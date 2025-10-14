Ciencia

La ciencia revela qué alimentos ayudan realmente a combatir la constipación

Científicos del Reino Unido revisaron 75 ensayos clínicos y desarrollaron las primeras guías dietéticas para tratar el estreñimiento en adultos. Contaron a Infobae qué consumos hay que considerar

Valeria Román

Por Valeria Román

Guardar
El consumo diario de kiwi
El consumo diario de kiwi fresco aumenta la frecuencia de evacuaciones en personas con constipación crónica (Freepik)

El kiwi, el pan de centeno y el agua mineral con alto contenido mineral pueden ser aliados eficaces contra la constipación o el estreñimiento crónico, según un estudio que llevó a la elaboración de las primeras guías dietéticas basadas en la evidencia científica.

También los suplementos de psyllium, una fibra natural extraída de las semillas de la planta Plantago ovata, pueden aliviar la constipación.

Así lo determinó una amplia revisión de estudios realizada por investigadores de King’s College London del Reino Unido, quienes elaboraron guías dietéticas que ofrecen nuevas alternativas para quienes buscan mejorar su salud digestiva y calidad de vida.

Fueron publicadas en las revistas Journal of Human Nutrition and Dietetics y Dietetics and Neurogastroenterology & Motility y marcan un cambio en la forma de abordar el estreñimiento.

Por primera vez, se identifican alimentos específicos que pueden aliviar los síntomas y se dejaron atrás consejos genéricos que no siempre cuentan con respaldo científico.

Investigadores en el Reino Unido
Investigadores en el Reino Unido elaboraron las primeras pautas dietéticas basadas en evidencia para tratar la constipación crónica en adultos (Archivo CuídatePlus)

El estudio fue liderado por Eirini Dimidi, especialista en Ciencias de la Nutrición en King’s College London, junto al profesor Kevin Whelan, catedrático de Dietética en la misma institución.

En diálogo con Infobae la doctora Dimidi comentó que “las guías también dan 12 recomendaciones de investigación para futuros estudios. Esas recomendaciones abarcan otros suplementos, alimentos (como los alimentos fermentados) y patrones dietéticos (como la dieta rica en fibra) que requieren más investigación”.

El panel incluyó dietistas, un nutricionista, un gastroenterólogo, un fisiólogo intestinal y un médico general. Las guías cuentan con el aval de la Asociación Británica Dietética.

Qué es la constipación o estreñimiento

Las primeras guías basadas en
Las primeras guías basadas en evidencia cambiaron la manera de tratar la constipación (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estreñimiento o constipación se define como una condición en la que una persona tiene evacuaciones intestinales poco frecuentes, presenta heces duras o secas, o experimenta esfuerzo, dolor o dificultad al evacuar.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK) de los Estados Unidos, generalmente se considera estreñimiento cuando se tienen menos de tres deposiciones a la semana.

Puede estar acompañado de molestias como inflamación, dolor abdominal o sensación de evacuación incompleta.

Alimentos específicos demostraron ser más
Alimentos específicos demostraron ser más útiles que recomendaciones genéricas previas (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estreñimiento crónico afecta a millones de adultos y deteriora su calidad de vida. Además, representa una carga económica considerable para pacientes y sistemas de salud.

Hasta ahora, las recomendaciones clínicas se limitaban a sugerir un aumento de fibra y líquidos, sin suficiente respaldo en estudios rigurosos. Por eso, el equipo de investigadores de King’s College London intentaron desarrollar guías basadas en evidencia sólida.

Para eso, buscaron identificar qué alimentos y suplementos realmente ayudan a aliviar el estreñimiento, y cuáles carecen de pruebas suficientes.

Cómo se hizo el estudio sobre la constipación

La constipación es la dificultad
La constipación es la dificultad o poca frecuencia para evacuar (Noticiero Medico Ecuador)

El equipo identificó y seleccionó los mejores ensayos clínicos sobre alimentos, bebidas y suplementos para tratar la constipación. Solo se analizaron estudios en humanos y con rigor metodológico, conocidos como ensayos controlados aleatorizados.

Para resumir y analizar toda la información disponible, usaron revisiones sistemáticas y meta-análisis. Esos métodos agrupan estudios de calidad y luego combinan sus datos para sacar conclusiones sólidas.

Las recomendaciones surgieron gracias al sistema GRADE, que determina el nivel de confianza en la evidencia científica. Esto permite medir cuán fuerte es cada recomendación.

Comer de 2 a 3
Comer de 2 a 3 kiwis al día ayuda a aumentar la frecuencia de las evacuaciones en personas con constipación crónica (Freepik)

El estudio destacó seis productos con beneficios para la constipación:

  • El psyllium, fibra natural en suplemento, mostró mayor mejoría clínica en adultos, al usar dosis entre 10 y 40 gramos diarios.
  • El kiwi, consumido como fruta fresca (2-3 unidades al día), aumentó la frecuencia de deposiciones más que el psyllium, pero no mejoró la consistencia, por lo que se recomienda en adultos sin restricciones alimentarias.
  • El pan de centeno, incorporado en grandes cantidades (6-8 rebanadas diarias), fue superior al pan blanco para aumentar la frecuencia de las evacuaciones, pero el efecto total fue pequeño.
El estudio recomienda consumir entre
El estudio recomienda consumir entre 0,5 y 1,5 litros diarios de agua con alto contenido mineral para favorecer la mejoría clínica en personas con constipación crónica (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • El agua con alto contenido mineral (entre 0,5 y 1,5 litros al día) incrementó la proporción de personas con mejoría clínica, aunque no cambió la frecuencia semanal de deposiciones.
  • El óxido de magnesio, en suplemento, alivió constipación y mejoró síntomas, aunque debe evitarse en personas con problemas renales.
  • Cepas de probióticos Bifidobacterium lactis DN-173 010, Bifidobacterium lactis HN019 y Lactobacillus casei Shirota ayudaron a mejorar la frecuencia y consistencia de las heces.
El consumo de pan de
El consumo de pan de centeno, entre 6 y 8 rebanadas diarias, mostró un aumento en la frecuencia de las evacuaciones en comparación con el pan blanco, aunque el efecto total fue pequeño (Imagen Ilustrativa Infobae)

