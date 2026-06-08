Lanzan un premio para impulsar la divulgación sobre prevención y abordaje de tumores cerebrales

Los tumores cerebrales representan el 2% del total de tumores, pero son la principal causa de muerte por cáncer en menores de 39 años (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 8 de junio se conmemora el Día Internacional de los Tumores Cerebrales, una jornada destinada a generar conciencia sobre las causas, riesgos y tratamientos de esta enfermedad, y a brindar apoyo a pacientes y familiares.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que se diagnostican alrededor de 300.000 casos nuevos de tumores cerebrales por año. Aunque representan solo el 2% del total de tumores, son la principal causa de muerte por cáncer en personas menores de 39 años.

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En línea con esta fecha, se anunció el lanzamiento del Premio Eczane a la divulgación en ciencia y salud, una iniciativa que busca impulsar la difusión de los avances vinculados con el estudio, la evolución, el diagnóstico y el tratamiento de los tumores cerebrales.

Según la OMS, cada año se diagnostican cerca de 300.000 casos nuevos de tumores cerebrales en el mundo (Imagen Ilustrativa Infobae)

El premio organizado por Laboratorio ECZANE Pharma está dirigido a periodistas y divulgadores que sean autores de artículos, informes, reportajes, investigaciones o producciones periodísticas vinculadas a la temática de los tumores cerebrales.

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Podrán presentarse trabajos publicados o emitidos en las categorías prensa escrita, televisión, radio y medio digital publicados o emitidos en castellano entre el 1 de junio y el 30 de agosto de 2026.

Los trabajos serán evaluados por un jurado independiente, integrado por profesionales de reconocida trayectoria en el ámbito periodístico, científico y/o médico, con experiencia vinculada a la temática del concurso.

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El Jurado seleccionará los tres trabajos que obtengan las mejores calificaciones generales, independientemente del formato en el que hayan sido publicados o emitidos, para los que habrá distintos premios.

La nómina de ganadores será difundida el 30 de septiembre de 2026. Los trabajos deberán enviarse por correo electrónico junto con el formulario de inscripción correspondiente.

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Qué es un tumor cerebral

Hay más de 120 tipos diferentes de tumores cerebrales, según la Fundación de Tumores Cerebrales de Canadá (Imagen ilustrativa Infobae)

Según la Fundación de Tumores Cerebrales de Canadá existen más de 120 tipos diferentes de tumores cerebrales.

El doctor Andrés Cervio, jefe del Departamento de Neurocirugía de Fleni explicó a Infobae que las lesiones tumorales del cerebro están formadas por el crecimiento de células atípicas o anormales en el tejido cerebral.

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“Pueden clasificarse en tumores primarios cuando se originan en el Sistema Nervioso Central o secundarios cuando derivan de un tumor en otro órgano, comúnmente conocido como metástasis. A su vez, las lesiones primarias pueden ser tumores benignos o malignos con distintos tratamientos y pronósticos”, detalló.

Dolor de cabeza frecuente, visión borrosa y convulsiones son algunos síntomas de los tumores cerebrales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fundación de Tumores Cerebrales de Canadá enumeró una lista de síntomas comunes que, solos o combinados, pueden ser causados ​​por un tumor cerebral (maligno o benigno):

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Cambios de comportamiento.

Cambios cognitivos.

Mareos o inestabilidad.

Visión doble o borrosa.

Dolores de cabeza frecuentes.

Discapacidad auditiva.

Náuseas y vómitos matutinos.

Convulsiones.

Debilidad o parálisis.

Según la fundación, los signos y síntomas en los niños son similares a los de los adultos, pero también hay otros que se deben tener en cuenta, entre ellos: beber y orinar en exceso; pubertad precoz. Y para los bebés, pérdida de hitos de desarrollo y aumento de la circunferencia de la cabeza.

Cómo es el tratamiento

Los tumores cerebrales pueden ser primarios o secundarios y requieren distintos tratamientos según su tipo y localización (Imagen Ilustrativa Infobae)

El doctor Cervio señaló: “Los tumores cerebrales se tratan básicamente con cirugías, tratamientos de radioterapia y tratamientos oncológicos que incluyen quimioterapia, inmunoterapia y hormonoterapia. Cada lesión en base a sus características histológicas, tamaño y localización pueden requerir una sola modalidad de tratamiento o la combinación de alguna o todas ellas. Generalmente, la decisión se suele tomar en forma multidisciplinaria entre los neurocirujanos, neurooncólogos y radioterapeutas”.

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Y completó: “En materia de avances terapéuticos hay que mencionar la posibilidad de estudiar las deleciones genéticas de las muestras del tumor lo que permite subclasificarlos en base a patrones genéticos que permiten identificar tratamientos de inmunoterapia específicos. La neurocirugía a su vez ha avanzado incorporando distintas técnicas específicas como la cirugía en paciente despierto y procedimientos menos invasivos como la endoscopía”, manifestó el experto.