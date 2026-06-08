Ciencia

Lanzan un premio para impulsar la divulgación sobre prevención y abordaje de tumores cerebrales

El certamen incentiva la producción de contenidos novedosos sobre causas, síntomas y tratamientos

Guardar
Google icon
Una representación hiperrealista de un cerebro humano translúcido con vías nerviosas iluminadas en azul y rojo, mostrando la amplificación de señales de dolor.
Los tumores cerebrales representan el 2% del total de tumores, pero son la principal causa de muerte por cáncer en menores de 39 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 8 de junio se conmemora el Día Internacional de los Tumores Cerebrales, una jornada destinada a generar conciencia sobre las causas, riesgos y tratamientos de esta enfermedad, y a brindar apoyo a pacientes y familiares.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que se diagnostican alrededor de 300.000 casos nuevos de tumores cerebrales por año. Aunque representan solo el 2% del total de tumores, son la principal causa de muerte por cáncer en personas menores de 39 años.

PUBLICIDAD

En línea con esta fecha, se anunció el lanzamiento del Premio Eczane a la divulgación en ciencia y salud, una iniciativa que busca impulsar la difusión de los avances vinculados con el estudio, la evolución, el diagnóstico y el tratamiento de los tumores cerebrales.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
Según la OMS, cada año se diagnostican cerca de 300.000 casos nuevos de tumores cerebrales en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El premio organizado por Laboratorio ECZANE Pharma está dirigido a periodistas y divulgadores que sean autores de artículos, informes, reportajes, investigaciones o producciones periodísticas vinculadas a la temática de los tumores cerebrales.

PUBLICIDAD

Podrán presentarse trabajos publicados o emitidos en las categorías prensa escrita, televisión, radio y medio digital publicados o emitidos en castellano entre el 1 de junio y el 30 de agosto de 2026.

Los trabajos serán evaluados por un jurado independiente, integrado por profesionales de reconocida trayectoria en el ámbito periodístico, científico y/o médico, con experiencia vinculada a la temática del concurso.

El Jurado seleccionará los tres trabajos que obtengan las mejores calificaciones generales, independientemente del formato en el que hayan sido publicados o emitidos, para los que habrá distintos premios.

La nómina de ganadores será difundida el 30 de septiembre de 2026. Los trabajos deberán enviarse por correo electrónico junto con el formulario de inscripción correspondiente.

Qué es un tumor cerebral

Doctor profesional examinando detenidamente una imagen de tomografía cerebral colgada en la pared, utilizando su conocimiento para interpretar los hallazgos. Este momento refleja la intersección entre experiencia médica y tecnología avanzada, crucial para la prevención y el tratamiento eficaz de condiciones de salud. (Imagen ilustrativa Infobae)
Hay más de 120 tipos diferentes de tumores cerebrales, según la Fundación de Tumores Cerebrales de Canadá (Imagen ilustrativa Infobae)

Según la Fundación de Tumores Cerebrales de Canadá existen más de 120 tipos diferentes de tumores cerebrales.

El doctor Andrés Cervio, jefe del Departamento de Neurocirugía de Fleni explicó a Infobae que las lesiones tumorales del cerebro están formadas por el crecimiento de células atípicas o anormales en el tejido cerebral.

“Pueden clasificarse en tumores primarios cuando se originan en el Sistema Nervioso Central o secundarios cuando derivan de un tumor en otro órgano, comúnmente conocido como metástasis. A su vez, las lesiones primarias pueden ser tumores benignos o malignos con distintos tratamientos y pronósticos”, detalló.

Mareos
Dolor de cabeza frecuente, visión borrosa y convulsiones son algunos síntomas de los tumores cerebrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fundación de Tumores Cerebrales de Canadá enumeró una lista de síntomas comunes que, solos o combinados, pueden ser causados ​​por un tumor cerebral (maligno o benigno):

  • Cambios de comportamiento.
  • Cambios cognitivos.
  • Mareos o inestabilidad.
  • Visión doble o borrosa.
  • Dolores de cabeza frecuentes.
  • Discapacidad auditiva.
  • Náuseas y vómitos matutinos.
  • Convulsiones.
  • Debilidad o parálisis.

Según la fundación, los signos y síntomas en los niños son similares a los de los adultos, pero también hay otros que se deben tener en cuenta, entre ellos: beber y orinar en exceso; pubertad precoz. Y para los bebés, pérdida de hitos de desarrollo y aumento de la circunferencia de la cabeza.

