Sol, bandera y fútbol: Pampita aterrizó en Miami y encendió la previa del partido de la Selección Argentina

Pampita posa con entusiasmo en Miami, luciendo la camiseta argentina en la previa del partido de la Selección, con el estadio y el logo del Mundial 2026 de fondo. (Instagram)

El progresivo avance del Mundial 2026 encendió Miami y transformó a la ciudad en uno de los epicentros del fútbol y el espectáculo a nivel global. El desembarco de fanáticos de todas partes y de figuras del ambiente argentino inundó las calles de color, banderas y un clima de fiesta que se multiplica con cada hora. En ese contexto, Pampita se posicionó como una de las protagonistas indiscutidas previo al primer partido de la Selección Argentina. Apenas aterrizó en suelo estadounidense, compartió con sus seguidores los primeros instantes de su cobertura mundialista y sumó su energía característica a la movida albiceleste.

“¡Ya estamos!”, escribió Pampita en su cuenta de Instagram, acompañando la frase con una serie de imágenes que capturaron el espíritu de la jornada. Bajo el sol radiante de Miami, la conductora y modelo se mostró entusiasta y lista para vivir el Mundial desde adentro. Su look fue fiel a su estilo: camiseta argentina personalizada con su nombre y el número 10 en la espalda, short blanco, sandalias y la acreditación colgando del cuello. Cada detalle transmitía la pasión, la expectativa y la alegría de estar presente en una cita que, para ella, siempre tiene un sabor especial.

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Las postales de la modelo en la ciudad mostraban el estadio imponente de fondo, la bandera argentina en primer plano y un clima de previa que ya se siente en la atmósfera. Entre poses, gestos de celebración y una sonrisa amplia, la conductora dejó en claro que el aliento y el color celeste y blanco ya empezaron a sentirse en Miami, anticipando la pasión y el clima de fiesta que se vive en la ciudad de cara al debut de la Selección frente a Argelia, el próximo martes.

Carolina "Pampita" Ardohain sonríe en Miami mostrando su acreditación para la Copa del Mundo 2026, luciendo la camiseta argentina en la previa del partido de la Selección. (Instagram)

La emoción de Pampita por el Mundial venía en aumento desde antes del inicio del torneo. Días antes de viajar, visitó el estudio de Infobae a la Tarde y compartió detalles íntimos de su vínculo con la Copa del Mundo y con la camiseta argentina. Consultada sobre si tiene cábalas para el Mundial, fue tajante: “No. Además, yo voy cambiando cada cuatro años la vida, así que no repito gente”.

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Durante la entrevista, Manu Jove indagó sobre el costado futbolero de la modelo: “¿Sos mundialista?”. Pampita contestó con total honestidad: “Sí, soy fanática. Fui a varios mundiales, mis hijos son refutboleros. Me enseñan un montón los chicos, la verdad, porque conocen muchísimo más que yo. Creo que todos los argentinos vibramos muy fuerte con el mundial. Es una de las hinchadas más espectaculares del mundo entero. Somos admirados por eso, porque lo vivimos con pasión. Así que me encanta ser argentina”.

Pampita en Miami, luciendo la camiseta de la Selección Argentina con el número 10 y su nombre, lista para vivir la previa del partido con el estadio de fondo y el logo del Mundial 2026. (Instagram)

El recorrido mundialista de Pampita incluye varias paradas inolvidables. “Fui a Corea-Japón, fui a Rusia, fui a Brasil y bueno, ahora voy al de Estados Unidos y México”, repasó durante la charla, sorprendiendo incluso a los más fanáticos. Cada experiencia, según contó, tiene su impronta y deja recuerdos imborrables. “Voy un día antes para aclimatarme con todo. Te juro que es una sensación imperdible en la vida, porque ya cuando vas ingresando y los fans están todos en la misma, cuando está tu himno, cantado por miles de personas, cuando tu bandera está en todas partes, es como que es un momento creo que irrepetible en la vida”, relató Pampita, describiendo la emoción única de estar en la tribuna alentando.

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En la lista de anécdotas, Brasil 2014 ocupa un lugar especial. Pampita viajó embarazada de ocho meses de Benicio y no dudó en desafiar el calor ni las largas caminatas. “La gente me decía: ‘¿Qué hacés acá a cuarenta grados de calor?’ Había que caminar diez kilómetros y yo con mi panza ahí chocha”, recordó entre risas, dejando en claro que la pasión futbolera puede más que cualquier obstáculo.

La conductora Pampita Ardohain revela su fanatismo por la Selección Argentina. En una entretenida charla, cuenta a qué copas del mundo ha viajado, por qué no tiene cábalas y comparte su sueño de conocer a Lionel Messi (Infobae a la Tarde - Infobae en Vivo)

La charla también dejó espacio para el costado más “cholulo” de Pampita. Al ser consultada sobre si tiene una foto con Lionel Messi, la conductora confesó: “No, pero me moriría por una foto con Messi. Obvio, me tiro ahí y le pido la foto si algún día me lo cruzo en la vida, pero no me pasó jamás”. La confesión, sincera y espontánea, sumó un guiño a sus seguidores y mostró que, como cualquier argentina, Pampita también sueña con conocer al capitán.

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A pocas horas del debut de la Selección, Pampita ya palpita la fiesta del fútbol con la energía que la caracteriza. Cada Mundial es una historia nueva y, para ella, una oportunidad de vivirlo en primera persona, sumar recuerdos y contagiar la pasión argentina en cada rincón del planeta. Miami ya vibra en modo celeste y blanco, y Pampita está lista para ser parte de la historia.