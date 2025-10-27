Ciencia

¿Los aceites de semillas son riesgosos? Qué dicen los expertos

Especialistas de Mayo Clinic explican cuáles son las mejores prácticas para incluir estos productos en la alimentación diaria. La importancia de la variedad y por qué es esencial su consumo responsable

Por Mirko Racovsky

Guardar
El debate sobre los aceites
El debate sobre los aceites de semillas crece por mensajes contradictorios en redes sociales (Imagen Ilustrativa Infobae)

En los últimos años, los aceites de semillas han pasado de ser un ingrediente habitual en la cocina a convertirse en el centro de un intenso debate público, impulsado en gran parte por la viralización de mensajes contradictorios en redes sociales.

Mientras algunos usuarios los señalan como responsables de problemas de salud, la evidencia científica, según expertos de Mayo Clinic, ofrece una visión mucho más matizada: el consumo moderado de estos aceites no representa un riesgo significativo y, en ciertos contextos, puede incluso aportar beneficios.

Qué son los aceites de semillas

Los aceites de semillas, tal como explica la científica clínica Jessie Burns en diálogo con Mayo Clinic, son aceites comestibles de origen vegetal que se extraen de las semillas de diversas plantas.

El principal consumo de aceites
El principal consumo de aceites de semillas proviene de alimentos ultraprocesados y fritos, no de la cocina casera (Imagen Ilustrativa Infobae)

El grueso del consumo de aceites de semillas no proviene de la cocina casera, sino de los alimentos ultraprocesados y fritos, especialmente los que se adquieren en restaurantes y cadenas de comida rápida.

Según Burns, la cantidad de aceite de semillas que se utiliza en el hogar representa una fracción mínima de la ingesta total, por lo que el foco de preocupación debería estar en los productos industriales, que además contienen altos niveles de sodio, azúcares y otros ingredientes poco saludables.

El debate en redes y la desinformación

La controversia en torno a estos aceites se ha visto amplificada por la desinformación en redes sociales, donde se les atribuyen efectos tóxicos y se cuestionan los procesos industriales de extracción, como el uso de hexano.

La chía es una fuente
La chía es una fuente vegetal destacada de ácidos grasos omega-3, recomendada por especialistas para diversificar la ingesta de aceites y promover una alimentación equilibrada Freepik

Burns aclara que, aunque este solvente se emplea para extraer el aceite de las semillas, la cantidad residual en el producto final es ínfima y, tras la cocción, prácticamente desaparece debido a su bajo punto de ebullición. “El temor a la toxicidad de los aceites de semillas se basa más en el miedo y la mala interpretación de la ciencia que en hechos comprobados”, señala la experta en la entrevista con Mayo Clinic.

Uno de los argumentos más repetidos en contra de los aceites de semillas es su alto contenido de ácidos grasos omega-6, asociados en algunos estudios con procesos inflamatorios. Sin embargo, la evidencia acumulada durante más de tres décadas indica que reemplazar las grasas saturadas —presentes en mantecas y carnes rojas— por grasas insaturadas, como las de los aceites de semillas, reduce el riesgo de enfermedades crónicas, incluidas las cardiovasculares, ciertos tipos de cáncer y la diabetes tipo 2.

“Cuando sustituimos las grasas saturadas por aceites de semillas, observamos una disminución del riesgo de enfermedades crónicas”, afirma Burns, quien dedicó su tesis doctoral a investigar el papel de los ácidos grasos en la inflamación.

Equilibrio y variedad, la clave

Reemplazar carne roja por pescado
Reemplazar carne roja por pescado ayuda a aumentar el consumo de omega-3 en la alimentación (Imagen Ilustrativa Infobae)

La clave, según los especialistas de Mayo Clinic, reside en el equilibrio y la variedad. Los aceites de semillas aportan principalmente omega-6, mientras que los omega-3, reconocidos por sus beneficios para la salud, se encuentran en mayor proporción en aceites menos comunes (como el de linaza o chía) y, sobre todo, en pescados y mariscos.

Por ello, se sugiere aumentar la presencia de omega-3 en la dieta, por ejemplo, reemplazando algunas comidas de carne roja por pescado.

Respecto a la calidad de los aceites, la diferencia entre refinados y no refinados radica en el proceso de extracción y el contenido de micronutrientes. Los aceites no refinados, como el de oliva extra virgen, conservan más vitaminas y antioxidantes, pero suelen ser más costosos y menos versátiles para cocinar a altas temperaturas.

Los aceites refinados, en cambio, son más accesibles y prácticos para la cocina diaria, aunque su aporte de micronutrientes es menor. En palabras de Burns, “si estos aceites facilitan la preparación de comidas en casa, ya es un beneficio importante”.

