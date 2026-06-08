Proyectan que la minería aportará el 10% de las exportaciones argentinas en 2026

Video: La guerra por el ‘oro blanco’, China y Estados Unidos posan sus ojos en la zona del Triángulo del Litio (Archivo DEF)

La minería aportará USD 1 de cada USD 10 exportados por Argentina en 2026, según un informe de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). El dato cobra dimensión en un año en que las exportaciones nacionales podrían alcanzar un récord histórico de entre USD 90.000 millones y USD 100.000 millones, según estimaciones privadas, superando la marca de USD 88.446 millones de 2022.

Este crecimiento, resalta el estudio, se dará pese a una caída ya prevista en la producción local de oro y plata. Esta baja, no obstante, se podrá recuperar en valor por la suba en el precio internacional de aquellos materiales, así como también del litio.

PUBLICIDAD

De acuerdo con el úlitmo Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina, las exportaciones nacionales alcanzarían los USD 96.056 millones en 2026. Sobre esa base, la participación de la minería pasaría de cerca del 7% en 2025 a más del 10% del total exportado este año.

Según CAEM, las exportaciones mineras totalizaron unos USD 6.075 millones en 2025, equivalentes al 6,9% del total nacional, lo que significó a un alza del 31% frente al año anterior. El último Resumen Productivo de la entidad proyectó que en 2026 el sector podría superar los USD 9.000 millones y crecer más del 50 por ciento.

PUBLICIDAD

Ese salto convive con dos movimientos distintos dentro de la actividad. Según el estudio de CAEM y la BCR, los metales preciosos enfrentan una caída productiva y mayores costos operativos en la Argentina, mientras que el litio avanza por expansión de volúmenes y una recuperación de precios prevista para 2026.

Participación de la minería en las exportaciones argentinas (CEAM-BCR)

El oro y la plata exportarían más pese a una menor producción

Según CAEM, la producción de oro en Argentina cayó a 1.184 mil onzas en 2025, un 6% menos que un año antes y 42% por debajo del nivel de hace una década. El informe atribuyó esa baja al agotamiento natural de operaciones maduras y a la falta de inversiones suficientes en exploración y desarrollo para compensar la caída de las leyes minerales.

PUBLICIDAD

Aun con esa merma, las exportaciones de oro alcanzaron USD 4.094 millones en 2025, un 30% más que en 2024, sostenidas por el aumento del precio internacional de referencia. Para 2026, la proyección señala una producción en niveles similares a los del año previo, con el ingreso de Río Negro como productor aurífero por el inicio de Calcatreu y la reactivación de Casposo en San Juan.

Según el estudio, el oro podría exportar USD 5.129 millones en 2026, un 25% más -en valor- que en 2025, con un precio promedio proyectado de USD 4.353 por onza. La mejora, en este sentido, vendría del precio y no de una recuperación de la extracción.

PUBLICIDAD

La plata muestra la misma lógica. Con una contracción todavía mayor en la producción, en 2025 se produjeron 22,1 millones de onzas, un 7,8% menos interanual y 35% por debajo de 2019, el nivel más bajo de la última década.

Pese a eso, las exportaciones de plata sumaron USD 785 millones en 2025, un 22% más que en 2024, impulsadas por un precio promedio de USD 38,8 por onza. Para 2026, la producción bajaría a 19,5 millones de onzas, otro 10% menos frente a 2025.

PUBLICIDAD

san gabriel . mineria - oro

El informe proyectó, no obstante, que las exportaciones de plata treparían a USD 1.172 millones en 2026, un 49% más que el año anterior, con un precio promedio de USD 60 por onza. El resultado, según el estudio, volvería a mostrar que la plata puede generar más divisas incluso con menor producción.

El litio explica el crecimiento estructural del sector minero

El caso del litio es distinto: el crecimiento proviene del aumento de la producción. Según CAEM, en 2025 Argentina alcanzó 116 mil toneladas LCE, un 56% más interanual y 241% por encima de 2018, por expansiones y aumentos de capacidad en Salar Olaroz, Mina Fénix y Cauchari-Olaroz, además de la incorporación y crecimiento de nuevos proyectos.

PUBLICIDAD

Ese mayor volumen compensó la caída del precio promedio de exportación, que bajó a USD 8,7 por kilo. Aun así, las exportaciones de litio llegaron a USD 911 millones en 2025, un 44% más que en 2024.

Para 2026, el escenario intermedio del estudio prevé una producción de 172 mil toneladas LCE, un 48% más que en 2025, por una mayor utilización de la capacidad instalada y el avance de proyectos. A diferencia de lo ocurrido el año anterior, la mejora esperada combinaría más volumen con mejores precios.

PUBLICIDAD

Según el informe, el precio promedio de exportación del litio se ubicaría en torno a USD 14,9 por kilo y las ventas externas escalarían a USD 2.559 millones en 2026. Eso implicaría un aumento del 181% frente a 2025 y convertiría al litio en el principal motor del crecimiento minero por volumen y precio.