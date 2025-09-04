Ciencia

Un nuevo hallazgo reveló cómo el alcohol altera proteínas claves y favorece el hígado graso

Investigadores de Mayo Clinic identificaron el mecanismo por el cual el abuso de alcohol desbalancea la función de una proteína esencial, abriendo alternativas en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades hepáticas

Por Constanza Almirón

El alcohol altera la proteína
El alcohol altera la proteína VCP y favorece el desarrollo del hígado graso, según un estudio de Mayo Clinic (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aunque desde hace años se conoce el impacto negativo del abuso de bebidas alcohólicas sobre la salud hepática, ahora la ciencia dio un paso más para explicar cómo sucede este daño. Un reciente estudio realizado por la Mayo Clinic identificó el mecanismo por el cual el alcohol altera una proteína esencial en las células del hígado, favoreciendo la acumulación de grasa y contribuyendo al desarrollo de la enfermedad del hígado graso.

Según los especialistas de la Mayo Clinic, la enfermedad del hígado graso —también llamada enfermedad hepática esteatótica asociada a disfunción metabólica— afecta a más de una de cada tres personas en Estados Unidos. Esta dolencia crónica puede generar graves complicaciones, entre ellas la diabetes tipo dos y el cáncer hepático. El consumo excesivo de alcohol es uno de los factores que favorecen que la grasa se acumule en el hígado, y el último hallazgo explica con detalle cómo se produce este proceso a nivel celular.

El papel clave de la proteína VCP y el mecanismo molecular

El hígado es el principal órgano encargado de filtrar y procesar sustancias que ingresan al organismo. Sus células, los hepatocitos, liberan proteínas esenciales y gestionan la absorción, el almacenamiento y el reciclaje de nutrientes y compuestos.

En el interior de los hepatocitos, la grasa de la dieta se almacena como gotitas lipídicas, pequeñas reservas energéticas que resultan útiles en períodos de ayuno. Sin embargo, cuando estas gotitas se acumulan en exceso, el riesgo de padecer enfermedad del hígado graso aumenta de forma considerable.

El hallazgo sobre la proteína
El hallazgo sobre la proteína VCP abre nuevas vías para anticipar riesgos y desarrollar tratamientos innovadores contra el hígado graso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio de Mayo Clinic identificó a la proteína que contiene valosina (VCP) como un elemento central en este proceso. Presente en las células de todo el organismo, la VCP ayuda a reciclar proteínas dañadas y previene que la grasa se acumule excesivamente en el hígado. El Dr. Mark McNiven, autor principal de la investigación, explicó que el equipo observó cómo la VCP elimina de la superficie de las gotitas lipídicas una proteína específica llamada HSD17β13.

Cuando todo funciona correctamente, la VCP mantiene bajo control los niveles de HSD17β13 y evita que las gotitas de grasa se acumulen en exceso en las células del hígado. Sin embargo, el consumo excesivo de alcohol rompe este equilibrio. Los investigadores observaron que la exposición prolongada al alcohol elimina casi por completo la VCP de la superficie de las gotitas lipídicas, permitiendo que la proteína HSD17β13 se acumule y, como consecuencia, se incremente la grasa hepática.

La investigación revela cómo el
La investigación revela cómo el consumo excesivo de alcohol elimina la VCP de las gotitas lipídicas, permitiendo la acumulación de grasa en el hígado (Imagen Ilustrativa Infobae)

El equipo de Mayo Clinic también documentó cómo la VCP, con la ayuda de una proteína chaperona, transporta las proteínas dañadas hasta el lisosoma, el orgánulo celular encargado de descomponer los compuestos no deseados. La Dra. Sandhya Sen, autora principal del estudio, relató: “Fue asombroso ver esto. Intentamos varios experimentos para confirmar lo que observábamos, y todos los resultados indicaron que el VCP dirige la proteína HSD17β13 desde la gota lipídica hasta el lisosoma”.

Nuevas vías para el diagnóstico y el tratamiento

Estos hallazgos abren la puerta a nuevas estrategias terapéuticas. Según el Dr. McNiven, la proteína HSD17β13 se presenta como un objetivo prometedor para desarrollar medicamentos que prevengan o reviertan la enfermedad del hígado graso. Además, el especialista subrayó la relevancia del estudio para comprender mejor la biología de las gotitas lipídicas y el funcionamiento de los hepatocitos: “Este estudio amplía nuestra comprensión de la biología de las gotitas lipídicas, principal causante del hígado graso, y de cómo el hepatocito trabaja para reducir su contenido de grasa”, afirmó McNiven en declaraciones recogidas por Mayo Clinic.

La enfermedad del hígado graso
La enfermedad del hígado graso afecta a más de una de cada tres personas en Estados Unidos y puede derivar en complicaciones graves (Imagen Ilustrativa Infobae)

El impacto de este descubrimiento va más allá del desarrollo de tratamientos. Los resultados sugieren que identificar alteraciones en el sistema regulado por la VCP podría ayudar a anticipar qué pacientes tienen mayor riesgo de sufrir daños hepáticos asociados al consumo excesivo de alcohol. Esta línea de investigación se inscribe en la iniciativa Precure de Mayo Clinic, que busca ofrecer a los profesionales de la salud herramientas para predecir y detener procesos biológicos antes de que se transformen en enfermedades difíciles de tratar.

Comprender este mecanismo molecular podría permitir la identificación temprana de personas vulnerables a los efectos dañinos del alcohol sobre el hígado y marcar la diferencia en la prevención y el tratamiento de una de las enfermedades hepáticas más frecuentes del siglo XXI.

