simeone antes del debut de la Selección

Eva Bargiela, detrás de cámara, capturó la reacción de su hijo al llegar a Estados Unidos para ver a la Selección Argentina (Instagram)

La pasión por la camiseta argentina no solo se vive dentro de la cancha, y la familia Simeone lo sabe mejor que nadie. En las horas previas a un nuevo desafío de la Selección Argentina en el Mundial 2026, un grupo muy especial inició su propia travesía: Carolina Baldini, Eva Bargiela y Gianluca Simeone, junto a su hijo Faustino, pusieron rumbo a Kansas con un objetivo claro, el de estar presentes y acompañar de cerca a Giuliano Simeone en su primera Copa del Mundo con la albiceleste. La previa mundialista adquiere así un color diferente, marcado por la emoción familiar, el entusiasmo de los más chicos y el ritual de alentar unidos desde el primer minuto.

A lo largo del viaje, tanto Carolina como Eva compartieron detalles y postales en sus redes sociales, donde plasmaron la ansiedad y la alegría de este momento único. Las imágenes capturadas a bordo del avión dejaron apreciar a las dos sonrientes, junto a Gianluca y al pequeño Faustino, quien rápidamente se convirtió en el centro de todas las miradas. La cabina iluminada, los gestos relajados y la complicidad entre los integrantes de la familia reflejan el clima distendido y el entusiasmo por lo que está por venir.

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Sin embargo, fue Faustino quien terminó robándose todo el protagonismo de la previa. El hijo de Eva y Gianluca acaparó la atención con una serie de fotos que enternecieron a los seguidores. En las imágenes puede vérselo sonriente, con un body decorado con tonos claros o luciendo los colores de la bandera argentina, sumando un guiño especial para el debut de la Selección. En una de las postales, Carolina sostiene a Faustino mientras ambos observan el paisaje a través de la ventanilla del avión, compartiendo un instante de curiosidad y asombro.

Eva Bargiela, Carolina Baldini, Faustino y Gianluca Simeone llevaron a cabo su emocionante viaje hacia el Mundial 2026

Bandini, junto a su nieto, observando por la ventanilla del avión mientras se dirigen al Mundial 2026

El desembarco en Kansas quedó inmortalizado en una postal del aeropuerto, donde el grupo familiar fue recibido con el típico cartel que le daba la bienvenida a los fanáticos del fútbol y la decoración oficial del Mundial. Las imágenes del arribo muestran a la familia entusiasmada, lista para instalarse y acompañar cada paso de la Scaloneta durante su estadía en Estados Unidos. Los seguidores replicaron rápidamente las publicaciones, dejando mensajes de apoyo, aliento y buenos deseos para el debut argentino.

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Ya instalados en la ciudad, Eva y Gianluca aprovecharon para recorrer las calles de Kansas junto a Faustino. Las fotos tomadas durante el paseo muestran a la pareja abrazada, sonriente y vestida de manera relajada, mientras el pequeño aparece sentado en su cochecito, luciendo la camiseta de la Selección como un hincha más. La ciudad, decorada con banderas, carteles y referencias al torneo, se presenta como el escenario ideal para vivir la previa mundialista en familia.

Entre las imágenes más comentadas se encuentra la de Eva con Faustino en brazos, ambos vestidos con los colores albicelestes y bajo un cielo azul intenso. La foto transmite la alegría y el orgullo de acompañar a la Selección en una cita tan especial, pero también la ternura del vínculo madre e hijo en pleno viaje familiar.

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El aeropuerto de Kansas City, decorado para el Mundial 2026, sirve de telón de fondo para el viaje de Eva Bargiela, Carolina Baldini, Faustino y Gianluca Simeone hacia la copa

La modelo y su pareja posan con su hijo Faustino en un cochecito de bebé durante su viaje familiar a Kansas

Eva Bargiela sostiene a Faustino Simeone, vestido con la camiseta de la Selección Argentina, en un viaje que evoca la emoción rumbo al Mundial 2026

La estadía en Kansas incluyó también momentos de relax y encuentro en la terraza del hotel, donde se encontraron con Giuliano. Junto al futbolista, Carolina, Eva, Gianluca y Faustino disfrutaron de una tarde al aire libre, mate de por medio y sonrisas cómplices, retratando la unión familiar en la antesala de un torneo que promete emociones fuertes. La imagen grupal muestra la camaradería y la fortaleza de los afectos, ingredientes fundamentales en el camino hacia los grandes desafíos deportivos.

El toque emotivo lo dio Giuliano, quien subió una historia a sus redes junto al pequeño Faustino, ambos con la camiseta argentina y rodeados de banderas celestes y blancas. “Hola tío”, escribió Giuliano junto a la imagen, que rápidamente fue celebrada por seguidores y fanáticos de la Scaloneta.

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Eva Bargiela, Carolina Baldini y los hijos de Simeone, Faustino y Gianluca, comparten un momento familiar previo al debut del conjunto albiceleste

Giuliano Simeone posa sonriente con el pequeño Faustino, ambos vistiendo la camiseta de Argentina, mostrando la emoción familiar en el camino hacia el partido de Argentina (Instagram)

Así, la familia Simeone vive la previa del Mundial con una energía especial, sumando kilómetros, abrazos y postales imborrables. Faustino, el más pequeño, se convirtió en el símbolo de una generación que hereda la pasión por la camiseta y la transmite en cada gesto. Entre aeropuertos, paseos y momentos compartidos, el viaje de los Simeone a Kansas se transformó en una historia paralela al sueño argentino, donde la familia, el fútbol y los afectos son protagonistas de una aventura única.