Cómo es el tratamiento

Un médico con gafas y bata blanca muestra a una mujer un tablet con imágenes de escáner cerebral en una consulta médica.
Los tumores cerebrales pueden ser primarios o secundarios y requieren distintos tratamientos según su tipo y localización (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Cervio señaló: “Los tumores cerebrales se tratan básicamente con cirugías, tratamientos de radioterapia y tratamientos oncológicos que incluyen quimioterapia, inmunoterapia y hormonoterapia. Cada lesión en base a sus características histológicas, tamaño y localización pueden requerir una sola modalidad de tratamiento o la combinación de alguna o todas ellas. Generalmente, la decisión se suele tomar en forma multidisciplinaria entre los neurocirujanos, neurooncólogos y radioterapeutas”.

Y completó: “En materia de avances terapéuticos hay que mencionar la posibilidad de estudiar las deleciones genéticas de las muestras del tumor lo que permite subclasificarlos en base a patrones genéticos que permiten identificar tratamientos de inmunoterapia específicos. La neurocirugía a su vez ha avanzado incorporando distintas técnicas específicas como la cirugía en paciente despierto y procedimientos menos invasivos como la endoscopía”, manifestó el experto.

Temas Relacionados

Premio EczaneTumores CerebralesDivulgación CientíficaÚltimas noticiasCerebro

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Día Mundial de los Océanos: su rol frente a la crisis climática y las amenazas que preocupan a científicos

Producen la mitad del oxígeno que respiramos, regulan el clima y sostienen la vida de millones de especies. Organizaciones internacionales y expertos en conservación advierten sobre el impacto del calentamiento global y la urgencia de fortalecer su protección

Día Mundial de los Océanos: su rol frente a la crisis climática y las amenazas que preocupan a científicos

El cerebro infantil explica por qué una rabieta no es mala conducta

La reacción desproporcionada ante un no o un cambio de planes responde a una desregulación neurofisiológica, no a una decisión consciente, y por eso la presencia serena de los padres resulta clave

El cerebro infantil explica por qué una rabieta no es mala conducta

La filosofía griega “siga-siga” y la idea que transforma la relación con el estrés en la vida moderna

Mirar el reloj durante una charla o acelerar gestos diarios puede leerse como desinterés, y esa interpretación empuja a privilegiar la compañía, el respeto y la calidad de las interacciones por encima del ritmo impuesto

La filosofía griega “siga-siga” y la idea que transforma la relación con el estrés en la vida moderna

El consumo de suplementos crece entre los adultos mayores y la evidencia pide frenar el uso indiscriminado

Las pruebas científicas más recientes recomiendan confirmar carencias nutricionales mediante análisis antes de recurrir a vitaminas o minerales, ya que la ingesta sin necesidad puede resultar innecesaria y dañina para la salud

El consumo de suplementos crece entre los adultos mayores y la evidencia pide frenar el uso indiscriminado

Cómo se vinculan los videojuegos de acción con el aprendizaje en las pruebas de selección de pilotos militares

Un estudio reciente abre una conexión inesperada entre el ocio digital y una destreza clave en entornos exigentes

Cómo se vinculan los videojuegos de acción con el aprendizaje en las pruebas de selección de pilotos militares

DEPORTES

Rodolfo Arruabarrena regresa a Boca Juniors tras una década: qué resta para que lo anuncien como nuevo entrenador

Rodolfo Arruabarrena regresa a Boca Juniors tras una década: qué resta para que lo anuncien como nuevo entrenador

La buena noticia que recibió Scaloni en la práctica de la selección argentina a pocos días del inicio del Mundial

El gesto del Dibu Martínez que sorprendió a Santiago Beltrán tras su debut en el arco de la selección argentina

Argentina superó a Brasil y se ubicó en el podio de un prestigioso estudio sobre el Mundial 2026

Por qué Chicago llenó Soldier Field con 63.636 personas y aun así no será sede del Mundial 2026

TELESHOW

Los jugadores de Gran Hermano se lucieron en una coreografía de Tate McRae: el momento y cuál fue el veredicto de la gente

Los jugadores de Gran Hermano se lucieron en una coreografía de Tate McRae: el momento y cuál fue el veredicto de la gente

El homenaje de Milo J al Indio Solari en pleno show en Ciudad de México que se volvió viral

La millonaria cifra que Wanda Nara pide por la venta de su mansión en Lago di Como: “De las casas más caras de Italia”

Nancy Dupláa y Pablo Echarri estuvieron en la multitudinaria despedida al Indio Solari: “Gracias”

Mirtha Legrand recordó su historia de amor desconocida anterior a Daniel Tinayre: “No me lo perdono hasta el día de hoy”

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador activa alerta amarilla por una baja presión con lluvias intensas

El Salvador activa alerta amarilla por una baja presión con lluvias intensas

“Vamos a seguir en la línea de María Kodama”: las herederas del legado de Borges, a 40 años de su muerte

Congreso Nacional abre diálogo sobre regulación de taxis VIP en Honduras

Abinader reafirma el apoyo a los productores de harina para sostener precios accesibles del pan en República Dominicana

Por qué el arte urbano no siempre mejora la vida en la ciudad