Utilizar aceites que faciliten la
Utilizar aceites que faciliten la preparación de comidas en casa ya representa un beneficio importante para la salud (Imagen Ilustrativa Infobae)

La accesibilidad y el costo son factores determinantes en la elección de aceites, especialmente para familias que buscan opciones prácticas y asequibles. La variedad también es recomendable, ya que diferentes aceites aportan distintos tipos de ácidos grasos.

“No se trata de priorizar un solo aceite, sino de incorporar diversidad y adaptar la elección a las necesidades y preferencias personales”, subraya la nutricionista Tara Schmidt de Mayo Clinic.

Una ciencia en cambio permanente

La ciencia de la nutrición, como recuerdan los expertos, está en constante evolución. Las recomendaciones actuales se basan en el conocimiento disponible, pero pueden cambiar a medida que surgen nuevas investigaciones. Por ello, mantener una actitud flexible y actualizada es fundamental para tomar decisiones informadas sobre la alimentación.

Los aceites de semillas no deben considerarse alimentos milagrosos ni enemigos de la salud. Su inclusión en una dieta equilibrada y variada, especialmente cuando contribuyen a cocinar más en casa y reducir el consumo de ultraprocesados, puede ser una herramienta útil y accesible para muchas personas, según concluye Mayo Clinic.

Temas Relacionados

Aceites de semillasOmega-6Grasas insaturadasMayo ClinicNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

Identifican un gen clave que causa las cardiopatías en el síndrome de Down

Una investigación publicada en la revista Nature abre nuevas perspectivas para la medicina personalizada y el desarrollo de terapias innovadoras

Identifican un gen clave que

El instrumento solar más potente captó un fenómeno magnético inédito del Sol

Científicos del Reino Unido, Bélgica, China y EE.UU. usaron el telescopio Daniel K. Inouye, que está en Hawai. Pudieron distinguir detalles finos en la corona solar y detectar un tipo de ondas que serían claves para resolver enigmas astrofísicos

El instrumento solar más potente

El consumo habitual de ultraprocesados altera la memoria y el ánimo: ¿el ejercicio puede reducir sus efectos?

Un estudio realizado en animales, mostró, en línea con otras investigaciones, que esos alimentos modifican hormonas clave y la pérdida de diversidad microbiana intestinal se asocian a síntomas depresivos y faltas de memoria. Midieron cuánto impacta la actividad física

El consumo habitual de ultraprocesados

Los cocodrilos marinos surgieron en África: descubren en Egipto el fósil más antiguo de la especie

El hallazgo fue realizado por científicos egipcios y estadounidenses. Cómo permite reconstruir la evolución de un linaje clave de reptiles prehistóricos y revela nuevas pistas sobre su desarrollo

Los cocodrilos marinos surgieron en

Descubren el mecanismo de la bacteria Escherichia coli para evadir las defensas del intestino y causar infección

El hallazgo fue realizado por investigadores de Estados Unidos, quienes analizaron modelos de tejido para observar la interacción entre el patógeno y las células intestinales

Descubren el mecanismo de la
ÚLTIMAS NOTICIAS
Identifican un gen clave que

Identifican un gen clave que causa las cardiopatías en el síndrome de Down

Ante la baja del dólar, los analistas apuestan a que Caputo retome las compras y empiece a acumular reservas

El instrumento solar más potente captó un fenómeno magnético inédito del Sol

El Gobierno simplificó trámites para la producción e importación de cosméticos, perfumes y productos de higiene personal

Amcham saludó la victoria oficialista y habló de “una nueva oportunidad”

INFOBAE AMÉRICA
La educación financiera y la

La educación financiera y la sostenibilidad toman fuerza en el sector microfinanciero peruano

El Kremlin justificó su prueba de un misil de propulsión nuclear y habló de “cambio radical” en Occidente

Transición energética: nuevos riesgos y desafíos para la seguridad internacional

Martha Boto y Gregorio Vardanega, en una muestra que celebra el arte cinético

Estrés y decisiones: cómo la presión cambia nuestra forma de elegir

TELESHOW
Marley sorprendió a Mirko con

Marley sorprendió a Mirko con un desayuno especial en la cama por su cumpleaños número 8: “¡Te amamos!"

La escapada de Mauro Icardi y la China Suárez en avión privado a Milán: el motivo

Mau y Ricky contaron cómo enfrentan las comparaciones con su padre Ricardo Montaner: “No es común superar el estigma”

Nito Artaza será abuelo por segunda vez: el original video que le hizo su hija Sabrina para anunciar el embarazo

Nuevo escándalo legal con Los Palmeras: despidos, traiciones y una marca partida en dos