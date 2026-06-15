Así construyen dos escuelas por día desde el centro industrial de Santa Ana: los internos aprenden con módulos reales

Los internos del Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y de Rehabilitación de Santa Ana aprenden el proceso constructivo de dos escuelas por día con capacitación práctica. (Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El sistema está diseñado para que el aprendizaje sea práctico. Los internos del Centro Industrial de Cumplimiento de Penas y de Rehabilitación de Santa Ana no solo escuchan instrucciones.

Ejecutan cada fase del proceso constructivo, desde el inicio hasta la comprobación final. Samuel Díaz, responsable del centro, recorre los talleres y explica que cada día la rutina es la misma: “Vamos a conocer el proceso constructivo de dos escuelas por día”. Cada jornada, los privados de libertad asisten a capacitaciones sobre un módulo específico, una escuela completa en miniatura.

Aquí se aprende haciendo. Los internos, bajo la supervisión de quienes ya han adquirido experiencia, participan activamente en todas las etapas. En uno de los módulos, el foco está en la instalación eléctrica.

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Samuel Díaz explicó que los privados de libertad ejecutan cada fase de la construcción escolar, desde el inicio hasta la comprobación final. (Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

“Aquí se les enseña cómo va la composición eléctrica y los circuitos de toda la escuela”, señala Díaz. Los internos desmontan e instalan cableado, colocan tomacorrientes y conectan ventiladores. Cada parte del circuito se estudia y se ensambla bajo la mirada atenta de los instructores.

El proceso es exhaustivo: los privados de libertad montan tableros, conectan interruptores y verifican el funcionamiento de los ventiladores. Samuel observa cómo un interno termina una conexión y luego la revisa junto al equipo. El ejercicio se repite hasta que todos comprenden el recorrido de la corriente eléctrica por el módulo.

En otro espacio, la atención se centra en la fabricación de ventanas. Samuel toma una de ellas y explica que son elaboradas con vidrio dúplex.

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La formación en instalación eléctrica incluye cableado, tomacorrientes, ventiladores, tableros e interruptores en módulos que replican una escuela completa. (Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

“En los centros escolares puede caer un pelotazo, y el material es de buena calidad”, afirma. Los internos ensamblan los marcos y colocan el vidrio, familiarizándose con conceptos de seguridad y resistencia.

Además, arman escritorios, estanterías y otros elementos estructurales. Cada tarea tiene responsables, seleccionados entre quienes han alcanzado mayor destreza, que a su vez enseñan a los demás.

La capacitación incluye también sistemas hidráulicos y cocina. Samuel señala el módulo ensamblado como una cocina real, aunque algunos muebles aún no se han colocado.

Este es un ejemplo de cancha de fútbol que se construye en escuelas públicas del país. (Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

“Se ha dejado abierto todo lo que es en cuestión de hidráulico para que aprendan la curva de desnivel que llevan”, explica. Los internos practican armando y desarmando tuberías, identificando el flujo y la inclinación adecuada para el agua. Cada vez que desarman y rearman, refuerzan el conocimiento del oficio.

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La siguiente parada es el área de juegos y recreación. Samuel muestra los juegos infantiles y pocetas, obras de los propios internos. Aquí también se realizan instalaciones hidráulicas, con pruebas de funcionamiento tras cada montaje.

Las tapaderas de alcantarilla y los tanques son elaborados en el taller de prefabricados, donde cada pieza se ajusta al diseño de una escuela real. En la cancha deportiva, la pintura aún está pendiente.

Samuel comenta que la superficie se pinta y despinta tantas veces como sea necesario, hasta lograr la tonalidad y los trazos correctos. Cada error se convierte en una nueva lección para quienes participan en el proceso.

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Un recorrido por el Centro Industrial de Santa Ana, donde reos en fase de confianza reciben capacitación técnica para construir las nuevas escuelas del programa 'Dos escuelas por día'. Aprenden desde instalaciones eléctricas y plomería hasta la fabricación de ventanas. Video Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid

Elaboración de mobiliario: mesas, sillas y juegos lúdicos

Samuel Díaz señala la nave donde se elaboran los muebles para dos escuelas cada día. Explica que las unidades de trabajo se organizan en áreas de metal, corte, doblado, soldadura y pintura industrial, aplicada a pupitres y a todas las partes que componen las aulas, desde mesas trapezoidales de parvularia hasta los escritorios de los docentes. “Acá se trabaja alrededor de mil personas al día en grupos de trabajo de tres”, indica.

Elaboran a mano los logos del mobiliario de dos escuelas por día. (Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Más de mil personas trabajan en esta nave. (Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

El área de mobiliario fabrica más de dos mil pupitres al día, además de mesas, sillas, pizarras, libreras, escritorios docentes y equipamiento lúdico. (Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

En este espacio, el trabajo abarca la fabricación de pizarras, arcos, tableros para baloncesto y todo tipo de equipamiento lúdico y recreativo para la infancia. Se utiliza maquinaria CNC para la rotulación de los nombres de los centros educativos, así como para identificar las aulas, áreas sanitarias y cocinas. Díaz comenta sobre el crecimiento de la producción: “Empezamos haciendo quinientos pupitres al día, llegamos a mil y ahora hacemos más de dos mil pupitres al día y extra todo el mobiliario lúdico”.

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Reynaldo Serrano, encargado del área de carpintería, detalla que los mismos internos se encargan de instalar los pupitres en las escuelas una vez terminados. En la sala de exhibición se encuentran juegos lúdicos y pupitres listos para su envío. Cada mueble pasa por un proceso de sellado, armado y finalización dentro de la carpintería. A un costado, la bodega almacena el mobiliario que será trasladado. Además, fabrican libreras tipo casa, pizarras, mobiliario recreativo para la primera infancia, mesas de diferentes tamaños y escritorios para docentes.

Prefabricados metálicos y estructuras especiales

Kelvin Hernández, encargado del área de prefabricado, detalla el trabajo que realizan en esa sección. Explica que allí se elaboran las pantallas metálicas que se instalan en las escuelas, incluyendo las pantallas principales y los muros perimetrales. También fabrican las pantallas de malla ciclón y las columnas para las naves que están construyendo a un costado del centro.

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El sector de prefabricados metálicos produce pantallas metálicas, malla ciclón, columnas, portones, alcantarillas y estructuras especiales listas para el montaje en las escuelas. (Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

Los internos fabrican ventanas con vidrio dúplex y elaboran escritorios, estanterías y otros elementos estructurales para escuelas. (Foto Infobae Centroamérica/Emerson Del Cid)

En esta área, todos los elementos se producen completamente en el taller antes de ser instalados en destino. Hernández menciona que también realizan portones, alcantarillas y estructuras especiales que forman parte integral de las escuelas. El proceso permite que todo salga desde el área de prefabricado ya listo para el montaje en el lugar definitivo, integrando así los distintos componentes de infraestructura escolar en un solo flujo de producción.