Con respecto al kiwi, la doctora Dimidi dijo: “Los ensayos clínicos incluidos en las directrices dietéticas no detectaron efectos adversos graves derivados del consumo regular de kiwi en personas con estreñimiento crónico y sana. La mayoría de los participantes reportaron buena tolerancia, y solo una pequeña proporción de ellos reportó hinchazón leve ocasional”.

Si alguien sigue una dieta especial o tiene problemas de salud subyacentes (por ejemplo, alergias alimentarias), “se recomienda consultar con un profesional de la salud para adaptar su plan de alimentación. De hecho, las personas alérgicas a los kiwis deberían, por supuesto, evitarlos”, afirmó en el diálogo con Infobae.

Sin embargo, los investigadores reconocieron que la evidencia científica disponible aún es limitada. Pidieron más estudios para fortalecer las pautas clínicas de la constipación.

“Comer una dieta alta en fibra ofrece muchos beneficios para la salud en general y fue una recomendación habitual para el estreñimiento. Sin embargo, nuestras guías encontraron que simplemente no hay suficiente evidencia para sugerir que realmente funcione en el estreñimiento específicamente”, explicó la doctora Dimidi.

El profesor Whelan destacó el impacto potencial de estas guías: “Esta nueva orientación representa un paso prometedor para empoderar a los profesionales de la salud y a sus pacientes a manejar el estreñimiento a través de la dieta”.

Temas Relacionados

Estreñimiento crónicoGuías dietéticasKing's College LondonKiwiPan de centenoÚltimas noticias

Últimas Noticias

Un asteroide del tamaño de un auto pasó a 428 km de la Tierra y fue descubierto después de su sobrevuelo

Ocurrió el 1 de octubre sobre la región de la Antártida pero, por su masa reducida, pasó inadvertido por los telescopios terrestres. Tras el reporte, se encendieron las alertas por la posible caída de este tipo de objetos espaciales

Un asteroide del tamaño de

La ciencia detrás del misterio de olvidar constantemente el lugar donde se estacionó el auto

Investigaciones muestran cómo la mente prioriza información útil, las causas de la confusión al estacionar y los métodos recomendados para reforzar la capacidad de recordar ubicaciones

La ciencia detrás del misterio

Dejar de fumar, incluso en la edad adulta, reduce la pérdida de memoria y lenguaje en la vejez

Un estudio internacional liderado por el University College London reveló beneficios acumulativos para la función cerebral, con un impacto que equivale a retrasar hasta tres años el envejecimiento mental

Dejar de fumar, incluso en

Los nuevos tratamientos que buscan ralentizar el avance del Alzheimer, según estudios clínicos

Investigaciones recientes, citadas por New Scientist, muestran que algunos medicamentos lograrían retrasar la progresión de esta forma de demencia, aunque no revierten el daño ni representan una cura definitiva para quienes la padecen

Los nuevos tratamientos que buscan

Por qué el entrenamiento de resistencia protege el sistema inmunitario frente al envejecimiento

Investigaciones recientes evidencian que años de actividad física moldean respuestas inmunes menos inflamatorias y más eficientes, una estrategia esencial ante el avance de enfermedades crónicas asociadas a la edad

Por qué el entrenamiento de
ÚLTIMAS NOTICIAS
Salta la tasa de plazo

Salta la tasa de plazo fijo y ya llega hasta el 53%: cuánto paga cada banco

Dólar hoy en vivo: a cuánto se operan todas las cotizaciones minuto a minuto este martes 14 de octubre

Las inversiones de EEUU en Argentina superan en más de siete veces a las de China y la tendencia podría profundizarse

Video: cómo se vota con la Boleta Única de Papel que se usará en las elecciones 2025

Dejar de fumar, incluso en la edad adulta, reduce la pérdida de memoria y lenguaje en la vejez

INFOBAE AMÉRICA
El presidente de Madagascar disolvió

El presidente de Madagascar disolvió el Parlamento antes de un posible voto de destitución

La estrategia del narco González Valencia para evitar la cadena perpetua en Estados Unidos

Socia de fondo ganadero de Uruguay acusa a director que se suicidó: “Nos fundimos porque robó”

Los mercados globales y el petróleo caen ante la escalada de tensiones entre Estados Unidos y China

Un incendio provocó un apagón en más de la mitad de los estados de Brasil durante la madrugada

TELESHOW
Wanda Nara vio en familia

Wanda Nara vio en familia la primera emisión de Masterchef: el video íntimo que borró y que podría enfurecer a Icardi

El jurado de Masterchef Celebrity fue lapidario con el plato de Momi Giardina y La Joaqui: “Parece un empedrado”

Nicolás Cabré y Rocío Pardo, enamorados y cómplices en Chicago: pizza, básquet y paseos con sabor a aventura

El elogio de Lali Espósito a Alan Lez tras perder la final de La Voz Argentina: “Te necesitamos para ser felices”

El apasionado mensaje de Marcelo Tinelli a Milett Figueroa: “Te amaré por siempre mi vida”